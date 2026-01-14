Fußball heute Aufstellung – Warum der FC Bayern gegen 1. FC Köln nichts zu verschenken hat

Zum Abschluss der Hinrunde tritt der FC Bayern am Mittwochabend beim 1. FC Köln an (Ab 20:30 Uhr hier bei uns im Liveticker und RTL live im Free-TV). Mit einem Sieg könnte der deutsche Rekordmeister die beste Hinrunde in der Bundesliga-Geschichte perfekt machen. In unserer Vorschau haben wir alle wichtigen Infos zur Partie zusammengestellt.

Aufstellung 1. FC Köln vs. FC Bayern

Wie Vincent Kompany am Freitag bestätigte, kommt die Partie für Joshua Kimmich und Jamal Musiala, die sich beide aktuell noch im Aufbautraining befinden, zu früh. Dazu muss der Coach auch auf Josip Stanišić verzichten, der sich am Sonntag eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen hat, sowie auch auf Nicolas Jackson aufgrund seines Einsatzes beim Afrika-Cup. Serge Gnabry, Sacha Boey und Alphonso Davies fehlten zuletzt krankheitsbedingt und sind so auch gegen Köln fraglich.

Bei Köln fehlen neben den gesperrten Eric Martel und Rav van den Berg die verletzten Luca Kilian (Kreuzbandriss), Timo Hübers (Knieverletzung), Joël Schmied (Muskelverletzung) und Dominique Heintz (Adduktorenverletzung).

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern München

Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, H. Ito – Goretzka, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Voraussichtliche Aufstellung 1.FC Köln

Schwäbe – Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar – Thielmann, Johannesson, Krauß, Castro-Montes – Kaminski, S. El Mala – Bülter

Die Ausgangslage des FC Bayern

Dass auch die knapp zweiwöchige Winterpause ihrer aktuellen Form keinen Abbruch tun w ürde, stellten die Bayern zum Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg eindrucksvoll unter Beweis. Mit dem 8:1-Erfolg gegen die Wölfe baute das Team von Vincent Kompany den Vorsprung auf den ersten Verfolger, Borussia Dortmund, auf elf Zähler aus – größer war der Abstand zwischen Platz eins und Platz zwei zu diesem Zeitpunkt einer Bundesliga-Saison nie. Können die Bayern daran in Köln anknüpfen? „Was die Jungs am Sonntag gezeigt haben, ist nicht normal, das darf man nicht vergessen“, relativierte Kompany ein Stück weit. „Aber die Motivation ist da, wir wollen sehen, wie weit wir diese Form ziehen können.“

Ein Auswärtsspiel in Köln sei laut Kompany aber keine leichte Aufgabe, das habe man schon beim Aufeinandertreffen an selber Stelle in der zweiten DFB-Pokalrunde gesehen. Der 4:1-Erfolg im Oktober war über den Großteil der Partie schwierig, so der Cheftrainer: „Es hat bis zum Ende gebraucht, um den Unterschied zu machen.“ Nach einem kompletten Kalenderjahr ohne Auswärtsniederlage in der Bundesliga – zum erst dritten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1986 und 2013 – wollen die Münchner ihre Serie nun aber auf keinen Fall in der Domstadt zu einem Ende kommen lassen und gehen das Gastspiel dementsprechend an. „Wenn wir verlieren, haben wir etwas hergeschenkt. Das ist für den Gegner vom Gefühl wie ein Titel“, mahnte Kompany: „Aber ich möchte nichts verschenken, das ist eine ganz große Motivation!“

Der Gegner 1. FC Köln

17 Zähler nach 16 Spielen, Tabellenplatz elf – an sich liest sich die derzeitige Bilanz des 1. FC Köln ordentlich für einen Aufsteiger. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Rheinländer den Großteil dieser Punkte noch im Herbst geholt haben – seit dem 4:1-Erfolg gegen den Hamburger SV Anfang November blieb Köln in sieben Bundesliga-Spielen sieglos (drei Remis, vier Niederlagen). Dass die aktuelle Formdelle nichts mit nachlassender Leistungsbereitschaft zu tun hat, zeigte die Mannschaft von Lukas Kwasniok am vergangenen Spieltag in Heidenheim, als sie trotz zweimaligem Rückstand noch ein Remis (2:2) erkämpfte. „Die Jungs arbeiten genauso willig wie zu Saisonbeginn. Es gibt keinen Unterschied in der Herangehensweise, die Mannschaft arbeitet top“, sagte der FC-Trainer.

Um die aktuellen Negativlauf hinter sich zu lassen, müssten die Kölner am Mittwochabend allerdings noch eine weitere Serie überwinden: Seit fast 15 Jahren beziehungsweise 21 Pflichtspielduellen hat der FC Bayern nicht mehr gegen Köln verloren (19 Siege, zwei Remis). „Wir wissen, dass es eine Challenge wird“, meinte Kwasniok. Genauso wie im Pokal vor einigen Monaten wollen die Domstädter die Partie daher mutig angehen: „Wir werden wieder hochstehen. Wenn man sich gegen die Bayern 90 Minuten lang hinten reinstellt, wird es sehr schwer werden“, erklärte der 44-Jährige. Seine Mannschaft werde alles geben, „um dem FC Bayern irgendwie wehtun zu können“.

