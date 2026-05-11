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Fußball Fahrplan bis zur FIFA Fußball WM 2026 – Die EL & CL Finale & nächsten DFB Länderspiele

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Die Bundesliga-Saison biegt auf die Zielgerade ein, und während in den Klubs noch um jeden Grashalm gekämpft wird, steht der Fahrplan für die Mission „Fünfter Stern“ fest. Vom Breisgauer Europapokal-Traum bis zum Abflug in die USA – das sind die Pflichttermine für jeden Fan. Am 11.Juni ist dann das WM 2026 Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, Deutschland spielt in der WM Gruppe E am 14.Juni das erste Mal.

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Leroy Sané bejubelt seinen Treffer zum 4:0 gemeinsam mit Aleksandar Pavlovic im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig am 17. November 2025. Maja Hitij / Getty Images
Leroy Sané bejubelt seinen Treffer zum 4:0 gemeinsam mit Aleksandar Pavlovic im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig am 17. November 2025. Maja Hitij / Getty Images

16. Mai: Showdown in der Bundesliga

Am kommenden Samstag fällt die letzte Entscheidung. Der 34. Spieltag (Anpfiff 15:30 Uhr) klärt die letzten offenen Fragen: Wer rettet sich, wer muss in die Relegation und wer wird international spielen?

Freiburgs historisches Finale & der Budapester Gipfel

Europa bebt! Besonders im Schwarzwald wird die Nacht zum Tag gemacht:

Der DFB-Fahrplan mit den letzten 2 Länderspielen: Von Mainz nach Chicago

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Masterplan geschmiedet. Das sind die Schlüsseldaten für die Nationalmannschaft:

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  • 21. Mai (13:00 Uhr): Die Stunde der Wahrheit. Der DFB gibt den vorläufigen WM-Kader bekannt. Nach der Verschiebung des Termins wächst die Spannung: Welche Überraschungen hat Nagelsmann im Gepäck?

  • 31. Mai (20:45 Uhr): Deutschland vs. Finnland. Das große Abschiedsspiel vor heimischer Kulisse in der Mewa Arena in Mainz. Es ist der letzte Härtetest zu Hause, bevor die Koffer für die WM gepackt werden.

  • 06. Juni (20:30 Uhr Ortszeit): USA vs. Deutschland. Die Generalprobe findet direkt im WM-Gastgeberland statt. Im Soldier Field in Chicago trifft die DFB-Elf auf die US-Boys, um sich final an das Klima und die Atmosphäre in Nordamerika zu gewöhnen.

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