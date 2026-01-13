Fußball heute Africa Cup live: Wer spielt im Halbfinale gegeneinander?

Ägypten, Nigeria, Marokko und Senegal haben sich für die Halbfinals der TotalEnergies CAF Afrika-Meisterschaft 2025 qualifiziert. In spannenden Viertelfinalspielen setzten sich die Favoriten durch und zeigen, dass sie bereit sind, um den Titel zu kämpfen. Die Halbfinals versprechen hochklassige Begegnungen, während die Teams auf den prestigeträchtigen Titel abzielen.

Halbfinal-Begegnungen stehen fest

Die Halbfinals der AFCON 2025 sind für Mittwoch, den 14. Januar, angesetzt. Ägypten trifft auf Senegal, während Gastgeber Marokko gegen Nigeria spielt. Beide Begegnungen versprechen spannende Duelle zwischen den Schwergewichten des afrikanischen Fußballs, während die Teams auf den prestigeträchtigen Titel hinarbeiten.

Africa Cup of nations Senegal - - Ägypten Africa Cup of nations Nigeria - - Marokko

Ägypten besiegt Côte d’Ivoire in einem spannenden Duell

Ägypten hat sich am Samstagabend in einem packenden Viertelfinalspiel mit 3:2 gegen die Elfenbeinküste durchgesetzt und damit die Titelverteidiger aus dem Wettbewerb geworfen. Die Pharaonen demonstrierten einmal mehr ihre Nervenstärke und ihre Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu liefern. Mit dieser Leistung bestätigten sie ihren Status als erfolgreichste Nation Afrikas und sicherten sich ihren Platz im Halbfinale.

Nigeria überwältigt Algerien mit 2:0

Die Super Eagles von Nigeria sicherten sich ebenfalls am Samstag ihren Platz in den letzten vier, nachdem sie Algerien mit 2:0 besiegten. In einem Spiel, das über weite Strecken ausgeglichen war, gelang Victor Osimhen der entscheidende Treffer, der Nigeria die Kontrolle über das Match gab. Während Algerien versuchte, den Ausgleich zu erzielen, blieb Nigeria defensiv stabil und nutzte Konterchancen effektiv, was in einem späten Tor von Akor Adams mündete.

Senegal und Marokko setzen sich durch

Senegal sicherte sich am Freitag seinen Platz im Halbfinale, indem es Mali mit 1:0 in einem spannenden Westafrika-Derby besiegte. Der entscheidende Treffer kam von Iliman Ndiaye, der die Lions of Teranga in der ersten Halbzeit in Führung brachte und die Führung mit einer soliden Defensivleistung bis zum Schlusspfiff verteidigte. Marokko, der Gastgeber, setzte sich souverän mit 2:0 gegen Kamerun durch. Die Tore von Brahim Diaz und Ismaël Saibari sicherten den Einzug ins Halbfinale und hielten die Hoffnungen auf den Titelgewinn vor heimischem Publikum lebendig.

Welche Teams haben sich für das Halbfinale des Afrika Cups qualifiziert?

Senegal

Marokko

Nigeria

Ägypten

Quelle: https://www.cafonline.com/afcon2025/news/afcon-2025-which-countries-have-qualified-for-the-semi-finals/