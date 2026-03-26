Fußball heute Abend Ergebnisse – Wer hat die WM 2026 Playoffs gewonnen?

Die europäische Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 geht mit den WM Playoffs nächste Woche vom 26.März an in die heiße Phase. In Zürich wurden die Spiele der Playoffs ausgelost, bei denen vier Teilnehmer für das WM-Turnier in Nordamerika vergeben werden. Mit dabei: Mit Italien ein ehemaliger Weltmeister, aufstrebende Nationen wie Dänemark oder die Ukraine sowie Play-off-erprobte Teams wie Tschechien, Wales oder Bosnien. Vier Startplätze werden im März vergeben: Neben den 12 Gruppensieger werden dann 16 Länder aus der UEFA Konföderation bei der WM Endrunde spielen. Dabei sind es hier die besten Gruppenzweiten, die in den Playoffs gegenüber stehen. Wir sind hier im Liveticker ab 18 Uhr dabei

Fußball WM 2026 Playoffs – der Spielplan & Ergebnisse live

Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei 1 0 Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark 4 0 Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Polen 2 1 Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales 1 1 Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien 2 0 Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien 2 2 Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine 1 3 Schweden Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei 3 4 Kosovo

Fußball heute Abend Liveticker: Alle WM 2026 Playoffs, alle Tore, alle Ergebnisse ab 20:45 Uhr

Tschechien – Irland 4:3 i.E.

Wales – Bosnien-Herzegowina 2:4 i.E.

22:44 Uhr Wer steht im Finale? Dänemark, Italien, Schweden, Polen und der Kosovo ist weiter! Tschechien gegen Irland und Wales gegen Bosnien gehen wohl in die Verlängerung!

22:04 Uhr 2:0 für die Dänen 58.Minute – 2:0 durch Isaksen!

21:05 Uhr Schweden erhöht auf 2:0 2:0 für Schweden wieder durch Viktor Gyökeres! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

21:59 Uhr 1:0 für Wales 1:0 für Wales durch Daniel James!

21:45 Uhr 1:0 für die Dänen Es dauerte 49 Spielminuten, nun 1:0 für Dänemark durch Damsgard!

21:40 Uhr 2:2 Ausgleich 2:2 Ausgleich durch Fisnik Aslanni, der in der Jugend für Deutschland spielte, sich dann aber für den Kosovo entschied.

21:43 Uhr Halbzeit! Italien, Dänemark und Wales warten noch auf das 1.Tor – ansonsten sind überall Tore gefallen!

21:40 Uhr 2:1 für die Slowakei 2:1 durch Lukas Haraslin und Führung für die Slowakei!

21:05 Uhr 1:1 1:1 Ausgleich! 21.Spielminute durch Veldin Hodza!

21:15 Uhr Irland führt 2:1 Schick per Elfmeter mit dem Anschlußtreffer, davor Eigentor durch Kovar. 1:2 nun!

21:05 Uhr Irland führt 1:0 1:0 für Irland durch Troy Parrott per Elfmeter! Collins wird am Fuß getroffen – Strafstoß!

21:05 Uhr Slowakei führt 1:0 1:0 für die Slowakei durch Martin Valjent!

21:05 Uhr Schweden führt 1:0 1:0 für Schweden durch Viktor Gyökeres!

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los auf den 7 Plätzen! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

19:55 Uhr Türkei steht im Playoff-Finale Ein 1:0 reicht – nun wartet die Slowakei oder der kosovo nächste Woche! Spielbericht 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis WM Quali – Türkei gewinnt: WM-Traum lebt

18:45 Uhr 1.Spiel des Abends: Türkei gegen Rumänien Halbzeit 0:0 Die 1.Halbzeit ist vorbei! Von Rumänien kam nicht viel, die Türkei hatte lediglich durch Arda Güler eine große Torchance. Der Türkei fehlt am Ende im letzten Drittel die Ideen und die Durchsetzung.

18:00 Uhr 1.Spiel des Abends: Türkei gegen Rumänien startet Das 1.Spiel im Pfad B zwischen der Türkei und Rumänien in Istanbul geht los!

Die 4 Pfade der WM 2026 Playoffs

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad A? Wales, Bosnien & Herzegowina, Italien, Nordirland

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad B? Ukraine, Schweden, Polen, Albanien

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt heute im Pfad C? Slowakei, Kosovo, Türkei, Rumänien

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad D? Tschechien, Republik Irland, Dänemark, Nordmazedonien