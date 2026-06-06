Fußball heute live: Offizielle Aufstellung gegen USA, Testspiel in USA

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Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei aber weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Lennart Karl ist schon abgereist und verpasst die WM, seinen Platz wird heute Abend wohl Leroy Sané übernehmen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.

Die offizielle Aufstellungen

Update 19:30 Uhr

12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann

Havertz zurück, Neuer noch nicht

Havertz hatte zuletzt wegen des Champions-League-Finals gefehlt. Mit dem FC Arsenal verlor der Angreifer in Budapest trotz seines Führungstreffers gegen Paris Saint-Germain mit 3:4 im Elfmeterschießen. Nun soll er als Mittelstürmer auch im Nationalteam wieder von Beginn an ran.

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Neuer dagegen arbeitete am Donnerstag weiterhin im Belastungsaufbau. Der Weltmeister von 2014 hatte sein geplantes Comeback schon im Test gegen Finnland verschieben müssen, auch beim 4:0 gegen die Finnen hütete Baumann wegen Neuers Wadenverletzung das Tor.

Länderspiele USA - - Deutschland

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 24 M. Freese 13 Tim Ream 22 M. McKenzie 16 Alexander Freeman T. Adams 8 Weston McKennie 2 Sergiño Dest 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 12 M. Robinson 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 23 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Weitere Personalfragen vor dem USA-Spiel

Deniz Undav dürfte trotz seiner starken Leistung vom vergangenen Sonntag zunächst auf die Bank zurückkehren. Der Stuttgarter hatte zweimal getroffen und wurde anschließend leicht angeschlagen ausgewechselt, gab aber rasch Entwarnung.

Auch Felix Nmecha und Lennart Karl, die zuvor verletzt waren, könnten nach ihren guten Auftritten gegen Finnland im letzten WM-Test erneut Spielpraxis bekommen. Auf der linken Abwehrseite spricht vieles dafür, dass der zuletzt angeschlagene David Raum wieder Nathaniel Brown verdrängt. Das wäre zugleich ein klarer Hinweis auf die Startelf für den WM-Start gegen Curacao.

WM 2026 Liveblog heute

19:35 Uhr Offizielle Aufstellung von Deutschland Update 19:30 Uhr 12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann