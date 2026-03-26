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Fußball heute Abend Liveticker & Spielstände – Alle WM 2026 Playoffs, alle Tore, alle Ergebnisse ab 20:45 Uhr

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Die europäische Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 geht mit den WM Playoffs nächste Woche vom 26.März an in die heiße Phase. In Zürich wurden die Spiele der Playoffs ausgelost, bei denen vier Teilnehmer für das WM-Turnier in Nordamerika vergeben werden. Mit dabei: Mit Italien ein ehemaliger Weltmeister, aufstrebende Nationen wie Dänemark oder die Ukraine sowie  Play-off-erprobte Teams wie Tschechien, Wales oder Bosnien. Vier Startplätze werden im März vergeben: Neben den 12 Gruppensieger werden dann 16 Länder aus der UEFA Konföderation bei der WM Endrunde spielen. Dabei sind es hier die besten Gruppenzweiten, die in den Playoffs gegenüber stehen. Wir sind hier im Liveticker ab 18 Uhr dabei

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Fußball heute Abend Liveticker - Alle WM 2026 Playoffs, alle Tore, alle Ergebnisse ab 18 Uhr
Fußball heute Abend Liveticker – Alle WM 2026 Playoffs, alle Tore, alle Ergebnisse ab 18 Uhr

Fußball WM 2026 Playoffs – der Spielplan & Ergebnisse live

Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 18:00
Türkei
1 0
Rumänien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Dänemark
- -
Mazedonien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Polen
- -
Albanien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Wales
- -
Bosnien & Herzegovina
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Italien
- -
Nordirland
Gewiss Stadium
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Tschechien
- -
Irland
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Ukraine
- -
Schweden
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Slowakei
- -
Kosovo

Fußball heute Abend Liveticker: Alle WM 2026 Playoffs, alle Tore, alle Ergebnisse ab 20:45 Uhr

21:05 Uhr

Irland führt 1:0

1:0 für Irland durch Troy Parrott per Elfmeter! Collins wird am Fuß getroffen – Strafstoß!

21:05 Uhr

Slowakei führt 1:0

1:0 für die Slowakei durch Martin Valjent!

21:05 Uhr

Schweden führt 1:0

1:0 für Schweden durch Viktor Gyökeres!

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
20:45 Uhr

Anpfiff - es geht los!

Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los auf den 7 Plätzen! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

19:55 Uhr

Türkei steht im Playoff-Finale

Ein 1:0 reicht – nun wartet die Slowakei oder der kosovo nächste Woche! Spielbericht 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis WM Quali – Türkei gewinnt: WM-Traum lebt

Die türkische Nationalmannschaft steht vor einer imposanten Choreografie der Fans bei der Nationalhymne vor dem WM-Qualifikations-Play-off gegen Rumänien im Besiktas Park in Istanbul am 26. März 2026. Foto: Burak Kara / Getty Images
Die türkische Nationalmannschaft steht vor einer imposanten Choreografie der Fans bei der Nationalhymne vor dem WM-Qualifikations-Play-off gegen Rumänien im Besiktas Park in Istanbul am 26. März 2026. Foto: Burak Kara / Getty Images
18:45 Uhr

1.Spiel des Abends: Türkei gegen Rumänien Halbzeit 0:0

Die 1.Halbzeit ist vorbei! Von Rumänien kam nicht viel, die Türkei hatte lediglich durch Arda Güler eine große Torchance. Der Türkei fehlt am Ende im letzten Drittel die Ideen und die Durchsetzung.

18:00 Uhr

1.Spiel des Abends: Türkei gegen Rumänien startet

Das 1.Spiel im Pfad B zwischen der Türkei und Rumänien in Istanbul geht los!

Die 4 Pfade der WM 2026 Playoffs

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad A? Wales, Bosnien & Herzegowina, Italien, Nordirland

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad B? Ukraine, Schweden, Polen, Albanien

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt heute im Pfad C? Slowakei, Kosovo, Türkei, Rumänien

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad D? Tschechien, Republik Irland, Dänemark, Nordmazedonien

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