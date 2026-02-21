Fußball heute Aufstellung * 3:2 * FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt (Update 17:30 Uhr)

Fußball heute Aufstellung: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt – Der FC Bayern empfängt am 23. Bundesliga-Spieltag Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena; im Fokus steht die mutmaßliche Startelf des Rekordmeisters. Manuel Neuer fehlt nach einem Muskelfaserriss in der linken Wade, deshalb rückt Jonas Urbig ins Tor. Vincent Kompany will mit einer klaren taktischen Ausrichtung über die Außenbahnen und einer starken Heimmannschaft die Tabellenführung verteidigen. Alle Aufstellungen, Personalien und die Bedeutung der Partie für die nächsten Wochen lesen Sie hier.

Aufstellungen FC Bayern – Eintracht Frankfurt (mutmaßlich)

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Urbig – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Díaz – Kane

Trainer Vincent Kompany setzt damit auf eine Mischung aus Ballbesitz und Tempo über die Außenbahnen; die mögliche Variante mit Calvin Olise neben Jamal Musiala soll zusätzliche Impulse auf der Außenbahn und im Umschaltspiel bringen. Die Formation wirkt auf Stabilität in der Defensive und hohe Intensität im Pressing ausgelegt.

Die voraussichtliche Aufstellung Frankfurt:

Santos – Collins, Amenda, Koch – Dōan, Larsson, Höjlund, Brown – Götze, Bahoya – Kalimuendo

Die SGE plant defensiv kompakt zu stehen und über Umschaltmomente sowie Standardsituationen Gefahr zu erzeugen. Beide Trainer dürften die Startaufstellungen an der Taktik und der körperlichen Verfassung der Spieler ausrichten.

Liveticker heute mit allen Aufstellungen

16:30 Uhr FCB führt 2:0 zur Halbzeit Die Bayern haben hier alles im Griff – 2:0 zur Halbzeit.

16:00 Uhr FCB führt 2:0 Der FC Bayern führt schon nach 30 Minuten 2:0 durch Tore von Pavlovic und Harry Kane.

15:15 Uhr Eintracht Aufstellungen Frankfurt beginnt mit folgender Aufstellung: Kaua Santos – Collins, Skhiri, Amenda – Doan, Höjlund, Larsson, Brown – Amaimouni-Echghouyab, Dahoud – Bahoya. Einwechselspieler sind: Zetterer, Grahl – Baum, Chaïbi, Burkardt, Kalimuendo, Kosugi, Götze, Arrhov.

15:00 Uhr FCB Aufstellungen So startet der FC Bayern ins Heimspiel gegen Frankfurt: Urbig – Upamecano, Minjae, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović. Einwechselspieler sind: Ulreich – Tah, Gnabry, Goretzka, Jackson, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl.

Personalsituation: Verletzungen und Kader

Bei Bayern fällt Manuel Neuer mit einem Muskelfaserriss in der linken Wade aus, wodurch Jonas Urbig das Tor übernimmt. An der Säbener Straße beobachten die Verantwortlichen die Rückkehr anderer Spieler, zum Spiel gegen Frankfurt steht Kompany bis auf Neuer allerdings sein sonstiges Personal zur Verfügung. Die Ausfallzeit und Reha-Planung für Neuer sind offiziell als Muskelfaserriss dokumentiert; Mannschaftstraining bleibt für ihn bis auf Weiteres ausgeschlossen.

Frankfurt reist erheblich dezimiert an: Es fehlen Arthur Theate (Meniskusverletzung), Rasmus Kristensen (Sprunggelenk-OP), Can Uzun (Oberschenkelverletzung), Younes Ebnoutalib (Innenbandriss im Knie), Michy Batshuayi (Mittelfußbruch), Ansgar Knauff (Bauch-Operation) sowie Kapitän Robin Koch (Erkältung). Demgegenüber stehen Farès Chaïbi (nach Knieproblemen) und Arnaud Kalimuendo (nach Schulterverletzung) voraussichtlich zur Verfügung; Jonathan Burkardt steht nach einer Wadenverletzung vor dem Kadercomeback. Die Diagnoselage zwingt Eintracht-Trainer Albert Riera zu Anpassungen in der Formation und im Personal-Management.

Ausgangslage und sportliche Bedeutung

Dieses Heimspiel in der Allianz Arena markiert den Beginn einer richtungsweisenden Phase für Bayern: Die Münchner führen die Bundesliga mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Dortmund an und stehen vor schweren Aufgaben, darunter Auswärtsspiele beim BVB und gegen Bayer Leverkusen sowie das Achtelfinale in der Champions League. Kompany betonte vor dem Spiel: „Ich bin nur auf das Frankfurt-Spiel fokussiert. Wichtig ist, dass wir jetzt zuhause gegen Frankfurt gewinnen.“

Das Duell beeinflusst nicht nur die Tabelle, sondern auch die taktische Ausrichtung für die kommenden Wochen bis zur Länderspielpause Ende März. Gleichzeitig sorgte ein Wintereinbruch beim Abschlusstraining auf dem Trainingsgelände für zusätzliche organisatorische Maßnahmen: Mitarbeiter räumten die Plätze am Säbener Straße frei, damit das Team das volle Programm absolvieren konnte.

Trainer-Statements

Vincent Kompany erklärte die Vorbereitung: „Wir haben das schnell gelöst, haben nicht so weitertrainiert, wie geplant, weil es zu gefährlich gewesen wäre. Trotzdem haben wir unsere Läufe und physisch alles gemacht, was wir wollten.“ Albert Riera forderte von seiner Mannschaft Charakter: „Wir wissen, dass uns viele wichtige Spieler fehlen, aber wir sind bereit, haben einen Plan.“ Stürmer Jonathan Burkardt ergänzte: „Defensiv extrem kompakt stehen, effizient sein im Umschalten. Du bekommst in München nicht viele Chancen. Die, die du hast, musst du verwerten.“