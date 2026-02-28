Fußball heute Abend live – Wer überträgt Dortmund – FC Bayern im Free-TV/Stream?

Wer zeigt Dortmund – Bayern (28.02.2026) im Free-TV/Stream? Am Samstag, 28. Februar 2026, trifft Borussia Dortmund im Signal Iduna Park auf Bayern München (24. Spieltag), Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die Partie wird exklusiv von Sky übertragen; eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Fans, die das Spiel live verfolgen wollen, werden über die Sky-Kanäle fündig.

Übertragung: Wer zeigt Dortmund – Bayern live?

Sky übernimmt die exklusive Übertragung der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Konkret nennt die Programmplanung unter anderem Sky Bundesliga 1 sowie Berichterstattung auf Sky Sport News als Sender, die das Spiel begleiten. Läuft das Spiel im Free-TV? Nein — Zuschauer ohne Sky-Abonnement müssen auf die Angebote des Senders zurückgreifen, um die Partie live zu sehen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 24 | SIGNAL IDUNA PARK | - 18:30 Borussia Dortmund S S S U N - : - FC Bayern München U S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Spielort, Zeitpunkt und Rahmen

Das Duell findet am Samstag, 28.02.2026, um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park statt. Der Traditionsort mit seiner berühmten Südtribüne stellt für Dortmund einen wichtigen Heimvorteil dar; gleichzeitig bleibt die Begegnung eines der Schlüsselspiele im Kalender des 24. Spieltags. Für Zuschauer und Medien ist die Kombination aus Tabellensituation und Stadionkulisse ein Hauptgrund für hohes Interesse an der Live-Übertragung.

Form und Statistik vor dem Spiel

Borussia Dortmund steht vor der Partie auf Platz 2 der Tabelle mit 52 Punkten (15 Siege, 7 Unentschieden, 1 Niederlage) und einem Torverhältnis von 49:22. Die Schwarz-Gelben zeigen vor heimischem Publikum starke Leistungen (9 Siege, 2 Unentschieden) und blieben in den letzten fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen (vier Siege, ein Remis). Bayern München führt die Tabelle mit 60 Punkten an, kommt auf 19 Siege, 3 Unentschieden und eine Niederlage sowie ein beeindruckendes Torverhältnis von 85:21; auswärts bilanzieren die Bayern ebenfalls mit 9 Siegen und 2 Unentschieden.

Direkte Duelle

In den letzten fünf Aufeinandertreffen hatten die Bayern leicht die Oberhand: zwei Siege für München, ein Sieg für Dortmund und zwei Unentschieden. Das unmittelbar letzte Duell endete mit einem knappen 2:1-Sieg für Bayern im heimischen Stadion. Dennoch deutet die Bilanz auf enge Begegnungen hin, in denen kleine Details oft den Ausschlag geben.

Wett-Tipps und Quoten

Bei den Buchmachern gelten die Bayern als Favorit: Interwetten listet einen Auswärtssieg für Bayern mit einer Quote von 1,70. Zudem stuft Bet365 „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,40 als wahrscheinlich ein. Wer konkrete Angebote sucht, kann auf unserer Quotenboost-Seite gezielte Aktionen und erhöhte Quoten zum Spiel finden.

Liveticker heute

12:00 Uhr Aufstellungen So könnten beide Teams spielen: So könnten beide Teams spielen: Dortmund Voraussichtliche Aufstellung

Kobel – Can, Anton, N. Schlotterbeck – Yan Couto, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy FC Bayern Voraussichtliche Aufstellung

Urbig – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Pavlovic, Kimmich – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane