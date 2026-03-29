Fußball heute ARD live – Wer zeigt Fußball Länderspiel Deutschland Ghana im TV?

Das 2.Testspiel des Jahres Deutschland gegen Ghana am Montag, 30. März 2026 wird live aus Stuttgart übertragen: Die ARD zeigt das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ghana ab 20:15 Uhr im Ersten und zeitgleich in der ARD Mediathek. Anstoß gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer ist um 20:45 Uhr. Esther Sedlaczek moderiert das Spiel gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, Reporter der Partie ist Philipp Sohmer. Im Anschluss plant die ARD Zusammenfassungen weiterer Länderspiele des Tages, darunter Kolumbien – Frankreich und Neuseeland – Chile.

Deutschland – Ghana: Übertragung im Ersten und in der ARD Mediathek

Am Montag, 30. März 2026 überträgt die ARD die Begegnung Deutschland – Ghana live aus Stuttgart; die Sendung beginnt ab 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Der offizielle Anstoß der Partie gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer ist für 20:45 Uhr angesetzt. Die Live-Übertragung deckt damit die Vorberichterstattung und das Spiel selbst ab, sodass Zuschauer sowohl in linearer TV-Übertragung als auch in der Mediathek verfolgen können.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 12 Alexander Nübel 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 24 A. Stach 8 Leon Goretzka 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz 1 L. Zigi 7 I. Fatawu 23 A. Djiku 3 Caleb Yirenkyi 4 Jonas Adjei Adjetey 8 K. Sibo 5 Thomas Partey 9 J. Ayew P. Adu 11 Antoine Semenyo 22 K. Sulemana

Wer sind die Moderatoren und Kommentatoren?

Esther Sedlaczek moderiert das Spiel gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Philipp Sohmer. Gleich nach dem Livespiel sind zudem Zusammenfassungen weiterer Länderspiele des Tages geplant, unter anderem Kolumbien – Frankreich und Neuseeland – Chile.

UEFA Nations League: Zwei Deutschland-Spiele im Herbst bei der ARD

Zwei hochkarätige Begegnungen aus der UEFA Nations League stehen im Herbst 2026 ebenfalls auf dem Programm der ARD. Am Sonntag, 27. September 2026 gibt es live im Ersten und in der ARD Mediathek die Partie Deutschland – Griechenland, außerdem am Montag, 16. November 2026 das letzte Länderspiel des Jahres für die DFB-Elf zu Hause gegen die Niederlande.

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Beide Begegnungen werden um 20:45 Uhr angepfiffen. ARD und ZDF übertragen insgesamt drei der sechs Gruppenspiele in der UEFA Nations League, womit die öffentlich-rechtlichen Sender einen großen Teil der deutschen Auftritte im neuen Turnierjahr live zeigen.

FIFA WM 2026: ARD zeigt 60 Spiele, deutsche Vorrunden-Partien live

Im Sommer liegt der Fußball-Fokus auf der FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Gemeinsam mit dem ZDF zeigt die ARD live 60 Spiele des Turniers, darunter alle Begegnungen der deutschen Mannschaft.

Dabei steht bereits jetzt fest, dass die Vorrunden-Spiele Deutschland – Curaçao (14. Juni, 19:00 Uhr) und Ecuador – Deutschland (25. Juni, 22:00 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein werden.