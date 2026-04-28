Fußball heute – 0:0 – 8 Wechsel in der FC Bayern Aufstellung vs. PSG Paris

Der FC Bayern greift am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain an. Anstoß im Parc des Princes ist um 21 Uhr, übertragen wird die Partie im Liveticker und bei Amazon Prime Video. Vor dem ersten Duell auf Augenhöhe sind die Aufstellungen nun offiziell.

Liveticker 0:0 PSG gegen FC Bayern

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Bayern München

Bayern mit dieser Startelf in Paris

Für Vincent Kompanys Mannschaft beginnt die Begegnung mit folgender Formation:

Neuer, Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić und Pavlović.

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Auf der Bank nehmen zunächst Ulreich, Urbig, Minaje, Goretzka, Jackson, Ito, Laimer, Ofli und Pavić Platz.

Nicht mit nach Paris gereist sind Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel sowie Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.

PSG kann fast aus dem Vollen schöpfen

Auch Paris Saint-Germain hat die Startelf bereits nominiert. Bei den Franzosen fehlen nur wenige Akteure, Quentin Ndjantou muss wegen einer Oberschenkelverletzung passen. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen dagegen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

PSG beginnt mit

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

Auf der Bank sitzen Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Fabián Ruiz, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola und Mbaye.

Bayern kommt mit viel Rückenwind

Der deutsche Rekordmeister reist mit reichlich Selbstvertrauen in die französische Hauptstadt. Das wilde 4:3 nach 0:3-Rückstand in Mainz am vergangenen Samstag hat den Münchnern zusätzlichen Schwung verliehen, zudem präsentiert sich die Elf von Vincent Kompany ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison in starker Verfassung. Die Meisterschaft ist bereits gesichert, im Pokal zog der FC Bayern erstmals seit sechs Jahren wieder ins Endspiel ein und auch in der Champions League stimmt die Bilanz.

Wettbewerbsübergreifend hat der FCB die vergangenen neun Partien gewonnen und ist seit 19 Spielen ungeschlagen. Kompany selbst darf allerdings nicht an der Seitenlinie stehen. Der 40-Jährige sah im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid beim 4:3 seine dritte Gelbe Karte in diesem Wettbewerb und ist deshalb gesperrt. Co-Trainer Aaron Danks übernimmt seine Rolle vor Ort.

„Die Abläufe sind deutlich. Ich weiß, bis wann ich etwas machen darf und wie ich die Mannschaft unterstützen kann. Es geht darum, dass wir das als Mannschaft lösen und das können wir. Ich habe 100 Prozent Vertrauen in den Staff und in alle anderen auch“, sagte Kompany am Montagabend auf der Pressekonferenz.

Erinnerung an das enge Liga-Duell

Bereits in der Ligaphase standen sich beide Klubs in Paris gegenüber. Damals setzte sich der FC Bayern trotz Unterzahl mit 2:1 durch und lieferte sich mit PSG ein hochklassiges und intensives Spiel im Parc des Princes. Luis Díaz sah vor der Pause die Rote Karte, hatte bis dahin aber doppelt getroffen. Auch diesmal erwartet der Tabellenführer aus München ein Duell auf höchstem Niveau.

„Es treffen zwei herausragende Mannschaften aufeinander. Es werden Kleinigkeiten entscheiden“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Dayot Upamecano ergänzte: „Es ist ein großes Spiel für uns, wir sind total auf uns fokussiert und wollen natürlich gewinnen.“

Kompany beschrieb die Kräfteverhältnisse ebenfalls klar: „Es war immer extrem eng, wenn wir gegen sie gespielt haben, mal haben wir gewonnen, mal haben sie gewonnen. Es war immer möglich, dass es in beide Richtungen gehen. Beide Teams haben unglaublich viel Kreativität, auch was das Positionsspiel und das Finden von Lösungen angeht. Es geht um Details, Intensität und Energie, der Glaube und die Qualität der Spieler wird es entscheiden.“

PSG in guter Verfassung vor dem Halbfinale

Auch Paris Saint-Germain geht mit Tempo und Selbstvertrauen in dieses Halbfinale. Der amtierende Champions-League-Sieger steuert nach dem Triple der vergangenen Saison in der Ligue 1 auf die fünfte Meisterschaft in Folge zu. Am Wochenende gewann das Team von Luis Enrique mit 3:0 beim SCO Angers und baute den Vorsprung auf Verfolger RC Lens aus, das bei Stade Brest nur ein 3:3 holte, auf sechs Punkte aus.

In der Königsklasse musste PSG nach Platz elf in der Ligaphase zunächst in die Playoffs und setzte sich dort gegen AS Monaco mit 3:2 und 2:2 durch. Danach ließ Paris auch dem FC Chelsea im Achtelfinale keine Chance und gewann mit 5:2 und 3:0. Im Viertelfinale folgten zwei weitere klare Erfolge gegen den FC Liverpool, jeweils 2:0. Harry Kane ordnete den Gegner entsprechend ein: „Sie haben eine wirklich starke Mannschaft mit einer guten Qualität.“

Auch Kompany zollte dem Titelverteidiger Respekt: „Wir kämpfen um den Titel, den PSG letztes Jahr erreicht hat. Sie verdienen jedes Lob. Wir wollen das, was sie letztes Jahr erreicht haben.“

Liveticker heute

20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr Wer fehlt? Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

11:23 Uhr Aufstellungen Der FC Bayern dürfte mit folgender Formation beginnen: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane. Die mögliche PSG-Startelf lautet: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.