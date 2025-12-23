Fußball heute Africa-Cup 2025: Doppelpack Jackson: Senegal startet mit Sieg

Senegals Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Botswana einen starken Auftakt im Afrika-Cup hingelegt. Angeführt von Bayern-Spieler Nicolas Jackson, der zwei Tore erzielte, dominierte das Team von Chefcoach Aliou Cissé das Spiel von Beginn an. Der Stürmer, der von Chelsea an Bayern München verliehen wurde, war entscheidend für den Erfolg und ließ die Zuschauer in Tanger jubeln.

Jackson führt Senegal zum Sieg

Nicolas Jackson, der in der 40. und 58. Minute zwei Mal erfolgreich war, zeigte eine herausragende Leistung und stellte die Weichen für den Sieg. Obwohl er zu Beginn eine Großchance vergab (4.), erlöste er seine Mannschaft kurz vor der Halbzeitpause mit einem Treffer nach Vorarbeit von Ismail Jakobs, der ebenfalls in der Startelf stand.

Dominanz der Senegalese über 90 Minuten

Senegal übernahm von Anfang an die Kontrolle über das Spielgeschehen und ließ Botswana kaum zur Entfaltung kommen. Auch Sadio Mané, der Ex-Münchner, konnte sich nicht gegen den Botswanas Torhüter Goitseone Phoko durchsetzen (26.). Die Senegalese zeigten sich dominant und drängten auf eine frühe Entscheidung.

Schlussakkord durch Cherif Ndiaye

Mit dem zweiten Treffer von Jackson war die Partie praktisch entschieden. In der Schlussphase sorgte Cherif Ndiaye (90.) für den Endstand und erhöhte das Ergebnis weiter. Senegal zeigte sich als ernstzunehmender Anwärter auf den Titel und schickte ein starkes Signal an die Konkurrenz im Afrika-Cup.