Fußball RTL heute live im TV & Youtube: Raab & „Bully“ Herbig kommentieren Länderspiel Deutschland – Schweiz

Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig kommentieren das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz – „Fußball heute auf RTL+“ wird damit zur Sonderbühne für das Entertainer-Duo. Am Freitag sind Raab und Herbig ab 20.30 Uhr im kostenfreien Spezial-Stream auf RTL+ sowie auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport zu hören; bei zwischenzeitlichen Einblendungen sind die beiden auch zu sehen. RTL kündigt die Sonderübertragung mit den Worten „Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam“ an. Das Gastspiel der Unterhaltungs-Kommentatoren ergänzt die reguläre TV-Berichterstattung und markiert ein Comeback nach mehr als 23 Jahren.

Raab und „Bully“ Herbig als Kommentatoren

Die Entertainer Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig übernehmen den Kommentar für das Testspiel Deutschland gegen Schweiz. Das Duo führt die Zuschauer und Zuhörer durch die Partie und bringt dabei Unterhaltung in die Live-Berichterstattung. Ihre Beteiligung ist Teil einer speziell eingerichteten Stream-Produktion von RTL+, die parallel zum klassischen TV-Angebot läuft. Bei zwischenzeitlichen Einblendungen im Stream sind Raab und Herbig nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.

Wie kann ihn das anschauen?

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Details zur Übertragung: Stream und YouTube

Der kostenfreie Spezial-Stream startet am Freitag ab 20.30 Uhr auf RTL+. Zudem überträgt der YouTube-Kanal von RTL Sport die Audiokommentarspur des Duos. Zuschauer können somit unabhängig vom linearen Programm auf die alternative Kommentierung zugreifen. Gleichzeitig bleibt die reguläre TV-Übertragung bei RTL bestehen und läuft zeitlich versetzt mit eigener Moderation und Expertenbesetzung.

News zum Spiel Deutschland gegen Schweiz

RTL-Ankündigung zur Sonderübertragung

RTL beschreibt die Aktion als Sonderübertragung und bewirbt die Kombination aus Live-Kommentar und Entertainment-Elementen. In der offiziellen Kommunikation kündigt RTL die Sendung mit dem Satz „Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam“ an. Die Formulierung unterstreicht den Anspruch der Sender-Redaktion, neben sportlicher Information auch Unterhaltung zu bieten.

Comeback nach mehr als 23 Jahren

Mit der Partie feiern Raab und Herbig ihr Comeback als Fußball-Kommentatoren nach mehr als 23 Jahren. Zuletzt hatten die beiden am 9. November 2002 gemeinsam einen Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund kommentiert. Damals präsentierten sie die Begegnung auf launige Art und Weise; nun kehren sie in ähnlicher Funktion für das Länderspiel zurück. Das heutige Engagement reiht sich in die historische Verbindung der Entertainer zur Fußball-Berichterstattung ein.

Reguläre RTL-Übertragung: Moderation, Experten und Zeiten

Parallel zur Spezial-Stream-Übertragung führt RTL die reguläre TV-Übertragung des Testspiels in klassischer Sportberichterstattung durch. Moderatorin Laura Wontorra präsentiert die Sendung und wird dabei von den Experten Lothar Matthäus und Edin Terzic begleitet. Kommentator der Hauptübertragung ist Wolff-Christoph Fuss, der die Partie live einordnet und beschreibt.

Sendebeginn und Anstoß

Die Sendung auf RTL beginnt um 20.15 Uhr, der offizielle Anstoß des Testspiels im St. Jakob-Park von Basel ist für 20.45 Uhr vorgesehen. Dadurch laufen Stream- und TV-Angebot zeitlich leicht versetzt, aber parallel zueinander. Der St. Jakob-Park bildet damit den Austragungsort der Partie zwischen Deutschland und der Schweiz.

RTL sichert sich weitere DFB-Rechte für den Herbst

RTL hat sich zusätzlich die Übertragungsrechte für drei Partien der DFB-Auswahl in der Nations League für den Herbst gesichert. Konkret zeigt der Sender am 24. September das Gastspiel in den Niederlanden. Darüber hinaus sind die Auswärtsspiele in Griechenland am 4. Oktober und in Serbien am 13. November Teil des RTL-Herbstprogramms.

Aufteilung der restlichen Partien

Die verbleibenden Partien der deutschen Auswahl in der Nations League teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF unter sich auf. RTL ergänzt damit punktuell das nationale Übertragungsangebot für die DFB-Auswahl im Herbst.