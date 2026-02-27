Fußball heute – Achtelfinale der Europa League: VfB trifft auf Porto, Freiburg gegen Genk

Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale der Europa League auf den portugiesischen Spitzenklub FC Porto, der SC Freiburg bekommt es mit dem belgischen Tabellensiebten KRC Genk zu tun. Der FSV Mainz 05 muss in der Conference League gegen den tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz antreten. Die Auslosungen fanden in der UEFA-Zentrale in Nyon statt, die Partien sind für den 12. und 19. März terminiert. Gleichzeitig sind bereits mögliche Viertelfinalgegner und die Finalorte für beide Wettbewerbe bekannt.

Achtelfinale: VfB Stuttgart gegen FC Porto

Der VfB Stuttgart zog im Achtelfinale der Europa League das schwere Los FC Porto. Stuttgart hatte sich über die Playoffs qualifiziert und setzte sich dort gegen Celtic Glasgow durch (4:1, 0:1), wodurch der Klub den direkten Weg in die K.o.-Runde verpasste. Sollte der VfB das Viertelfinale erreichen, wäre der mögliche nächste Gegner entweder Nottingham Forest oder der dänische Klub FC Midtjylland. Die Partien im Achtelfinale sind auf den 12. und 19. März terminiert.

SC Freiburg trifft auf KRC Genk

Der SC Freiburg qualifizierte sich direkt für das Achtelfinale der Europa League durch den siebten Platz in der Ligaphase und bekommt es nun mit KRC Genk zu tun. Freiburgs Weg ins Viertelfinale würde im Falle des Erfolgs gegen Genk über einen Gegner wie Celta Vigo oder Olympique Lyon führen. Die Auslosung in Nyon legte die Spieltermine fest; Freiburg bestreitet seine Duelle ebenfalls am 12. bzw. 19. März.

Mainz 05 in der Conference League: Sigma Olmütz als Achtelfinalgegner

Der FSV Mainz 05 trifft in der Conference League auf den tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz. Mainz hatte sich in der Ligaphase als Tabellen-Siebter ebenfalls direkt für das Achtelfinale qualifiziert und damit ein mögliches Duell mit Crystal Palace und dessen Trainer Oliver Glasner vermieden. In einem möglichen Viertelfinale käme es für Mainz zu einem Duell mit HNK Rijeka aus Kroatien oder dem französischen Erstligisten Racing Straßburg.

Auslosung, Termine und Finale

Die Auslosungen wurden am Freitag in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz vorgenommen; die Achtelfinal-Partien finden am 12. und 19. März statt. Das Finale der Europa League ist für den 20. Mai in Istanbul angesetzt. Eine Woche später steigt das Endspiel der Conference League in Leipzig.