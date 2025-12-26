Fußball heute am Boxing Day – Publikumsliebling Woltemade? „Fans freuen sich riesig für ihn“

Nick Woltemade entwickelt sich immer mehr zum Publikumsliebling bei Newcastle United. Der Fußball-Nationalspieler begeistert die Fans mit seinen Leistungen, insbesondere nach seinem Doppelpack gegen Chelsea. Teammanager Eddie Howe lobt die Verbindung zwischen Woltemade und den Anhängern. Am traditionellen „Boxing Day“ steht für Newcastle ein wichtiges Duell bei Manchester United an, um den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten.

Woltemade begeistert die Fans

Der 23-jährige Nick Woltemade hat sich in den letzten Wochen einen festen Platz im Herzen der Newcastle-Fans erobert. Teammanager Eddie Howe bemerkte am Mittwoch, dass die Anhänger sich riesig für den Stürmer freuen, insbesondere wenn er Tore erzielt. „Man sieht, dass er den Jubel mit ihnen genießt“, so Howe.

Starke Leistung gegen Chelsea

Bei dem spannenden 2:2-Unentschieden gegen den FC Chelsea zeigte Woltemade seine beste Leistung seit dem Wechsel aus Stuttgart. Howe hob hervor, dass Woltemade in der ersten Halbzeit besonders stark auftrat und seine Qualitäten für die Mannschaft unter Beweis stellte. Der Nationalspieler erzielte in dieser Saison bereits neun Treffer in 23 Pflichtspielen für die Magpies.

Premier League 2025/2026 | Spieltag 18 | Old Trafford | - 21:00 Manchester United S U S U N - : - Newcastle U S U N U Tage Stunden Minuten Sekunden

Boxing Day-Duell gegen Manchester United

Am 26. Dezember trifft Newcastle United auf Manchester United im Old Trafford. Dieses Aufeinandertreffen, das traditionell als „Boxing Day“-Spiel gilt, wird in dieser Saison das einzige Premier-League-Spiel am zweiten Weihnachtstag sein. Die Magpies stehen unter Druck, da sie nur drei Punkte hinter dem siebten Tabellenplatz liegen, den Manchester United derzeit innehat. Die Partie verspricht ein spannendes Duell um die internationalen Plätze zu werden.