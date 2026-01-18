Fußball heute Afrika-Cup Finale gegen Senegal: Gewinnt Marokko endlich wieder?

Marokko steht vor einem entscheidenden Moment im Afrika-Cup, wenn die „Löwen vom Atlas“ am Sonntag im Finale gegen den Senegal antreten. Der Gastgeber, der 2030 die WM ausrichten wird, kämpft um den ersten Titel seit 50 Jahren. Nationaltrainer Walid Regragui betont, dass dieses Match den Höhepunkt der letzten drei Jahre für die beiden besten Teams Afrikas darstellt. Marokko will seine Durststrecke endlich beenden und den Pokal zurück nach Hause holen. Im Spiel um Platz werden Nigeria und Ägypten am Samstag spielen.

Marokko im Finale: Ein historischer Moment

Für Marokko ist das bevorstehende Finale eine große Chance, die lange Wartezeit auf den Afrika-Cup-Titel zu beenden. Seit 1976 hat die Nationalmannschaft keinen Titel mehr gewonnen, wobei der letzte Erfolg unter einem völlig anderen Modus mit nur acht Teilnehmern stattfand. Walid Regragui, der erst wenige Monate nach dem letzten Titel geboren wurde, führt sein Team mit dem Ziel an, die Geschichte des marokkanischen Fußballs grundlegend zu ändern.

Trainer Regragui und seine Lehren aus der Vergangenheit

Regragui hat sich intensiv mit der Vergangenheit seiner Mannschaft auseinandergesetzt. „Wir haben den Afrika-Cup nicht gewonnen, weil uns in vielen Turnieren die Bescheidenheit gefehlt hat“, erklärte der Übungsleiter. Er mahnt seine Spieler, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und sich auf das Finale gegen den Senegal zu konzentrieren. Der Druck ist hoch, doch die Formkurve Marokkos zeigt, dass sie bereit sind, die Herausforderung anzunehmen.

Die Stars des marokkanischen Teams

Marokkos Kader ist gespickt mit talentierten Spielern, die auf internationalem Parkett bereits für Furore sorgten. Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain und Brahim Diaz von Real Madrid zählen zu den Schlüsselspielern, die das Team zum Erfolg führen sollen. Auch Torhüter Bono, ein erfahrener Elfmetertöter, wird eine entscheidende Rolle im Finale spielen. Diese Stars bringen nicht nur individuelles Können, sondern auch eine neue Mentalität in das Spiel.

Der Respekt vor dem Gegner Senegal

Im Vorfeld des Finales äußerte Regragui auch seine Wertschätzung für den Gegner. „Sie sind wunderbare Menschen. Ich liebe Senegal“, sagte er nach dem Halbfinalsieg über Nigeria. Der Respekt zwischen den beiden Teams ist groß, und Regragui hebt hervor, dass die Senegalesen für die Marokkaner wie Brüder sind. Diese Verbindung wird die Intensität des Spiels nur noch erhöhen.