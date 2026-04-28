Fußball heute Abend – FC Bayern Sportvorstand Max Eberl: „Deutschland drückt uns die Daumen“

Max Eberl rechnet vor dem Halbfinal-Hit des FC Bayern bei Paris Saint-Germain mit breiter Rückendeckung aus Deutschland. Der Sportvorstand erklärte, viele Kollegen aus der Bundesliga wünschten den Münchnern alles Gute, deshalb drücke „Deutschland“ dem Rekordmeister die Daumen. Die Vorfreude auf das Duell am Dienstag um 21.00 Uhr bei Prime Video sei entsprechend „sehr, sehr groß“.

Duell auf Augenhöhe in Paris

Für Eberl treffen im Hinspiel zwei Schwergewichte aufeinander, die sich auf absoluter Augenhöhe begegnen. „Es ist super spannend, was passiert, weil jetzt zwei Mannschaften komplett auf Augenhöhe aufeinander treffen. Dieses Spiel wird von Nuancen entscheiden werden“, sagte der 51-Jährige mit Blick auf das Aufeinandertreffen im Parc des Princes. Das Rückspiel steigt am 6. Mai in München.

Der FC Bayern reist mit Respekt vor dem Titelverteidiger und Weltfußballer Ousmane Dembélé an, sieht sich aber gut vorbereitet. Eberl betonte: „Wir wissen, was wir leisten müssen. Wir wissen aber auch, was wir leisten können. Wir sind gut präpariert für das Spiel in Paris.“

Kompany fehlt gesperrt

Auf der Bank wird Vincent Kompany allerdings fehlen. Der Erfolgstrainer ist gesperrt, was Eberl als „schade“ bezeichnete. „Aber jetzt ist es so, damit haben wir uns abgefunden“, sagte der Sportchef. Vertreten wird Kompany von seinem ersten Assistenten Aaron Danks, einem 42 Jahre alten Engländer, der schon beim RSC Anderlecht mit dem Belgier zusammenarbeitete.

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Danks sammelte zudem Erfahrung als Co-Trainer unter Michael Carrick bei Middlesbrough und Steven Gerrard bei Aston Villa. Dort übernahm er für zwei Spiele auch interimistisch das Kommando.

So will Bayern PSG unter Druck setzen

Auch den Ansatz für den Abend in Paris skizzierte Eberl bereits. In der Gruppenphase beim 2:1-Erfolg habe man gesehen, „dass sie manchmal ein sehr hohes Risiko in ihrer Spieleröffnung eingehen, wenn du sie hoch presst. Wenn wir es intensiv machen, dann zwingst du jeden Gegner zu Fehlern.“