Fußball heute Aufstellung – 0:0 – FC Bayern mit Musiala & Davies in der Startelf

Der FC Bayern setzt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf seine lange vermissten Unterschiedsspieler. Jamal Musiala und Alphonso Davies stehen im Prinzenpark in der Startelf, während Vincent Kompany wegen seiner Sperre nur von der Tribüne aus eingreifen kann. Die Münchner gehen damit mit ihrer aktuell stärksten Besetzung in das Duell mit PSG.

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Bayern München

Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

Musiala und Davies wieder von Beginn an

Musiala hat sich nach einer monatelangen Verletzungspause Schritt für Schritt zurückgearbeitet und nähert sich wieder seiner alten Form. Der 23-Jährige kam in dieser Champions-League-Saison bislang erst viermal zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Nur einmal durfte er von Beginn an ran, in beiden Viertelfinals gegen Real Madrid wurde der Nationalspieler jeweils eingewechselt.

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Auch Davies bringt nach längerer Pause wieder volle Kraft ein. Der 25-Jährige hatte in der Königsklasse sechs Einsätze gesammelt, stand dabei aber noch nie in der Startelf. Nun soll er auf der linken Seite in einer Viererkette mit Josip Stanisic, Dayot Upamecano und Jonathan Tah für Stabilität sorgen, davor hütet Kapitän Manuel Neuer das Tor.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Parc des Princes | - 21:00 Paris Saint Germain (PSG) S S N S S - : - FC Bayern München S S S S S 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 A. Hakimi 87 João Neves 17 Vitinha 33 W. Zaïre-Emery 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 1 Manuel Neuer 19 A. Davies 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Kompany vertraut auf seine stärkste Elf

Nach der XXL-Rotation beim 4:3 in Mainz schickt Kompany im Stadion von Paris die Formation aufs Feld, die aus seiner Sicht derzeit am meisten Schlagkraft verspricht. Die Doppelsechs bilden Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic, offensiv sollen Michael Olise, Musiala und Luis Díaz Torjäger Harry Kane in Szene setzen. Der Bayern-Coach selbst muss seine Gelbsperre absitzen und wird daher durch seinen ersten Assistenten Aaron Danks ersetzt.

Der 42 Jahre alte Engländer übernimmt an der Seitenlinie, darf vor und während der Partie aber keinen Kontakt zu seinem Chefcoach haben.

Ausfälle und PSG-Personal

Verzichten müssen die Münchner auf die verletzten Lennart Karl, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und vor allem Serge Gnabry, dessen Saison bereits beendet ist. Karl und Bischof könnten allerdings bis zum Rückspiel gegen Paris am 6. Mai in der Allianz Arena wieder zur Verfügung stehen.

PSG geht derweil wie erwartet auch mit den zuletzt angeschlagenen Vitinha und Achraf Hakimi in die Partie. Die Bayern beginnen mit Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Díaz und Kane. Interimstrainer an der Seitenlinie ist Danks.

Liveticker heute

20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr Wer fehlt? Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

11:23 Uhr Aufstellungen Der FC Bayern dürfte mit folgender Formation beginnen: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane. Die mögliche PSG-Startelf lautet: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.