Fußball heute am Sonntag, 12.6. – Wer spielt heute Fußball?

Nachdem gestern der 3.Spieltag in der UEFA Nations League beendet wurde, geht es heute am Sonntag mit einigen Spielen des abschließenden 4.Spieltages in den Gruppen A2, B4, C2 und C4 weiter. Topspiele sind hierbei Spanien gegen Tschechien und die Schweiz gegen Portugal in der Liga A, Gruppe 2. Deutschland spielt am 4.Spieltag erneut gegen Italien, am Dienstag Abend in Mönchengladbach ist es soweit. Portugal führt die Gruppe an und ist auf dem Weg zum Final Four Finale im nächsten Sommer nach der Halbzeit dieser Spielsaison. Die Schweiz auf dem Abstiegsplatz bisher ohne Punkterfolg. Noch 2 Spieltage – am Mittwoche dürfen die Fußballer endlich in den Sommerurlaub fliegen.



Wer spielt heute Fußball?

Los geht es am heutigen Sonntag bereits um 18 Uhr mit vier Spielen in den unteren Ligen. Dabei ist das Nord-Duell zwischen Norwegen und Schweden interessant, das Hinspiel am 2.Spieltag entschied Norwegen mit 2:1 – Wer sonst als Erling Haaland schoß die Norweger mit einem Doppelpack alleine zum Sieg.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 12.06.2022 20:45 🇪🇸 Spanien - 🇨🇿 Tschechien A / 2 12.06.2022 20:45 🇨🇭 Schweiz - 🇵🇹 Portugal A / 2

Die Topspiele heute in der UEFA Nations League 2022

Um 20:45 Uhr sind dann die Topspiele an der Reihe in der höchsten Liga A. Portugal spielt heute auswärts in Genf gegen die Schweizer, die nach einem 0:1 gegen Spanien und einem 0:4 im Hinspiel gegen Portugal auch noch das 1.Spiel gegen Tschechien mit 1:2 verloren. Die Eidgenossen müssen heute punkten, wollen sie den Abstieg noch irgendwie verhindern. Bei Portugal läuft dagegen alles nach Plan, man will wie 2019 das Turnier gewinnen. Gegen den Nachbarn Spanien spielte man 1:1 am 1.Spieltag und zeigte mit dem 4:0 gegen die Schweiz, dass auch mit den Portugiesen dieses Jahr bei der Endrunde der WM 2022 in Katar zu rechnen sein wird. Die Spanier dagegen kommen nicht richtig in Laune, zwei Unentschieden und immerhin ein 1:0 gegen die Schweiz stehen im Spielplan.

Weiter geht es mit Spieltag 5 und 6 dann erst im September.

Tabelle der Liga A, Gruppe 2

Portugal führt nach zwei Siegen und einem Unentschieden mit 7 Punkten die Gruppe an, Spanien auf dem 2.Platz, Tschechien auf 3 und die Schweiz bi8sher sieglos abgeschlagen und bereits jetzt schon Abstiegskandidat.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 3 2 1 0 7:1 +6 7 2 🇪🇸 Spanien 3 1 2 0 4:3 +1 5 3 🇨🇿 Tschechien 3 1 1 1 4:5 -1 4 4 🇨🇭 Schweiz 3 0 0 2 1:3 -2 0

Spieltag heute – Die Länderspiele in den anderen Gruppen

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 12.06.2022 15:00 🍀 Nordirland - 🇨🇾 Zypern C / 2 12.06.2022 18:00 🇳🇴 Norwegen - 🇸🇪 Schweden B / 4 12.06.2022 18:00 🇬🇪 Georgien - 🇧🇬 Bulgarien C / 4 12.06.2022 18:00 🇲🇰 Nordmazedonien - 🇬🇮 Gibraltar C / 4 12.06.2022 20:45 🇪🇸 Spanien - 🇨🇿 Tschechien A / 2 12.06.2022 20:45 🇨🇭 Schweiz - 🇵🇹 Portugal A / 2 12.06.2022 20:45 🇸🇮 Slowenien - 🇷🇸 Serbien B / 4 12.06.2022 20:45 🇬🇷 Griechenland - 🇽🇰 Kosovo C / 2 12.06.2022 20:45 🇲🇹 Malta - 🇸🇲 San Marino D / 2

Wer zeigt heute Fußball im TV? Die Kommentatoren

Wie schon in den letzten Spieltagen zeigt DAZN alle Spiele live ab 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Norwegen – Schweden (18.00 Uhr), Moderator Simon Sterzer

Simon Sterzer Spanien – Tschechien (20.45 Uhr), Moderator Uwe Morawe

Uwe Morawe Schweiz – Portugal (20.45 Uhr), Moderator Christoph Stadtler

