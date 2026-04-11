Fußball heute Aufstellung mit Musiala, ohne Kane! 5:0 FC Bayern gegen St.Pauli

Der FC Bayern kommt mit reichlich Rückenwind vom Bernabéu ans Millerntor: Nach dem 2:1 bei Real Madrid am Dienstagabend steht am Samstag um 18:30 Uhr das Bundesligaspiel beim FC St. Pauli an. Zwischen beiden Viertelfinal-Duellen in der Champions League bleibt für den Tabellenführer kaum Luft – und noch weniger Raum für Nachlässigkeiten.

Während München weiter an Tor- und Punktebestmarken jagt, braucht St. Pauli im Abstiegskampf jeden Zähler. Für Vincent Kompany ist der historische Erfolg in Madrid längst abgehakt, der Fokus liegt klar auf der Partie in Hamburg. Fußball heute live im TV: Wer überträgt St. Pauli – FC Bayern im Free-TV/Streaming?

Bundesliga FC St. Pauli 0.49 xG 3.39 0 5 FC Bayern München

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 29 | SIGNAL IDUNA PARK | - 15:30 Borussia Dortmund N S S S S 0 : 1 1.15 xG 0.48 Endergebnis Bayer 04 Leverkusen U U N U S Robert Andrich 42' Tore 42' Tor Robert Andrich 1 G. Kobel 5 R. Bensebaïni 4 Nico Schlotterbeck 3 W. Anton 24 D. Svensson 10 Julian Brandt 7 Jode Bellingham 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 21 Fábio Silva 9 S. Guirassy 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 5 Loïc Badé 8 Robert Andrich 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 42 Montrell Amare Culbreath 23 Nathan Tella 30 I. Maza 35 Christian Kofane

So startet der FC Bayern am Millerntor

Die Münchner beginnen mit Neuer im Tor. Davor laufen Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Olise, Bischof, Ito, Guerreiro und Laimer auf. Im Vergleich zum 2:1-Erfolg bei Real Madrid am Dienstag nimmt Vincent Kompany sieben Änderungen in der Startelf vor: Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Bischof, Ito und Guerreiro beginnen für Upamecano, Tah, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Stanišić und Pavlović.

Auf der Bank sitzen Urbig, Upamecano, Tah, Kane, Luis Díaz, Davies, Ndiaye, Stanišić und Pavlović.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Neuer – Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Olise, Bischof, Ito, Guerreiro, Laimer.

Personalfragen bei Bayern und St. Pauli

Vor dem Spiel hält sich Kompany beim Personal bewusst bedeckt, gibt aber Entwarnung bei Harry Kane: „Harry war nach dem Spiel gut, er hat ein bisschen über der Schmerzgrenze gespürt – aber am nächsten Tag gab’s keine Reaktion. Also wird es wieder hoffentlich ganz normal jetzt.“ Im Tor will der Coach erst kurzfristig entscheiden: „Wenn Manu kein Problem spürt, macht er einfach weiter, er muss seinen Flow behalten. Aber falls etwas ist, dann werden wir immer vernünftig entscheiden, wir haben mit Urbig ein ganz großes Talent.“ Über Manuel Neuer sagt Kompany zudem: „Manu muss nur einen Satz sagen und das bringt eine Ordnung ins Team sofort. Daher ist seine Rolle als Führungsspieler für mich genauso wichtig wie auf dem Platz.“

Fehlen wird dem Rekordmeister jedoch Serge Gnabry, der wegen leichter Kniebeschwerden nicht im Kader steht. Ersatzkeeper Sven Ulreich absolvierte diese Woche erstmals wieder Laufeinheiten nach seinem Muskelbündelriss. Ebenfalls ausfallen Lennart Karl und Maycon Cardozo mit jeweils einem Muskelfaserriss, dazu David Santos (Oberschenkel) und Wisdom Mike (Hüftverletzung).

Bei St. Pauli fehlt Alexander Blessin sicher der gesperrte Jackson Irvine. Außerdem stehen Ricky-Jade Jones und Simon Spari wegen eines Syndesmoserisses nicht zur Verfügung, Manolis Saliakas befindet sich im Aufbautraining, James Sands fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Hinter Eric Smith, der mit Wadenproblemen zu kämpfen hat, steht noch ein Fragezeichen.

St. Pauli hofft auf ein Signal im Abstiegskampf

Die Gastgeber gehen unter völlig anderen Vorzeichen in die Partie. St. Pauli rangiert mit 25 Punkten nach 28 Spielen auf dem Relegationsplatz und stellt mit nur 25 Treffern die schwächste Offensive der Liga. Es ist erst das sechste Samstagabend-Topspiel in der Vereinsgeschichte, gewonnen hat der Klub davon noch keines – ein Remis, vier Niederlagen.

Zuletzt holten die Hamburger immerhin einen Punkt an der Alten Försterei, nachdem sie – wie schon beim 1:2 gegen Freiburg – erneut eine Führung aus der Hand gegeben hatten. Für die letzten sechs Saisonspiele beginnt nun die entscheidende Phase im Kampf um den Klassenerhalt: Vor dem Duell mit Bayern liegt St. Pauli zwei Punkte hinter dem 1. FC Köln auf Rang 15 und vier Zähler vor dem VfL Wolfsburg auf Platz 17. Die Lage bleibt eng, die Abstände sind klein, jeder Spieltag kann das Bild im Tabellenkeller verändern.

Der Trend spricht allerdings nicht für die Mannschaft von Alexander Blessin: Seit fünf Partien wartet St. Pauli auf einen Sieg. Nun kommt mit dem Tabellenführer aus München der nominell schwerste Gegner der verbleibenden Spiele ans Millerntor – direkt vor einem Programm mit enormer Bedeutung für den Abstiegskampf, denn anschließend warten noch Köln, Heidenheim, Mainz und Wolfsburg. Gerade diese direkten Duelle werden entscheiden, ob die Kiezkicker die Klasse halten.

Ganz ohne Zuversicht geht St. Pauli dennoch nicht in die Begegnung. Das Hinrundenspiel in München endete zwar 1:3, doch die Braun-Weißen stemmten sich damals lange mit großem Aufwand und mutigem Pressing gegen den Favoriten. Über weite Strecken blieb die Partie offen, ehe Luis Díaz und Nicolas Jackson erst in der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten der Bayern sorgten.