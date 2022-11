Fußball heute: ARD Thementag zur Fußball WM 2022 & ZDF Doku “Geheimsache Katar”

Die 22. Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in knapp einer Woche am Sonntag, den 20. November 2022. Im Vorfeld der Fußball-WM gab es einige Kritik an der WM-Vergabe und den Versprechen durch die FIFA sowie am Ausrichtungsort Katar, wo Menschenrechte nicht so gut geachtet werden wie anderswo auf der Welt. Anlässlich der WM-Kritik gibt es empfehlenswertes TV-Programm bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. In der ARD läuft heute am Montag, den 14. November 2022, ein Thementag mit Blick auf das Ausrichterland Katar und den Weltfußballverband. Außerdem ist in der ZDF Mediathek die sehr gute Doku „Geheimsache Katar“ von Julia Friedrichs und Jochen Breyer verfügbar.

ARD Thementag Katar am 14.11.2022

Der ARD Thementag Katar wird sechs Tage vor dem Start der umstrittenen Fußball-WM auf verschiedenen Kanälen der ARD ausgestrahlt. Das crossmediale Event läuft im Ersten, in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek.

ARD 20:15 Uhr: Reportage „Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?“

Das Programm startet um 20:15 mit der Reportage „Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?“. Der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger begibt sich in dem Reportage auf die Suche nach wichtigen Fragen zur WM in Katar. Mit welchen Mitteln ließ sich die FIFA davon überzeugen, die WM im Wüstenstaat auszutragen?

Er macht sich auf die Suche nach Arbeitern, die die Stadien gebaut haben und trifft auf Hinterbliebene von verstorbenen Arbeitern, die in Katar unter widrigen Bedingungen arbeiten mussten.

Außerdem trifft sich Hitzlsperger mit katarischen Frauen, um deren Situation näher zu beleuchten. Er spricht mit der 37-jährigen Katarerin Noof Alabdulla über Themen wie die Rolle der Frauen, das Leben in Katar, die Regierung. Außerdem trifft sich Hitzlsperger mit Menschenrechtlern und Menschenrechtlerinnen und Mitgliedern der LGBTQ-Community. Weiterhin führt er Gespräche mit den deutschen Nationalspielern Manuel Neuer und Ilkay Gündogan.

ARD 21:00 Uhr: „Hart aber fair“

Um 21 Uhr kommt eine neue Ausgabe von „Hart aber fair“ im Anschluss an die Hitzlsperger-Reportage. Der Titel der Sendung mit Frank Plasberg lautet „Ab in die Wüste: Wer freut sich auf die WM in Katar?“ In der Sendung gibt es eine Diskussion zum Thema Katar-WM mit Thomas Hitzlsperger und anderen Gästen.

ARD 22:50 Uhr: Die Story im Ersten: „WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet“

Als drittes kommt um 22:50 Uhr die Story im Ersten mit dem Titel „WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet“. In der Sendung stehen Äußerungen der FIFA im Mittelpunkt, die eher als vollmundige Versprechen interpretiert werden. Die Lobeshymnen und Werbebotschaften der FIFA werden wegen den toten Gastarbeitern und der fragwürdigen ökologischen Nachhaltigkeit kritisch gesehen. Hat diese WM wirklich die Gesellschaft Katars nach vorne gebracht oder hat sie sie weiter gespalten?

ARD 23:20 Uhr: „Infantinos Friseur – Leo Marchetti und die FIFA Milliarden“

Zum Abschluss des Thementags wird es nochmal humorig in der Persiflage von und mit Olli Dittrich. In dieser Sendung wird die Geschichte von Gianluca Marchetti, einem Schweizer Friseur, erzählt. FIFA-Boss Gianni Infantino machte Marchetti zu seinem wichtigsten Komplizen, sodass der Friseur die Machenschaften der FIFA aus nächster Nähe mitbekommen konnte.

ZDF Doku „Geheimsache Katar“ in der Mediathek

Die ZDF-Dokumentation „Geheimsache Katar“ von Julia Friedrichs und Jochen Breyer ist in der ZDF Mediathek abrufbar. In der Doku gehen Sportjournalist Breyer und Autorin Friedrichs der Frage nach, wie Katar es geschafft hat die Weltmeisterschaft in der Wüste auszurichten.

Die sehenswerte Doku ist 45 Minuten lang und erlaubt tiefere Einblicke in die Hintergründe und Geschichte der Katar-WM. Die Dokumentation macht vor allem klar, dass viel zu wenig über die Menschen in Katar, deren Weltsicht, Tradition, Vorlieben, Abneigungen und Lebensart bekannt ist. Ein Highlight der Doku sind die Auftritte von Nationalspieler Leon Goretzka.