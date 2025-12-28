Fußball heute: Achtelfinale des Afrika-Cup: Nigeria dabei – Senegal muss warten

Nigeria hat sich mit einem 3:2-Sieg gegen Tunesien vorzeitig für das Achtelfinale des Afrika-Cups qualifiziert. Angeführt von Torjäger Victor Osimhen feierten die „Super Eagles“ ihren zweiten Sieg im Turnier und können nun beruhigt in die K.o.-Runde planen. Im Gegensatz dazu muss Senegal nach einem 1:1 gegen die DR Kongo weiter auf den Einzug in die nächste Runde warten, hat aber die besten Chancen auf ein Weiterkommen.

Nigeria mit starkem Auftritt gegen Tunesien

Die Nigerianer, die als Mitfavoriten ins Turnier gestartet sind, zeigten sich in der Partie gegen Tunesien von ihrer besten Seite. Victor Osimhen, der Stürmer von Galatasaray Istanbul, eröffnete in der 44. Minute den Torreigen. Wilfred Ndidi und Ademola Lookman erhöhten in der zweiten Halbzeit auf 3:0. Tunesien, das durch Montassar Talbi und einen Handelfmeter von Ali Abdi in der 87. Minute noch einmal herankam, konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Nigeria hat nun mit sechs Punkten die Tür zur K.o.-Runde weit aufgestoßen.

Tabelle der Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 ▲ Nigeria S S > 2 2 0 0 5 3 2 6 2 ▼ Tunesien S N > 2 1 0 1 5 4 1 3 3 Tanzania N U > 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Uganda N U > 2 0 1 1 2 4 -2 1 Africa Cup of Nations 2025

Senegal bleibt trotz Überlegenheit punktlos

Die senegalesische Nationalmannschaft hatte es gegen die DR Kongo schwer, trotz dominanter Spielweise. Cedric Bakambu brachte die Kongolesen in der 61. Minute in Führung, doch Sadio Mané, der langjährige Liverpool-Star, rettete mit seinem Treffer in der 69. Minute einen Punkt für Senegal. Mit nun vier Punkten auf dem Konto hat Senegal die besten Chancen, das Achtelfinale zu erreichen. Der Chefcoach muss jedoch darauf achten, dass die Offensive ihre Großchancen besser nutzt, um die nächste Runde sicher zu erreichen.

Benin wahrt Chancen auf das Weiterkommen

Am frühen Nachmittag hatte die Auswahl aus Benin im Duell gegen Botswana mit einem knappen 1:0-Sieg wichtige Zähler gesammelt. Mit drei Punkten bleibt Benin im Rennen um die K.o.-Runde. Die Partie zwischen Uganda und Tansania endete nach einem spannenden 1:1-Unentschieden, was beiden Teams weiterhin Chancen auf das Weiterkommen lässt. Tunesien hat nach der Niederlage gegen Nigeria nun drei Punkte auf dem Konto und muss auf die nächsten Ergebnisse hoffen.