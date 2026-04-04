Fußball heute Aufstellungen – 0:1 – Wer zeigt VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund im TV?

Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Anpfiff in der MHPArena ist am 04. April 2026 um 18:30 Uhr, übertragen wird die Partie live bei Sky Bundesliga 1. Im Free-TV ist das Duell nicht zu sehen.

Bundesliga VfB Stuttgart 0.55 xG 0.14 0 2 Borussia Dortmund

So läuft Stuttgart gegen Dortmund im TV und Stream

Damit ist klar: Wer Fußball heute Abend live verfolgen möchte, findet die Begegnung exklusiv bei Sky. Das Spiel des 28. Spieltags zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund wird im Rahmen der Bundesliga-Ausstrahlung von Sky Bundesliga 1 gezeigt. Ein freier TV-Zugang ist nicht vorgesehen.

Begegnung: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Datum: Samstag, 04.04.2026, 18:30 Uhr. Wettbewerb: Bundesliga, 28. Spieltag. Übertragung: Sky Bundesliga 1. Free-TV: nein.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 28 | MHPArena | - 18:30 VfB Stuttgart U N S N S 0 : 2 0.55 xG 0.14 Endergebnis Borussia Dortmund N N S S S Karim Adeyemi 90'+4' Julian Brandt 90'+6' 33 Alexander Nübel 3 R. Hendriks 24 J. Chabot 29 Finn Jeltsch 7 Maximilian Mittelstädt 6 Angelo Stiller 16 A. Karazor 22 L. Assignon 10 Chris Führich 28 N. Nartey 26 Deniz Undav 1 G. Kobel 5 R. Bensebaïni 4 Nico Schlotterbeck 3 W. Anton 24 D. Svensson 17 Carney Chukwuemeka 7 Jode Bellingham 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 14 Maximilian Beier 9 S. Guirassy Tore 90' +4 Tor Karim Adeyemi 90' +6 Tor Julian Brandt Assist: Fábio Silva)

Aufstellungen Stuttgart gegen Dortmund

So startet unser VfB:

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33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 10 Führich, 16 Karazor, 22 Assignon, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey, 29 Jeltsch

Die erste Elf des BVB:

Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Bellingham, Guirassy, Beier, Chukwuemeka, Sabitzer, Svensson, Ryerson

Formcheck: Beide Teams mit viel Rückenwind

Der VfB Stuttgart geht mit einer starken Saison in das Heimspiel und liegt mit 53 Punkten auf Rang drei. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß sammelte bislang 16 Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Vor allem vor heimischer Kulisse überzeugt der VfB mit zehn Erfolgen, zwei Unentschieden und nur einer Pleite. Zuletzt gelang ein 5:2-Auswärtssieg beim FC Augsburg.

Borussia Dortmund reist als Tabellenzweiter an und steht mit 61 Punkten nur knapp hinter dem Spitzenreiter. Das Team von Niko Kovač kommt auf 18 Siege, sieben Unentschieden und zwei Niederlagen. Auch auswärts präsentiert sich der BVB stabil: sieben Siege, fünf Remis und nur ein Verlustspiel stehen in der Bilanz. Im letzten Bundesliga-Spiel setzte sich Dortmund mit 3:2 gegen den Hamburger SV durch.

Direkter Vergleich: Stuttgart mit Vorteilen

Auch der Blick auf die jüngsten direkten Duelle spricht leicht für den VfB Stuttgart. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen behielten die Schwaben viermal die Oberhand, einmal endete das Spiel ohne Sieger. Das letzte Duell zwischen beiden Klubs mündete in ein spektakuläres 3:3-Unentschieden.

Wettmöglichkeiten rund um das Topspiel

Für das Duell gibt es zudem interessante Quoten. Ein Heimsieg des VfB Stuttgart wird bei Interwetten mit einer Quote von 2.35 angeboten und erscheint angesichts der starken Heimbilanz durchaus reizvoll. Ebenfalls im Fokus steht der Tipp, dass beide Teams treffen; Bet365 listet diese Option mit 1.40. Wer sich umfassender informieren möchte, kann bei uns auch Sportwetten Anbieter vergleichen.