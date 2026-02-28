Fußball heute Abend live: 2:3 Wer überträgt Dortmund – FC Bayern im Free-TV/Stream? Update 20:30 Uhr

Wer zeigt Dortmund – Bayern (28.02.2026) im Free-TV/Stream? Am Samstag, 28. Februar 2026, trifft Borussia Dortmund im Signal Iduna Park auf Bayern München (24. Spieltag), Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die Partie wird exklusiv von Sky übertragen; eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Fans, die das Spiel live verfolgen wollen, werden über die Sky-Kanäle fündig.

Fußball heute Spielbericht: Kimmich & Doppelpacker Kane schießen Bayern zum Sieg beim BVB

Übertragung: Wer zeigt Dortmund – Bayern live?

Sky übernimmt die exklusive Übertragung der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Konkret nennt die Programmplanung unter anderem Sky Bundesliga 1 sowie Berichterstattung auf Sky Sport News als Sender, die das Spiel begleiten. Läuft das Spiel im Free-TV? Nein — Zuschauer ohne Sky-Abonnement müssen auf die Angebote des Senders zurückgreifen, um die Partie live zu sehen.

Spielort, Zeitpunkt und Rahmen

Das Duell findet am Samstag, 28.02.2026, um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park statt. Der Traditionsort mit seiner berühmten Südtribüne stellt für Dortmund einen wichtigen Heimvorteil dar; gleichzeitig bleibt die Begegnung eines der Schlüsselspiele im Kalender des 24. Spieltags. Für Zuschauer und Medien ist die Kombination aus Tabellensituation und Stadionkulisse ein Hauptgrund für hohes Interesse an der Live-Übertragung.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Form und Statistik vor dem Spiel

Borussia Dortmund steht vor der Partie auf Platz 2 der Tabelle mit 52 Punkten (15 Siege, 7 Unentschieden, 1 Niederlage) und einem Torverhältnis von 49:22. Die Schwarz-Gelben zeigen vor heimischem Publikum starke Leistungen (9 Siege, 2 Unentschieden) und blieben in den letzten fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen (vier Siege, ein Remis). Bayern München führt die Tabelle mit 60 Punkten an, kommt auf 19 Siege, 3 Unentschieden und eine Niederlage sowie ein beeindruckendes Torverhältnis von 85:21; auswärts bilanzieren die Bayern ebenfalls mit 9 Siegen und 2 Unentschieden.

Direkte Duelle

In den letzten fünf Aufeinandertreffen hatten die Bayern leicht die Oberhand: zwei Siege für München, ein Sieg für Dortmund und zwei Unentschieden. Das unmittelbar letzte Duell endete mit einem knappen 2:1-Sieg für Bayern im heimischen Stadion. Dennoch deutet die Bilanz auf enge Begegnungen hin, in denen kleine Details oft den Ausschlag geben.

Wett-Tipps und Quoten

Bei den Buchmachern gelten die Bayern als Favorit: Interwetten listet einen Auswärtssieg für Bayern mit einer Quote von 1,70. Zudem stuft Bet365 „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,40 als wahrscheinlich ein. Wer konkrete Angebote sucht, kann auf unserer Quotenboost-Seite gezielte Aktionen und erhöhte Quoten zum Spiel finden.

Liveticker heute 2:3 für Bayern

20:22 Uhr Tor durch Kimmich 88.Spielminute! Nun trifft Kimmich per Volley zum 3:2.

20:17 Uhr Ausgleich Der verdiente Ausgleich – ein tolles Volleytor von Svensson

20:04 Uhr Foulelfmeter für Bayern Und wieder Kane mit dem Tor, doch Kobel war noch dran und ahnte die richtige Ecke.

19:55 Uhr Kane mit dem Ausgleich Wer sonst? Kane mit dem Ausgleich, nach Vorlage von Gnabry

19:15 Uhr Fast Halbzeit - 6 Minuten Nachspielzeit 6 Minuten Nachspielzeit bis zur Halbzeit! Dortmund führt durch den Treffer von Nationalspieler Schlotterbeck mit 1:0. Beide haben viel vom Spiel. Das wird spannend in der 2.Hälfte…

18:58 Uhr 1:0 für Dortmund durch Schlotterbeck Schlotterbeck per Kopf nach Freistoß!

18:45 Uhr Die erste Viertelstunde Ein spannendes Spiel! Chancen auf beiden Seiten. Nun foult Schlotterbeck Stanisic. Der VAR prüft. Gibt es Rote Karte? Nein, nur Gelbe Karte!

18:30 Uhr Infos zum Spiel Liveticker ist hier zu lesen: Liveticker ist hier zu lesen: Liveticker BVB gegen Bayern

18:20 Uhr Infos zum Spiel Dortmund ist als einziges Team in der laufenden Bundesliga-Saison zu Hause noch unbesiegt. Das Heimspiel gegen Bayern München ist ausverkauft. Die Bayern haben 8.100 mitgereiste Fans. Schiedsrichter: Sven Jablonski – Der 35 Jahre alte Bremer ist zum 16. Mal für ein BVB-Spiel eingeteilt.

18:10 Uhr Offizielle Aufstellungen des BVB Startelf: Fünf Wechsel Niko Kovac bringt Nico Schlotterbeck, Yan Couto, Marcel Sabitzer, Fabio Silva und Karim Adeyemi für Ramy Bensebaini, Julian Ryerson (gesperrt), Jobe Bellingham, Julian Brandt und Serhou Guirassy. Carney Chukwuemeka fehlt aufgrund von muskulären Problemen. So startet der BVB: Kobel, Couto, Anton, Schlotterbeck, Nmecha, Beier, Sabitzer, Silva, Can, Svensson, Adeyemi

17:50 Uhr Offizielle Aufstellungen der Bayern Im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende verändert Vincent Kompany seine Startelf auf drei Positionen. Tah, Gnabry und Laimer beginnen für Minjae, Musiala und Davies (Muskelfaserriss). Auf der Bank sitzen: Ulreich, Bärtl – Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Bischof, Guerreiro, Karl.

17:30 Uhr Offizielle Aufstellungen So werden beide Teams spielen: So werden beide Teams spielen: Dortmund Offizielle Aufstellung

Kobel – Can, Anton, Schlotterbeck – Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Beier, Adeyemi – Fábio Silva. FC Bayern Offizielle Aufstellung

Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.