Fußball heute ARD am Dienstag 6.12. im TV * Wer überträgt die WM-Spiele? WM Übertragung

Heute am Dienstag 6.12.2022 laufen die letzten beiden WM Achtelfinale, dann ist die erste Runde der k.o.Spiel schon wieder vorbei. Um die letzten zwei Tickets fürs WM Viertelfinale kämpfen heute um 16 Uhr Marokko gegen Spanien und um 20 Uhr Portugal gegen Schweiz. Alle WM Spiele heute werden in der ARD gezeigt und natürlich wie gewohnt auch auf MagentaTV. Dabei gehts heute heiß her. Marokko ist als zweites afrikanisches Team in die k.o.Phase eingezogen und das auch noch als Gruppenerster, nachdem man gegen Belgien und Kanada gewonnen hatte. Aus der Deutschen Gruppe wartet Spanien nun. Schon bei der WM 2018 in Russland traf man aufeinander, damals in der Vorrunde, man trennte sich 2:2.

Um 20 Uhr in der ARD und auf MagentaTV dann das Duell der Portugiesen und der Schweizer. Portugal verlor sein letztes Gruppenspiel mit 1:2 gegen Südkorea in allerletzten Minute, das soll heute nicht passieren. Die Schweiz ist nach dem Sieg gegen Serbien weiterhin in der Diskussion über die politischen Botschaften von Xhaka und Shaquiri – Ausgang der FIFA offen.

Elfmeterschießen Marokko gegen Spanien!

Marokko gewinnt das Elfmeterschießen!

Update 21:45 Uhr – Portugal gewinnt verdient mit 6:1 gegen die Schweiz!

ARD und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Das 16 Uhr WM Achtelfinale zwischen Marokko und Spanien wird in der ARD von Florian Naß kommentiert, bei der Telekom von Markus Höhner. Bei der ARD sind die WM Moderatoren Jessy Wellmer zusammen mit den ARD Fußball Experten Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira, Almuth Schult, bei Magenta übernehmen Johannes B. Kerner und Fußballer Michael Ballack die Moderation.

Um 20 Uhr ist dann Gerd Gottlob bei der ARD sowie Jonas Friedrich bei Magenta am Mikrofon. Die ARD WM Moderatoren sind dann Esther Sedlaczek und Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Die Moderation bei Magenta TV übernehmen Johannes B. Kerner und Lars Stindl.

Nationalspielerin Almuth Schult fehlte “aus privaten Gründen” im Expertenteam der ARD rund um die Achtelfinalpartien der WM in Katar am Dienstag. Dies teilte der TV-Sender bei Twitter mit. Ob die 31-Jährige, die neben Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira die Spiele im Ersten analysiert, zum Viertelfinale zurückkehren wird, “steht derzeit noch nicht fest”, hieß es in dem Statement.

In der ARD startet das Sportstudio um 15:05 Uhr, bei MagentaTV geht es um 14 Uhr bereits ins Warmup.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Marokko gegen Spanien (16.00 Uhr) auf Magenta TV & ARD



Kommentator ARD: Florian Naß

Magenta TV : Markus Höhner

ARD WM Moderatoren: Jessy Wellmer, ARD Fußball Experten: Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira, Almuth Schult

Moderation: Johannes B. Kerner, Experte: Michael Ballack

Vorberichterstattung ab 15.00 Uhr (Magenta TV) bzw. ab 15.05 Uhr (ARD)

Portugal gegen Schweiz (20.00 Uhr) auf Magenta TV & ARD

Kommentator ARD: Gerd Gottlob

Magenta TV: Jonas Friedrich

ARD WM Moderatoren: Esther Sedlaczek, Bastian Schweinsteiger

Moderation (Magenta TV): Johannes B. Kerner, Experte: Lars Stindl

Vorberichterstattung ab 19.00 Uhr (Magenta TV) bzw. ab 19.05 Uhr (ARD)