Fußball Heute Liveticker 0:1 Das Jahrhundertspiel Teil 2 FC Bayern gegen PSG

Acht Tage nach dem wilden 4:5 in Paris steht für den FC Bayern das nächste Duell mit PSG an. Heute um 21 Uhr geht es um nichts weniger als den Einzug ins Champions-League-Finale, am 30. Mai in Budapest. Der Marktwert spricht ebenfalls für ein Duell auf höchstem Niveau, denn die Münchner kommen auf 969 Millionen Euro, Paris sogar auf 1,21 Milliarden Euro. Die TV Übertragung gibt es ab 21 Uhr bei Sky im Pay-TV.

Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Muss Kompany seine Bayern defensiver ausrichten?

Nach dem Hinspiel mit neun Toren und zuletzt sechs Gegentreffern in zwei Bundesliga-Partien ist die Debatte über die Abwehrarbeit groß. Sportvorstand Max Eberl, 52, hielt dem Kritikdruck entgegen: „Die Grund-DNA einer Mannschaft wirst du nicht ändern und willst du ja nicht ändern, deswegen bist du ja so erfolgreich.“ Auch Innenverteidiger Jonathan Tah machte gestern klar: „Das ist unsere Spielweise und daran werden wir nichts ändern!“ Das klingt nach einer weiteren spektakulären Nacht.

Frankreich-Weltmeister und Bayern-Legende Bixente Lizarazu warnt gegenüber BILD dennoch: „Sie sollten nicht zu viel Risiko eingehen. Sie sind vorne mit Olise, Díaz und Kane so gut besetzt, dass sie das auch schaffen können, ohne das Verteidigen zu vernachlässigen.“ Die Tendenz ist trotzdem klar: Vincent Kompany setzt wohl erneut auf seine Viererkette aus dem Hinspiel, mit Tah und Upamecano zentral sowie Davies links und Stanisic rechts.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S N U - : - Paris Saint Germain (PSG) N S S S U 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 2 Dayot Upamecano 4 Jonathan Tah 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 33 W. Zaïre-Emery 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué

Elfmeter im Hinterkopf und ein erfahrener Schiedsrichter

Falls Bayern nach einem Sieg mit einem Tor Differenz inklusive Verlängerung ins ultimative Nervenspiel muss, ist Vorsorge getroffen. Kompany lässt seit drei Monaten, also seit dem Beginn der entscheidenden K.o.-Spiele, Elfmeterschießen trainieren. Nach den Einheiten übernehmen meist Harry Kane, Michael Olise und Joshua Kimmich die Verantwortung, manchmal auch Tom Bischof. Der Chefcoach erklärte dazu: „Wir entscheiden bei der Reihenfolge danach, wie die Spieler sich in dem Moment fühlen.“

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Das letzte große Elfer-Drama liegt für die Münchner bereits 14 Jahre zurück. 2012 verloren sie das Finale dahoam gegen Chelsea mit 4:5 nach Elfmeterschießen. In allen Wettbewerben steht die Bayern-Bilanz vom Punkt bei 18 Siegen und 9 Niederlagen.

Geleitet wird die Partie von João Pinheiro. Der Portugiese ist 38 Jahre alt und in der Champions League noch vergleichsweise unerfahren. Er pfiff bislang 14 Spiele, darunter nur ein Achtelfinale und noch kein Halbfinale. Für Bayern ist er dennoch ein vertrauter Name, denn zwei Partien unter seiner Leitung endeten jeweils mit einem Sieg, beim 2:1 in Eindhoven und beim 3:1 gegen Slovan Bratislava.

Das Jahrhundertspiel Teil 2 ist angerichtet.

Liveticker heute

22:20 Uhr Noch 30 Minuten Eine halbe Stunde haben die Bayern hier noch Zeit für eine mögliche Verlängerung.



22:00 Uhr Halbzeit Die Bayern haben nun noch eine Halbzeit Zeit für 2 Tore – zumindest für die Verlängerung! PSG hatte mehr vom Spiel, aber alleine Musiala hatte in den letzten 10 Minuten drei Topchancen.



21:37 Uhr Schweres Spiel für die Bayern PSG hat hier mehr vom Spiel, Neuer rettet mehrmals, der Schiedsrichter spielt aber auch für die Franzosen.



21:16 Uhr 0:1 für Paris Schon wieder geht es hier los wie die Feuerwehr! 1:0 für Paris, Dembele eiskalt nach einem schnellen Konter!



20:36 Uhr Es wird spannend! Um 21 Uhr geht es hier los in der Allianz Arena! Generell ist die Allianz Arena in der Champions League ein Festung: Nur eines der vergangenen 29 Heimspiele in der Königsklasse ging verloren, die bislang sechs Partien in der laufenden Champions League-Saison in München gewann der FCB allesamt!



19:52 Uhr Aufstellung ist da! Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović Paris SG Offizielle Aufstellung

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha – João Neves, Fabián – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

19:43 Uhr Aufstellung Die Bayern Aufstellung gibt es gleich! Wir sind gespannt ob es in der Startelf Überraschungen geben wird. Trainer Kompany steht jedenfalls wieder an der Seitenlinie.



17:13 Uhr Auf Harry Kane ist verlass! FC Bayern Torjäger Harry Kane traf bereits 13-mal in dieser Königsklassen-Saison und ist nur noch zwei Tore vom Vereinsrekord in europäischen Wettbewerben entfernt.



14:09 Uhr Anpfiff Am Tag des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Paris Saint-Germain herrschte bereits früh Betrieb an der Säbener Straße: Luis Díaz, Michael Olise und ihre Teamkollegen absolvierten die letzte Einheit vor dem Showdown. Am Abend verwandelt sich die Allianz Arena in ein rotes Fußballtheater – unter Flutlicht und Champions League-Hymne geht es für den FC Bayern darum, mit maximalem Einsatz den Einzug ins Finale perfekt zu machen.



11:00 Uhr Rückblick Das erste Duell im Prinzenpark entwickelte sich zu einem der wildesten Spiele dieser Königsklassen-Saison. Neun Tore, zahlreiche Wendungen und zwei Mannschaften im Vollgasmodus machten das Hinspiel zu einem echten Europapokal-Klassiker, den PSG am Ende knapp mit 5:4 für sich entschied.

