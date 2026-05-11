Fußball Fahrplan bis zur FIFA Fußball WM 2026 – Die CL & EL Finale & nächsten DFB Länderspiele

Füge uns als bevorzugte Quelle bei Google hinzu

Die Bundesliga-Saison biegt auf die Zielgerade ein, und während in den Klubs noch um jeden Grashalm gekämpft wird, steht der Fahrplan für die Mission „Fünfter Stern“ fest. Vom Breisgauer Europapokal-Traum bis zum Abflug in die USA – das sind die Pflichttermine für jeden Fan. Am 11.Juni ist dann das WM 2026 Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, Deutschland spielt in der WM Gruppe E am 14.Juni das erste Mal.

16. Mai: Showdown in der Bundesliga

Am kommenden Samstag fällt die letzte Entscheidung. Der 34. Spieltag (Anpfiff 15:30 Uhr) klärt die letzten offenen Fragen: Wer rettet sich, wer muss in die Relegation und wer wird international spielen?

Freiburgs historisches Finale & der Budapester Gipfel

Europa bebt! Besonders im Schwarzwald wird die Nacht zum Tag gemacht:

20. Mai: Im Europa League Finale in Istanbul (Tüpraş Stadyumu) kämpft der SC Freiburg gegen Aston Villa um den ersten großen internationalen Titel der Vereinsgeschichte. Ein ganzes Dorf, nein, eine ganze Region drückt die Daumen!

30. Mai: Das absolute Nonplusultra folgt in Budapest. Im Champions League Finale stehen sich PSG und Arsenal gegenüber. Wer krönt sich zum König von Europa?

Der DFB-Fahrplan mit den letzten 2 Länderspielen: Von Mainz nach Chicago

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Masterplan geschmiedet. Das sind die Schlüsseldaten für die Nationalmannschaft:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: