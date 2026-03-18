Fußball heute Aufstellung – 4:1 – FC Bayern vs. Atalanta mit Urbig im Tor der Bayern!

Die FC Bayern Torwartfrage bleibt die große Unbekannte vor dem Rückspiel in der Champions League (heute 21 Uhr, DAZN). Jonas Urbig gilt als Favorit, steht aber wegen der im Hinspiel erlittenen Gehirnerschütterung noch unter ärztlicher Beobachtung. Manuel Neuer kehrte zwar ins Mannschaftstraining an der Säbener Straße zurück, absolvierte aber nur Teile der Einheit nach einem erneuten Muskelfaserriss in der Wade. Sollten Neuer und Urbig nicht rechtzeitig grünes Licht erhalten, droht ein Einsatz eines noch nicht eingesetzten Jugendkeepers.

Update 19:45 Uhr – das ist die offizielle Aufstellung der Bayern

Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Bischof, Guerreiro, Karl, Stanišić, Pavlović.

Spielbericht: Kane trifft traumhaft: Starke Bayern fordern Real im Viertelfinale

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Offizielle Aufstellung des FC Bayern

Im Vergleich zum 1:1 in Leverkusen gibt es sechs Änderungen in der Münchner Anfangsformation: Jonas Urbig, Minjae Kim, Leon Goretzka, Tom Bischof, Raphaël Guerreiro, und Harry Kane rücken für den verletzten Sven Ulreich, die gesperrten Joshua Kimmich und Michael Olise sowie Dayot Upamecano, Konrad Laimer und Nicolas Jackson (alle Bank) ins Team.

Auf der Bank sitzen zunächst: Bärtl, Prescott – Upamecano, Gnabry, Jackson, Ito, Laimer, Ofli, Manuba, Pavić.

Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Bischof, Guerreiro, Karl, Stanišić, Pavlović.

Champions League Atalanta 0.72 xG 4.56 1 6 FC Bayern München Champions League FC Bayern München 3.61 xG 2.24 4 1 Atalanta

Liveticker Bayern gegen Atalanta

22:18 Uhr §:;0 für die Bayern Kane und Karl erhöhen auf 3:0!

21:54 Uhr 77% Ballbesitz Bayern hat hier alles im Griff!

21:28 Uhr Harry Kane mit dem 1:0 Elfmetertor duch Kane! Vorausgegangen ein Handspiel. Kane braucht 2 Versuche, der erste Elfer wird abgepfiffen, der Torhüter Sportiello hält im rechten Eck, aber zu früh bewegt!

21:00 Uhr Es geht los! Ein 6:1 nach dem Hinspiel – das wird reichen für das Viertelfinale, wo dann dann Real Madrid wartet.

19:20 Uhr Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Bischof, Guerreiro, Karl, Stanišić, Pavlović.

19:20 Uhr Wer steht heute in der Startaufstellung der Bayern? Wir sind gespannt auf die Aufstellung: Torwart Jonas Urbig scheint dabei zu sein, Musiala nicht? Wird Trainer Company nur die 2.Garde ranlassen, da ein 6:1 Vorsprung ziemlich uneinholbar klingt? Um 19:45 Uhr wissen wir es!

Torwartfrage vor Bayern — medizinische Entscheidung entscheidend

Trainer Vincent Kompany machte auf der Pressekonferenz deutlich, dass die Entscheidung über den Einsatz von Jonas Urbig eine rein medizinische ist: „Wenn alles passt, steht Urbig im Tor. Es ist aber eine rein medizinische Entscheidung!“ Urbig hatte sich im Hinspiel in Bergamo eine Gehirnerschütterung zugezogen; sein Gesundheitszustand wurde gestern noch offen kommuniziert. Nach dem Abschlusstraining wird sich entscheiden, ob nach Tests und Mannschaftstraining keine Symptome mehr auftreten. Nach UEFA-Regularien wäre ein Einsatz ausgeschlossen, falls noch Probleme bestehen.

Medizinischer Status: Neuer, Ulreich, Klanac und die Optionen

Manuel Neuer (39) trainierte zwar wieder am Mannschaftstraining, absolvierte nach seinem jüngsten Muskelfaserriss in der linken Wade aber nur Teile der Einheit. Eine Blitz-Rückkehr kommt somit nicht in Betracht. Die beiden sonstigen etatmäßigen Ersatzkeeper fehlen ebenfalls: Sven Ulreich (37) laboriert an Adduktorenproblemen, Leon Klanac (19) fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Sollte sowohl Neuer als auch Urbig ausfallen, stünde laut Vereinsangaben ein junger Torhüter ohne Profieinsatz als Option bereit — Leonard Prescott (16) würde dann überraschend im Tor stehen. Die Diagnose, Ausfallzeit und der genaue Reha-Plan bestimmen endgültig, wer die Reise in die Startelf macht.

Kontext für die Aufstellung — Spielverlauf, Statistik und Unparteiischer

Der FC Bayern reist nach dem eindrucksvollen 6:1 im Hinspiel mit breiter Offensivform an: acht Siege aus neun Champions-League-Partien und 28 Treffer in diesem Wettbewerb spiegeln die aktuelle Angriffsstärke wider. Dennoch mahnt Kompany zur Konzentration, weil ein Rückspiel taktisch anders verlaufe und weniger Vorhersagbarkeit biete. Schiedsrichter der Partie ist Bastien aus Frankreich; die Entscheidung, wer im Tor steht, fällt erst nach dem Abschlusstraining und den abschließenden medizinischen Checks.