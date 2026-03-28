Fußball heute alle Länderspiel Ergebnisse – England enttäuschend, Spanien mit 3:0 gegen Serbien

Die Länderspiel Ergebnisse am Abend brachten Überraschungen und souveräne Auftritte: England kam in einem ersten Härtetest nur zu einem 1:1 gegen Uruguay, Spanien gewann klar mit 3:0 gegen Serbien. Englands deutscher Teammanager Thomas Tuchel musste dabei ohne zahlreiche Stars auskommen und testete ein extragroßes Aufgebot. Ben White traf spät (82.), doch Federico Valverde verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter (90.+4). Bei Spanien sorgte Mikel Oyarzabal mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, Victor Munoz erhöhte nach der Pause.

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Englands Test: 1:1 gegen Uruguay

Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel hat mit Englands Fußball-Nationalmannschaft den Auftakt ins WM-Jahr verpatzt. Der Titelanwärter kam ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham in einem ersten Härtetest nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Uruguay und blieb lange harmlos.

Ben White (82.) traf spät für den Favoriten, doch Federico Valverde (90.+4) verwandelte kurz vor Ende einen Foulelfmeter. Die gesamte WM-Qualifikation hatte England ohne Gegentreffer überstanden, sodass das Gegentor in der Nachspielzeit besonders schmerzte.

Torjäger und Kapitän Kane stand gar nicht erst im Kader, Tuchel hatte für die Länderspiele ein extra großes Aufgebot mit insgesamt 35 Spielern nominiert. Das Duell mit dem WM-Teilnehmer Uruguay nutzte Tuchel für Experimente: Im Mittelfeld debütierte James Garner vom FC Everton, James Trafford von Manchester City spielte erstmals im Tor.

Chancen erspielte sich England in der neuen Konstellation kaum, der Spielverlauf bot wenige Großchancen. Einen Schreckmoment hatte Tuchel zu überstehen: Noni Madueke vom FC Arsenal musste verletzt vom Platz (38.). Später wurde auch Phil Foden ausgewechselt (56.), er wirkte nach einem Foul von Ronald Araújo angeschlagen.

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Oyarzabal trifft doppelt: Spanien 3:0 gegen Serbien

Europameister Spanien ist 76 Tage vor dem WM-Auftakt bereits in guter Frühform. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bezwang Serbien souverän mit 3:0 (2:0) und feierte vor allem ihren Doppeltorschützen Mikel Oyarzabal.

Der Stürmer traf zweimal sehenswert (16., 43.). Nach der Pause erhöhte Victor Munoz (72.). Durch viele Wechsel auf beiden Seiten war zu diesem Zeitpunkt der Spielfluss aber bereits merklich dahin.

Mit viel Ballbesitz dominierte der WM-Favorit das Spiel, Serbien, das nicht für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert ist, hatte kaum Chancen. Ursprünglich hätte Spanien gegen einen weitaus härteren Gegner getestet: Im „Finalissima“ am Freitag hätte der Europameister in Katar auf Südamerika-Champion Argentinien treffen sollen. Wegen des Krieges in Nahost wurde das Spiel jedoch abgesetzt.