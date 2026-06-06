Fußball heute live: Offizielle Aufstellung gegen USA, Testspiel in USA

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Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei aber weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Lennart Karl ist schon abgereist und verpasst die WM, seinen Platz wird heute Abend wohl Leroy Sané übernehmen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.
Die offizielle Aufstellungen
Update 19:30 Uhr
12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann
Havertz zurück, Neuer noch nicht
Havertz hatte zuletzt wegen des Champions-League-Finals gefehlt. Mit dem FC Arsenal verlor der Angreifer in Budapest trotz seines Führungstreffers gegen Paris Saint-Germain mit 3:4 im Elfmeterschießen. Nun soll er als Mittelstürmer auch im Nationalteam wieder von Beginn an ran.
Neuer dagegen arbeitete am Donnerstag weiterhin im Belastungsaufbau. Der Weltmeister von 2014 hatte sein geplantes Comeback schon im Test gegen Finnland verschieben müssen, auch beim 4:0 gegen die Finnen hütete Baumann wegen Neuers Wadenverletzung das Tor.
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Weitere Personalfragen vor dem USA-Spiel
Deniz Undav dürfte trotz seiner starken Leistung vom vergangenen Sonntag zunächst auf die Bank zurückkehren. Der Stuttgarter hatte zweimal getroffen und wurde anschließend leicht angeschlagen ausgewechselt, gab aber rasch Entwarnung.
Auch Felix Nmecha und Lennart Karl, die zuvor verletzt waren, könnten nach ihren guten Auftritten gegen Finnland im letzten WM-Test erneut Spielpraxis bekommen. Auf der linken Abwehrseite spricht vieles dafür, dass der zuletzt angeschlagene David Raum wieder Nathaniel Brown verdrängt. Das wäre zugleich ein klarer Hinweis auf die Startelf für den WM-Start gegen Curacao.
WM 2026 Liveblog heute
Offizielle Aufstellung von Deutschland
Update 19:30 Uhr
12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann
Ohne Karl, dafür mit Sané
Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.
Die deutsche Aufstellung
Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei voraussichtlich weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.