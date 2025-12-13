+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnisse am 14.Spieltag der Bundesliga – Wer überträgt die Bundesliga heute? Update 2

von

Der 14. Spieltag der Bundesliga bringt einige richtungsweisende Partien mit sich – sowohl im Tabellenkeller als auch im Rennen um die europäischen Plätze. Schon am Freitag sorgte Union Berlin mit einem Überraschungssieg gegen RB Leipzig für Schlagzeilen. Am Wochenende folgen weitere brisante Duelle, unter anderem Bayern gegen Mainz, Freiburg gegen den BVB und das Nordduell zwischen Bremen und Stuttgart. Dabei sind alle Samstagspiele bei Sky zu sehen sein, DAZN zeigt die Sonntagsspiele.

Der Spielball von Derbystar – Fußballspiel, Elfmeter, Tor, Stadion(Foto Depositphotos.com)

Zum Start des Spieltags setzte Union Berlin ein dickes Ausrufezeichen: Mit 3:1 fegten die Köpenicker RB Leipzig vom Platz. Ein Ergebnis, das nicht nur Leipzig zurückwirft, sondern Union im Kampf um die obere Tabellenhälfte wieder Hoffnung gibt. Für Leipzig ein Rückschlag im Titelrennen – und womöglich ein Weckruf vor der Winterpause.

Samstag: Vier Spiele parallel, Leverkusen gegen Köln am Abend

Am Samstag um 15:30 Uhr laufen gleich vier Spiele gleichzeitig:

  • Eintracht Frankfurt – FC Augsburg: Frankfurt will oben dranbleiben, Augsburg braucht dringend Punkte gegen den Abstieg.

  • Gladbach – Wolfsburg: Zwei Teams, die bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Für beide zählt vor allem eines: gewinnen.

  • St. Pauli – Heidenheim: Abstiegskampf pur. Pauli steht mit nur 8 Punkten tief im Tabellenkeller, Heidenheim hofft auf Befreiungsschlag.

  • Hoffenheim – HSV: Beide Teams mit Ambitionen Richtung Europa. Hoffenheim geht leicht favorisiert ins Spiel.

Um 18:30 Uhr steht dann das rheinische Derby an:

  • Leverkusen – Köln: Für Leverkusen ein Pflichtsieg, will man oben dranbleiben. Köln hingegen kämpft gegen das Abrutschen in die Abstiegszone.

Sonntag: Dortmund unter Druck, Bayern mit Pflichtaufgabe

Der Sonntag bringt drei Spiele, und alle haben es in sich:

  • 15:30 Uhr: Freiburg – Dortmund: Der BVB braucht einen Auswärtssieg, um Anschluss an Bayern zu halten. Freiburg ist zu Hause unangenehm, aber zuletzt inkonstant.

  • 17:30 Uhr: Bayern – Mainz: Alles andere als ein klarer Bayern-Sieg wäre eine Sensation. Mainz ist Letzter, die Münchner in Topform.

  • 19:30 Uhr: Bremen – Stuttgart: Spannendes Duell zweier Teams, die mehr können als sie aktuell zeigen. Für beide geht’s um wichtige Punkte fürs obere Mittelfeld.

14.Spieltag der Bundesliga

Bundesliga
12.12.2025
- 20:30
1. FC Union Berlin
1.14
xG
0.59
3 1
RB Leipzig
Stadion An der Alten Försterei
Bundesliga
13.12.2025
- 15:30
Borussia Mönchengladbach
- -
VfL Wolfsburg
BORUSSIA-PARK
Vorschau: Doppelchance : Borussia Mönchengladbach oder Unentschieden
Bundesliga
13.12.2025
- 15:30
TSG 1899 Hoffenheim
- -
Hamburger SV
PreZero Arena
Vorschau: Gewinner : TSG 1899 Hoffenheim
Bundesliga
13.12.2025
- 15:30
Eintracht Frankfurt
- -
FC Augsburg
Deutsche Bank Park
Vorschau: Doppelchance : Eintracht Frankfurt oder Unentschieden
Bundesliga
13.12.2025
- 15:30
FC St. Pauli
- -
1. FC Heidenheim
Millerntor-Stadion
Vorschau: Doppelchance : FC St. Pauli oder Unentschieden
Bundesliga
13.12.2025
- 18:30
Bayer 04 Leverkusen
- -
1.FC Köln
BayArena
Vorschau: Doppelchance : Bayer 04 Leverkusen oder Unentschieden
Bundesliga
14.12.2025
- 15:30
SC Freiburg
- -
Borussia Dortmund
Europa-Park Stadion
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Borussia Dortmund
Bundesliga
14.12.2025
- 17:30
FC Bayern München
- -
1. FSV Mainz 05
Allianz Arena
Vorschau: Combo Gewinner : FC Bayern München und +1.5 Tore
Bundesliga
14.12.2025
- 19:30
SV Werder Bremen
- -
VfB Stuttgart
Vorschau: Doppelchance : SV Werder Bremen oder Unentschieden

Wo laufen die Samstagspiele im TV?

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Samstags-Konferenz (DAZN)
15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: TSG Hoffenheim – Hamburger SV (Sky Sport, WOW)
15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg (Sky Sport 2, WOW)
15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg (Sky Sport 3, WOW)
15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim (Sky Sport 4, WOW)
18:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Bayer Leverkusen – 1. FC Köln (Sky Sport, WOW)

Wo laufen die Sonntagspiele im TV?

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Sport-Club Freiburg – Borussia Dortmund (DAZN)
17:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 (DAZN)
19:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: SV Werder Bremen – VfB Stuttgart (DAZN)

