Fußball heute Abend live: 2:3 Wer überträgt Dortmund – FC Bayern im Free-TV/Stream? Update 20:30 Uhr

von

Wer zeigt Dortmund – Bayern (28.02.2026) im Free-TV/Stream? Am Samstag, 28. Februar 2026, trifft Borussia Dortmund im Signal Iduna Park auf Bayern München (24. Spieltag), Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die Partie wird exklusiv von Sky übertragen; eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Fans, die das Spiel live verfolgen wollen, werden über die Sky-Kanäle fündig.

Fußball heute Spielbericht: Kimmich & Doppelpacker Kane schießen Bayern zum Sieg beim BVB

Raphael Guerreiro und Leon Goretzka vom FC Bayern München (Foto Depositphotos.com)

Übertragung: Wer zeigt Dortmund – Bayern live?

Sky übernimmt die exklusive Übertragung der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Konkret nennt die Programmplanung unter anderem Sky Bundesliga 1 sowie Berichterstattung auf Sky Sport News als Sender, die das Spiel begleiten. Läuft das Spiel im Free-TV? Nein — Zuschauer ohne Sky-Abonnement müssen auf die Angebote des Senders zurückgreifen, um die Partie live zu sehen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 24
| SIGNAL IDUNA PARK | 28.2.2026-18:30
Borussia Dortmund
S S S U N
2 : 3
1.04
xG
2.05
Endergebnis
FC Bayern München
U S S S S
Nico Schlotterbeck
26'
D. Svensson
83'
Harry Kane
54'
Harry Kane
70'
Joshua Kimmich
87'
| Schiedsrichter: S. Jablonski | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Nico Schlotterbeck (Assist: D. Svensson)
26'
54'
Tor
Harry Kane (Assist: Serge Gnabry)
70'
Elfmetertor
Harry Kane
Tor
D. Svensson (Assist: M. Sabitzer)
83'
87'
Tor
Joshua Kimmich
1
G. Kobel
4
Nico Schlotterbeck
3
W. Anton
23
E. Can
24
D. Svensson
8
Felix Nmecha
20
M. Sabitzer
2
Yan Couto
27
Karim Adeyemi
14
Maximilian Beier
21
Fábio Silva
40
J. Urbig
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
Spielort, Zeitpunkt und Rahmen

Das Duell findet am Samstag, 28.02.2026, um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park statt. Der Traditionsort mit seiner berühmten Südtribüne stellt für Dortmund einen wichtigen Heimvorteil dar; gleichzeitig bleibt die Begegnung eines der Schlüsselspiele im Kalender des 24. Spieltags. Für Zuschauer und Medien ist die Kombination aus Tabellensituation und Stadionkulisse ein Hauptgrund für hohes Interesse an der Live-Übertragung.

Form und Statistik vor dem Spiel

Borussia Dortmund steht vor der Partie auf Platz 2 der Tabelle mit 52 Punkten (15 Siege, 7 Unentschieden, 1 Niederlage) und einem Torverhältnis von 49:22. Die Schwarz-Gelben zeigen vor heimischem Publikum starke Leistungen (9 Siege, 2 Unentschieden) und blieben in den letzten fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen (vier Siege, ein Remis). Bayern München führt die Tabelle mit 60 Punkten an, kommt auf 19 Siege, 3 Unentschieden und eine Niederlage sowie ein beeindruckendes Torverhältnis von 85:21; auswärts bilanzieren die Bayern ebenfalls mit 9 Siegen und 2 Unentschieden.

Direkte Duelle

In den letzten fünf Aufeinandertreffen hatten die Bayern leicht die Oberhand: zwei Siege für München, ein Sieg für Dortmund und zwei Unentschieden. Das unmittelbar letzte Duell endete mit einem knappen 2:1-Sieg für Bayern im heimischen Stadion. Dennoch deutet die Bilanz auf enge Begegnungen hin, in denen kleine Details oft den Ausschlag geben.

Wett-Tipps und Quoten

Bei den Buchmachern gelten die Bayern als Favorit: Interwetten listet einen Auswärtssieg für Bayern mit einer Quote von 1,70. Zudem stuft Bet365 „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,40 als wahrscheinlich ein. Wer konkrete Angebote sucht, kann auf unserer Quotenboost-Seite gezielte Aktionen und erhöhte Quoten zum Spiel finden.

Liveticker heute 2:3 für Bayern

20:22 Uhr

Tor durch Kimmich

88.Spielminute! Nun trifft Kimmich per Volley zum 3:2.
20:17 Uhr

Ausgleich

Der verdiente Ausgleich – ein tolles Volleytor von Svensson
20:04 Uhr

Foulelfmeter für Bayern

Und wieder Kane mit dem Tor, doch Kobel war noch dran und ahnte die richtige Ecke.
19:55 Uhr

Kane mit dem Ausgleich

Wer sonst? Kane mit dem Ausgleich, nach Vorlage von Gnabry
19:15 Uhr

Fast Halbzeit - 6 Minuten Nachspielzeit

6 Minuten Nachspielzeit bis zur Halbzeit! Dortmund führt durch den Treffer von Nationalspieler Schlotterbeck mit 1:0. Beide haben viel vom Spiel. Das wird spannend in der 2.Hälfte…
18:58 Uhr

1:0 für Dortmund durch Schlotterbeck

Schlotterbeck per Kopf nach Freistoß!
18:45 Uhr

Die erste Viertelstunde

Ein spannendes Spiel! Chancen auf beiden Seiten. Nun foult Schlotterbeck Stanisic. Der VAR prüft. Gibt es Rote Karte? Nein, nur Gelbe Karte!
18:30 Uhr

Infos zum Spiel

Liveticker ist hier zu lesen: Liveticker BVB gegen Bayern
18:20 Uhr

Infos zum Spiel

Dortmund ist als einziges Team in der laufenden Bundesliga-Saison zu Hause noch unbesiegt. Das Heimspiel gegen Bayern München ist ausverkauft. Die Bayern haben 8.100 mitgereiste Fans. Schiedsrichter: Sven Jablonski – Der 35 Jahre alte Bremer ist zum 16. Mal für ein BVB-Spiel eingeteilt.
18:10 Uhr

Offizielle Aufstellungen des BVB

Startelf: Fünf Wechsel Niko Kovac bringt Nico Schlotterbeck, Yan Couto, Marcel Sabitzer, Fabio Silva und Karim Adeyemi für Ramy Bensebaini, Julian Ryerson (gesperrt), Jobe Bellingham, Julian Brandt und Serhou Guirassy. Carney Chukwuemeka fehlt aufgrund von muskulären Problemen.

So startet der BVB: Kobel, Couto, Anton, Schlotterbeck, Nmecha, Beier, Sabitzer, Silva, Can, Svensson, Adeyemi

17:50 Uhr

Offizielle Aufstellungen der Bayern

Im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende verändert Vincent Kompany seine Startelf auf drei Positionen. Tah, Gnabry und Laimer beginnen für Minjae, Musiala und Davies (Muskelfaserriss). Auf der Bank sitzen: Ulreich, Bärtl – Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Bischof, Guerreiro, Karl.

17:30 Uhr

Offizielle Aufstellungen

So werden beide Teams spielen:

Dortmund Offizielle Aufstellung
Kobel – Can, Anton, Schlotterbeck – Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Beier, Adeyemi – Fábio Silva.

FC Bayern Offizielle Aufstellung
Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.

10:00 Uhr

Anpfiff 18:30 Uhr

