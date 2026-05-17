Fußball heute 2.Liga Tabelle: Elversberg folgt Schalke in die Bundesliga – Aufstieg!

Die SV Elversberg hat Vereinsgeschichte geschrieben und steigt erstmals in die Bundesliga auf. Mit einem 3:0 gegen Preußen Münster machte der kleine Dorfklub am letzten Spieltag alles klar und darf sich nun auf Partien gegen Bayern München, Borussia Dortmund und andere Größen freuen. Für Trainer Vincent Wagner fühlte sich der Moment wie die persönliche „Mondlandung“ an.

Rasanter Weg in die Eliteklasse

An der Kaiserlinde brachen nach dem Schlusspfiff alle Dämme. Fans stürmten den Rasen, die Profis feierten Arm in Arm in ihren Aufstiegsshirts, und Wagner stand im Bierregen, völlig durchnässt und sichtlich überwältigt. Bei Sky sagte der Coach, der Klub sei nun tatsächlich angekommen, und ergänzte: „Irgendwie bin ich relativ entspannt“.

Den historischen Sprung beschrieb er mit einem Bild, das die Dimension des Erfolgs unterstreicht: „Ein Freund hat mir diese Woche gesagt: Wenn die SVE aufsteigen kann, ist das so, als würde man zum Mond fliegen. Und die Mondlandung haben wir heute geschafft.“ Der 3:0-Erfolg war für die Saarländer der dritte Aufstieg innerhalb von nur fünf Jahren.

Tabelle der 2.Liga

Treffer, Tabellenplatz und historische Dimension

Bambasé Conté brachte Elversberg in der 10. Minute in Führung, David Mokwa legte in der 14. und 66. Minute nach. Damit entschied die SVE den Dreikampf mit Hannover 96 und Darmstadt 98 für sich und ließ am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen. Gleichzeitig wurde Spiesen-Elversberg mit 12.800 Einwohnern zum kleinsten Bundesliga-Standort der Geschichte und löste Unterhaching mit 22.000 Einwohnern ab.

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Wagner, Schalke und das Spiel gegen Münster

Wagner betonte, dass der Erfolg kein Zufall sei: „Wir genießen das erstmal ein bisschen. Das ist nicht vom Himmel gefallen“. Besonders emotional sei für ihn vor drei Wochen gewesen, als Schalke aufgestiegen sei. „Das Emotionale war mal vor drei Wochen, als Schalke aufgestiegen ist und ich meiner Frau gesagt habe, dass es völlig geistesgestört ist, dass wir in dieselbe Liga aufsteigen können“, sagte der Erfolgscoach.

Die Elversberger hatten noch in der Vorwoche in Düsseldorf beim 1:3 ihren ersten Matchball verpasst, blieben davon aber unbeeindruckt. Gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht aus Münster, das im letzten Spiel von Trainer Alois Schwartz phasenweise überfordert wirkte, brauchte die SVE nur wenig Anlaufzeit. Nach einem sehenswerten Angriff musste Conté den Spielgerät aus drei Metern nur noch über die Linie drücken.

Der Favorit erhöhte sofort das Tempo, ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen und setzte Münster permanent unter Druck. Mokwa verwertete eine starke Hereingabe von Lasse Günther zum 2:0, verpasste später aber aus bester Position gegen Johannes Schenk mit einem zu hohen Abschluss seinen zweiten Treffer in der 27. Minute. Erst in der Viertelstunde vor der Pause bekam Münster den Elversberger Offensivdrang etwas besser in den Griff.

Späte Entscheidung und Schaulaufen

Nach dem Wechsel drängte Elversberg vehement auf die frühe Vorentscheidung. Lukas Petkov scheiterte aus zentraler Position an Schenk in der 48. Minute, mehrfach fehlte beim letzten Pass die Genauigkeit. Münster kam offensiv kaum zur Entfaltung und beschäftigte sich fast durchgehend mit Defensivarbeit. Mit seinem zweiten Treffer aus kurzer Distanz beseitigte Mokwa schließlich auch die letzten Zweifel, nachdem die SVE in der Vorsaison noch in der Aufstiegsrelegation gescheitert war. Die Schlussphase geriet unter dem Jubel der Fans zum Schaulaufen.