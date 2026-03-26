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Fußball heute Abend Ergebnisse – Wer hat die WM 2026 Playoffs gewonnen?

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Die europäische Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 geht mit den WM Playoffs nächste Woche vom 26.März an in die heiße Phase. In Zürich wurden die Spiele der Playoffs ausgelost, bei denen vier Teilnehmer für das WM-Turnier in Nordamerika vergeben werden. Mit dabei: Mit Italien ein ehemaliger Weltmeister, aufstrebende Nationen wie Dänemark oder die Ukraine sowie  Play-off-erprobte Teams wie Tschechien, Wales oder Bosnien. Vier Startplätze werden im März vergeben: Neben den 12 Gruppensieger werden dann 16 Länder aus der UEFA Konföderation bei der WM Endrunde spielen. Dabei sind es hier die besten Gruppenzweiten, die in den Playoffs gegenüber stehen. Wir sind hier im Liveticker ab 18 Uhr dabei

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Fußball heute Abend Ergebnisse & Spielstände - Alle WM 2026 Playoffs
Fußball heute Abend Ergebnisse & Spielstände – Alle WM 2026 Playoffs

Fußball WM 2026 Playoffs – der Spielplan & Ergebnisse live

Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 18:00
Türkei
1 0
Rumänien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Dänemark
4 0
Mazedonien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Polen
2 1
Albanien
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Wales
1 1
Bosnien & Herzegovina
Elfmeter 2-4
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Italien
2 0
Nordirland
Gewiss Stadium
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Tschechien
2 2
Irland
Elfmeter 4-3
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Ukraine
1 3
Schweden
Weltmeisterschaften Quali Europa
26.3.2026
- 20:45
Slowakei
3 4
Kosovo

Fußball heute Abend Liveticker: Alle WM 2026 Playoffs, alle Tore, alle Ergebnisse ab 20:45 Uhr

Tschechien – Irland 4:3 i.E.

Wales – Bosnien-Herzegowina 2:4 i.E.

22:44 Uhr

Wer steht im Finale?

Dänemark, Italien, Schweden, Polen und der Kosovo ist weiter! Tschechien gegen Irland und Wales gegen Bosnien gehen wohl in die Verlängerung!

22:04 Uhr

2:0 für die Dänen

58.Minute – 2:0 durch Isaksen!

21:05 Uhr

Schweden erhöht auf 2:0

2:0 für Schweden wieder durch Viktor Gyökeres!

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21:59 Uhr

1:0 für Wales

1:0 für Wales durch Daniel James!

21:45 Uhr

1:0 für die Dänen

Es dauerte 49 Spielminuten, nun 1:0 für Dänemark durch Damsgard!

21:40 Uhr

2:2 Ausgleich

2:2 Ausgleich durch Fisnik Aslanni, der in der Jugend für Deutschland spielte, sich dann aber für den Kosovo entschied.

21:43 Uhr

Halbzeit!

Italien, Dänemark und Wales warten noch auf das 1.Tor – ansonsten sind überall Tore gefallen!

21:40 Uhr

2:1 für die Slowakei

2:1 durch Lukas Haraslin und Führung für die Slowakei!

21:05 Uhr

1:1

1:1 Ausgleich! 21.Spielminute durch Veldin Hodza!

21:15 Uhr

Irland führt 2:1

Schick per Elfmeter mit dem Anschlußtreffer, davor Eigentor durch Kovar. 1:2 nun!

21:05 Uhr

Irland führt 1:0

1:0 für Irland durch Troy Parrott per Elfmeter! Collins wird am Fuß getroffen – Strafstoß!

21:05 Uhr

Slowakei führt 1:0

1:0 für die Slowakei durch Martin Valjent!

21:05 Uhr

Schweden führt 1:0

1:0 für Schweden durch Viktor Gyökeres!

20:45 Uhr

Anpfiff - es geht los!

Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los auf den 7 Plätzen! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

19:55 Uhr

Türkei steht im Playoff-Finale

Ein 1:0 reicht – nun wartet die Slowakei oder der kosovo nächste Woche! Spielbericht 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis WM Quali – Türkei gewinnt: WM-Traum lebt

Die türkische Nationalmannschaft steht vor einer imposanten Choreografie der Fans bei der Nationalhymne vor dem WM-Qualifikations-Play-off gegen Rumänien im Besiktas Park in Istanbul am 26. März 2026. Foto: Burak Kara / Getty Images
Die türkische Nationalmannschaft steht vor einer imposanten Choreografie der Fans bei der Nationalhymne vor dem WM-Qualifikations-Play-off gegen Rumänien im Besiktas Park in Istanbul am 26. März 2026. Foto: Burak Kara / Getty Images
18:45 Uhr

1.Spiel des Abends: Türkei gegen Rumänien Halbzeit 0:0

Die 1.Halbzeit ist vorbei! Von Rumänien kam nicht viel, die Türkei hatte lediglich durch Arda Güler eine große Torchance. Der Türkei fehlt am Ende im letzten Drittel die Ideen und die Durchsetzung.

18:00 Uhr

1.Spiel des Abends: Türkei gegen Rumänien startet

Das 1.Spiel im Pfad B zwischen der Türkei und Rumänien in Istanbul geht los!

Die 4 Pfade der WM 2026 Playoffs

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad A? Wales, Bosnien & Herzegowina, Italien, Nordirland

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad B? Ukraine, Schweden, Polen, Albanien

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt heute im Pfad C? Slowakei, Kosovo, Türkei, Rumänien

WM 2026 Play-offs heute: Wer spielt im Pfad D? Tschechien, Republik Irland, Dänemark, Nordmazedonien

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