Fußball heute Ergebnisse am 14.Spieltag der Bundesliga – Wer überträgt die Bundesliga heute? Update 2

Der 14. Spieltag der Bundesliga bringt einige richtungsweisende Partien mit sich – sowohl im Tabellenkeller als auch im Rennen um die europäischen Plätze. Schon am Freitag sorgte Union Berlin mit einem Überraschungssieg gegen RB Leipzig für Schlagzeilen. Am Wochenende folgen weitere brisante Duelle, unter anderem Bayern gegen Mainz, Freiburg gegen den BVB und das Nordduell zwischen Bremen und Stuttgart. Dabei sind alle Samstagspiele bei Sky zu sehen sein, DAZN zeigt die Sonntagsspiele.

Zum Start des Spieltags setzte Union Berlin ein dickes Ausrufezeichen: Mit 3:1 fegten die Köpenicker RB Leipzig vom Platz. Ein Ergebnis, das nicht nur Leipzig zurückwirft, sondern Union im Kampf um die obere Tabellenhälfte wieder Hoffnung gibt. Für Leipzig ein Rückschlag im Titelrennen – und womöglich ein Weckruf vor der Winterpause.

Samstag: Vier Spiele parallel, Leverkusen gegen Köln am Abend

Am Samstag um 15:30 Uhr laufen gleich vier Spiele gleichzeitig:

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg : Frankfurt will oben dranbleiben, Augsburg braucht dringend Punkte gegen den Abstieg.

Gladbach – Wolfsburg : Zwei Teams, die bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Für beide zählt vor allem eines: gewinnen.

St. Pauli – Heidenheim : Abstiegskampf pur. Pauli steht mit nur 8 Punkten tief im Tabellenkeller, Heidenheim hofft auf Befreiungsschlag.

Hoffenheim – HSV: Beide Teams mit Ambitionen Richtung Europa. Hoffenheim geht leicht favorisiert ins Spiel.

Um 18:30 Uhr steht dann das rheinische Derby an:

Leverkusen – Köln: Für Leverkusen ein Pflichtsieg, will man oben dranbleiben. Köln hingegen kämpft gegen das Abrutschen in die Abstiegszone.

Sonntag: Dortmund unter Druck, Bayern mit Pflichtaufgabe

Der Sonntag bringt drei Spiele, und alle haben es in sich:

15:30 Uhr: Freiburg – Dortmund : Der BVB braucht einen Auswärtssieg, um Anschluss an Bayern zu halten. Freiburg ist zu Hause unangenehm, aber zuletzt inkonstant.

17:30 Uhr: Bayern – Mainz : Alles andere als ein klarer Bayern-Sieg wäre eine Sensation. Mainz ist Letzter, die Münchner in Topform.

19:30 Uhr: Bremen – Stuttgart: Spannendes Duell zweier Teams, die mehr können als sie aktuell zeigen. Für beide geht’s um wichtige Punkte fürs obere Mittelfeld.

14.Spieltag der Bundesliga

Bundesliga 1. FC Union Berlin 1.14 xG 0.59 3 1 RB Leipzig Bundesliga Borussia Mönchengladbach - - VfL Wolfsburg Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim - - Hamburger SV Bundesliga Eintracht Frankfurt - - FC Augsburg Bundesliga FC St. Pauli - - 1. FC Heidenheim Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - - 1.FC Köln Bundesliga SC Freiburg - - Borussia Dortmund Bundesliga FC Bayern München - - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga SV Werder Bremen - - VfB Stuttgart

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Samstags-Konferenz (DAZN)

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: TSG Hoffenheim – Hamburger SV (Sky Sport, WOW)

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg (Sky Sport 2, WOW)

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg (Sky Sport 3, WOW)

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim (Sky Sport 4, WOW)

18:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Bayer Leverkusen – 1. FC Köln (Sky Sport, WOW)

15:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: Sport-Club Freiburg – Borussia Dortmund (DAZN)

17:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 (DAZN)

19:30 Uhr, Bundesliga, 14. Spieltag: SV Werder Bremen – VfB Stuttgart (DAZN)