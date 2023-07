Fußball heute * Offizielle Aufstellung Deutschland Frauen heute Kolumbien

Aufstellungen: deutsche Fussballnationalmannschaft der Frauen gegen kolumbianische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft bestreitet heute – am 30.7.2023 – das 2. Spiel der WM 2023 in Australien und Neuseeland gegen die Frauennationalmannschaft von Kolumbien. Fürs deutsche Nationalteam wird Kolumbien ein schwerer Prüfstein auf dem Weg ins Achtelfinale. Außerdem gibts in Deutschlands Abwehr ein paar Verletzungssorgen, sodass das Spiel gegen Kolumbien knifflig werden könnte. Das WM-Spiel kommt am um 11:30 Uhr live auf ARD.

Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte in der Vorbereitung aufs Kolumbien-Spiel weiter mit Verletzungssorgen in der Abwehr zu kämpfen. Zunächst waren Marina Hegering (Felsenprellung) und Sjoeke Nüsken (Außenbanddehnung im Knie) angeschlagen und nun fällt auch noch Linksverteidigerin (Verstauchung des rechten Kniegelenkes) aus. Nach den Ausfällen von Giulia Gwinn und Carolin Simon ist das die dritte Außenverteidigern, die der Nationalmannschaft fehlt. Im Gegensatz zur Aufstellung gegen Marokko (6:0) muss also umgebaut werden.

Update 10:30 Uhr – unten die offizielle Aufstellung Deutschlands.

Deutschland gegen Kolumbien ab 11:30 Uhr in der ARD Frohms – Hagel, Hendrich, Oberdorf, Huth, Popp (C), Däbritz, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun.

Wer spielt heute bei Deutschland gegen Kolumbien?

Die offiziellen Aufstellungen werden erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wechselt heute wahrscheinlich vom 4-3-3- zum 4-1-2-3-System, falls Lena Oberdorf fit genug ist für die Startelf. Außerdem wird bei Deutschland wahrscheinlich Marina Hegering ebenfalls ins Team zurückkehren, während Linksverteidigerin Felicitas Rauch verletzt fehlt.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Aufstellung der deutschen Frauennationalmannschaft gegen Kolumbien könnte sich noch bis kurz vor Spielbeginn verändern.

Offizielle Deutschland Aufstellung:

Frohms – Hagel, Hendrich, Oberdorf, Huth, Popp (C), Däbritz, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun.

Tor: Im Tor ist die Wolfsburgerin Merle Frohms gesetzt.

Abwehr: Die Abwehr ist das Sorgenkind von Bundestrainerin MVT. Vor allem die Außenverteidigung bereits Probleme, weil viele Spielerinnen verletzt sind – rechts hinten ist Huth eigentlich nur eine Notlösung und links hinten fehlt Rauch verletzungsbedingt. Allerdings kehrt Hegering wieder zurück und komplettiert die Stamminnenverteidigung gemeinsam mit Hendrich.

Mittelfeld: Im Mittelfeld sind die beiden erfahrenen Führungsspielern Sara Däbritz und Lina Magull gesetzt. Außerdem könnte heute Mega-Talent Lena Oberdorf wieder starten, wenn sie ihre Verletzung komplett auskuriert hat.

Sturm: Im Mittelsturm spielt mit Alexandra Popp die scheinbar beste Stürmerin der WM 2023. Außerdem könnten Brand und Bühl auf den Außen starten, nachdem sie ihre Sache im Auftakt gegen Marokko gut gemacht haben. Weiterhin gibts mit Lea Schüller eine sehr torgefährliche Stürmerin, die in der WM-Qualifikation 15 Treffer erzielte.

Wer steht bei Kolumbien in der Aufstellung?

Die kolumbianische Frauennationalmannschaft spielt wohl möglich in einem 4-2-2-2. Allerdings ist der Tiki-Taka-Stil von Trainer Angelo Marsiglia sehr dynamisch, sodass sich die Formation noch verändern könnte.

Mögliche Kolumbien Aufstellung:

Perez – C. Arias, Carabali, D. Arias, Vanegas – Bedoya Durango, Montoya – Usme, Santos, Caicedo – Mayra

Die kolumbianische Nationalmannschaft, genannt Las Cafeteras, nimmt zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Kolumbien ist ein starkes Team, welches auf FIFA-Rang 25 liegt und Vizemeister der Südamerikameisterschaft 2022 wurde.

Die beste Spielerin Kolumbiens ist Catalina Usme, die Rekordtorschützin des Landes. Sie spielt in der heimischen Liga und im südamerikanischen Pendant zur Champions League, der Copa Libertadores, wo sie ebenfalls zu den besten Torjägerinnen gehört. Weiterhin ist Kolumbiens Shooting Star Linda Caicedo interessant, die bereits mit 14 Jahren ihr Debüt gab und schon länger in der A-Nationalmannschaft spielt. Insgesamt ist der kolumbianische Frauenfußball im Kommen – es gibt die eigene Frauenliga seit 2017 und die U17 feierte die Vizeweltmeisterschaft 2022.