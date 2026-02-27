Fußball heute – Achtelfinale der Champions League: Bayern gegen Atalanta, Bayer fordert Arsenal

Das Achtelfinale der Champions League bringt kein deutsches Duell: Bayern München trifft auf Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen fordert den FC Arsenal. Die Auslosung in Nyon verschont Bayern und Leverkusen vor einem direkten Aufeinandertreffen, die Münchner reisen im Hinspiel nach Norditalien. Atalanta hatte sich unter der Woche als „BVB‑Schreck“ profiliert und Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb geworfen – ein Warnsignal für den Rekordmeister. Leverkusen empfängt Arsenal in der BayArena und reist eine Woche später zum Rückspiel nach London.

Bayern gegen Atalanta: Termine und sportliche Herausforderung

Der FC Bayern trifft im Hinspiel am 10. März in Bergamo auf Atalanta, das Rückspiel in der Allianz Arena folgt am 18. März (beide Anstoß 21.00 Uhr). Atalanta hatte zuletzt Dortmund trotz eines 0:2‑Rückstands im Hinspiel aus dem Wettbewerb eliminiert und gilt damit als unangenehmer Gegner für die Münchner. Sportvorstand Max Eberl warnte: „Das ist natürlich eine große Warnung“ und bezeichnete die Aufgabe als ambitioniert, zugleich betonte Sportdirektor Christoph Freund gegenüber Sky die klare Absicht, mit Energie und guter Performance weiterzukommen.

Bayer Leverkusen fordert Arsenal: Termine, Vorgeschichte und Einschätzung

Bayer Leverkusen empfängt den FC Arsenal im Hinspiel am 11. März (18.45 Uhr) in Leverkusen; das Rückspiel steigt am 17. März (21.00 Uhr) in London. Arsenal hatte die Gruppenphase mit acht Siegen aus acht Partien abgeschlossen und zählt zu den Favoriten in der Königsklasse. Bayer‑Sportchef Simon Rolfes zeigte sich über das Los erleichtert: „Ich habe mich gefreut.“ Er bezeichnete Arsenal als „vielleicht den Top‑Favoriten auf den Titel“ und fügte hinzu, dass Leverkusen dem Gegner das Leben schwer machen könne. Historisch trafen beide zuletzt 2002 in der Champions League aufeinander (1:1 und 1:4); Leverkusen zog damals dennoch ins Finale ein und unterlag Real Madrid.

Weg im Wettbewerb: Mögliche Gegner und Perspektiven

Für Bayern könnte der Weg ins Finale am 30. Mai in Budapest im weiteren Verlauf günstiger ausfallen: Im Viertelfinale stünden die Münchner dem Sieger des Duells Manchester City gegen Real Madrid gegenüber, im Halbfinale könnte Titelverteidiger Paris Saint‑Germain warten. Leverkusen würde im Viertelfinale auf Sporting Lissabon oder Überraschungsteam Bodø/Glimt treffen. Die Auslosung prägt damit mögliche Begegnungen in der K.o.-Phase und gibt beiden deutschen Vertretern konkrete sportliche Perspektiven für die verbleibende Saison.