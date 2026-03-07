Fußball heute Aufstellung Deutschland gegen Norwegen im Frauen-Länderspiel ab 18 Uhr: Bundestrainer Christian Wück kündigt Änderungen in der DFB-Startelf an und erwartet ein enges Duell auf Kunstrasen in Stavanger. Wück nennt Norwegen vor dem Anpfiff einen leichten Vorteil und will nicht mit der gleichen Elf wie gegen Slowenien beginnen. Die Mannschaft arbeitet verstärkt mit Videoanalyse und Verhaltenshinweisen, um Abläufe zu verbessern. Auf dem ungewohnten Belag könnten Schnelligkeit und Umschaltmomente entscheiden.

Die deutsche Aufstellung: 1 Berger – 4 Knaak, 5 Minge, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 13 Wamser, 17 Kett, 18 Anyomi, 20 Senß, 22 Brand.

Aufstellung Deutschland gegen Norwegen

Die voraussichtliche Startelf der DFB-Frauen für das Spiel (18.00 Uhr) lautet: Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß, Nüsken – Brand, Dallmann, Endemann – Anyomi. Trainer Christian Wück betont, dass er Änderungen plant und einige Spielerinnen rotieren werden, nachdem gegen Slowenien in Teilen noch nicht alle „Zahnrädchen ineinandergreifen“.

Offizielle Aufstellung Deutschland

1 Berger – 4 Knaak, 5 Minge, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 13 Wamser, 17 Kett, 18 Anyomi, 20 Senß, 22 Brand.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Liveticker heute Norwegen gegen Deutschland

17:00 Uhr Das ist die deutsche Aufstellung Im Vergleich zum Heimsieg gegen Slowenien (5:0) am Dienstag stellt DFB-Trainer Christian Wück auf drei Positionen um. Für Camilla Küver, Shekiera Martinez und Linda Dallmann spielen Janina Minge, Carlotta Wamser und Nicole Anyomi von Beginn an. Die deutsche Aufstellung: 1 Berger – 4 Knaak, 5 Minge, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 13 Wamser, 17 Kett, 18 Anyomi, 20 Senß, 22 Brand.

10:00 Uhr Das 2.Spiel in der WM 2027 Qualifikation - der Countdown läuft Wie schon beim Heimspiel gegen Slowenien (5:0) am vergangenen Dienstag werden die DFB-Frauen in der WM-Qualifikationsspartie gegen Norwegen am Samstag (ab 18 Uhr, live im ZDF-Stream) in Stavanger in den weißen Heimtrikots auflaufen. Die Gastgeberinnen aus Norwegen werden vor heimischer Kulisse wie gewohnt rot tragen.

Wück kündigt Änderungen in der Startelf an

Wück sagte, er werde nicht die gleiche Elf wie beim 5:0-Auftaktsieg gegen Slowenien nominieren und bereitet die Mannschaft per Video mit den Co-Trainerinnen vor. Besonders interessant bleibt die Besetzung der Außenbahnen: Franziska Kett trifft defensiv auf die erfahrene Graham Hansen, und Spielerinnen wie Minge oder Anyomi könnten in die Anfangsformation rücken. Gleichzeitig verweist Wück auf Details und Spielglück als mögliche Entscheidungskriterien.

Kunstrasen, Taktik und Schlüsselgefahren

Das Spiel im Viking-Stadion in Stavanger auf Kunstrasen macht die Aufgabe für das DFB-Team schwieriger, weil die Norwegerinnen mit diesem Untergrund vertrauter sind. Jule Brand räumte ein, lange nicht auf Kunstrasen gespielt zu haben, während Innenverteidigerin Rebecca Knaak als Expertin für den Belag genannt wurde. Taktisch warnt Wück vor dem norwegischen Umschaltspiel und den drei gefährlichen Stürmerinnen in der Spitze, weshalb sein Team verstärkt an Verhaltensmustern arbeitet.

Voraussichtliche Aufstellung Norwegen

Norwegens voraussichtliche Startelf lautet: Fiskerstrand – T. Hansen, Engen, Harviken, Blakstad – Naalsund, Böe Risa, Maanum – Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset. Bundestrainer Wück bezeichnete Norwegen als die größte Bewährungsprobe in der Gruppe und hob die Erfahrung und Qualität der norwegischen Spielerinnen hervor.

Voraussichtliche Aufstellung Norwegen

Fiskerstrand – T. Hansen, Engen, Harviken, Blakstad – Naalsund, Böe Risa, Maanum – Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset