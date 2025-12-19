Fußball heute Abend: Wer zeigt Dortmund – Mönchengladbach im Free-TV/Stream?

Fußballfans aufgepasst! Heute Abend, am 19. Dezember 2025, stehen sich Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach im Signal Iduna Park gegenüber. Das spannende Duell gehört zum 15. Spieltag der Bundesliga und wird live auf Sky Bundesliga übertragen. Zuschauer können sich auf eine packende Partie zwischen zwei Traditionsvereinen freuen, während sie die aktuellen Form und Taktiken der Mannschaften analysieren. Leider ist das Spiel nicht im Free-TV zu sehen.

Dortmund: Starke Form vor dem Duell

Borussia Dortmund rangiert aktuell auf dem 3. Tabellenplatz der Bundesliga mit 29 Punkten. Unter dem Übungsleiter Niko Kovač hat die Mannschaft in dieser Saison bereits 8 Siege, 5 Unentschieden und nur eine Niederlage eingefahren. Das beeindruckende Torverhältnis von 24:12 verdeutlicht ihre Offensivkraft und Defensive. Besonders zu Hause gibt sich der BVB stark, mit 4 Siegen und 2 Unentschieden und ohne Niederlage im Westfalenstadion.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 15 | SIGNAL IDUNA PARK | - 20:30 Borussia Dortmund - : - Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach: Auf der Suche nach Stabilität

Im Gegensatz dazu hat Borussia Mönchengladbach unter Trainer Eugen Polański Schwierigkeiten und befindet sich auf dem 11. Platz mit 16 Punkten. Die Fohlen können auf 4 Siege, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen zurückblicken, bei einem Torverhältnis von 18:22. Ihre Auswärtsbilanz zeigt eine gewisse Stärke, mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen, was Hoffnung auf einen positiven Ausgang im heutigen Spiel gibt.

Direkte Duelle: Dortmund klar favorisiert

Die letzten Begegnungen zwischen diesen beiden Teams sprechen eine deutliche Sprache. In den letzten fünf Duellen konnte Dortmund 4 Mal als Sieger vom Platz gehen, lediglich ein Spiel endete unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen im Signal Iduna Park endete mit einem 3:2 Sieg für die Gastgeber, was den BVB zusätzlich motivieren dürfte.

Wett Tipps: Favoritenrolle für Dortmund

Für das heutige Spiel wird ein spannender Wettkampf erwartet. Der erste Wett Tipp empfiehlt einen Heimsieg für Borussia Dortmund, was bei Interwetten mit einer Quote von 1.50 bewertet wird. Zudem wird empfohlen, auf die Möglichkeit zu setzen, dass beide Mannschaften treffen, was bei Bet365 mit einer Quote von 1.67 angeboten wird. Diese Quoten spiegeln die Favoritenrolle des BVB wider und könnten für Wettfreunde interessant sein.