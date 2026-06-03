Fußball-Europameister 1996 Bierhoff traut Deutschland bei der FIFA WM 2026 einiges zu

Ex DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff blickt vor der Weltmeisterschaft zuversichtlich auf die deutsche Nationalmannschaft. Der frühere DFB-Manager hält für die Fußball-WM 2026 vom 11. Juni bis 19. Juli sogar „alles möglich“, wenn das Team an frühere Erfolgsrezepte anknüpft und im Turnierverlauf weiter Selbstvertrauen sammelt.

Vertrauen in Geschlossenheit und Teamgeist

Entscheidend seien aus seiner Sicht vor allem Geschlossenheit, Disziplin und Teamgeist. Wenn Deutschland wieder so auftrete wie in erfolgreichen Zeiten und die Mannschaft während des Turniers Vertrauen tanken könne, sei ihr viel zuzutrauen, sagte Bierhoff in einem Interview mit der FAZ. Zugleich verwies er auf die starke internationale Konkurrenz mit den Franzosen, den Spaniern, den Portugiesen und den Argentiniern.

Argentinien besonders im Blick

Spannend finde er vor allem, wie sich der Titelverteidiger Argentinien schlägt. Zwar sähen viele Fachleute die Argentinier kritisch, doch Bierhoff hob deren Einsatz hervor: „Viele Fachleute sehen sie kritisch, aber es sind alle Spieler mit Herz und Leidenschaft und einem besonderen Biss dabei. Die Argentinier geben alles für ihr Land, insofern rechne ich schon fest mit ihnen“.

Bierhoff begrüßt Neuer-Comeback

Auch die Rückkehr von Manuel Neuer bewertet der langjährige Funktionär positiv. Zur Torhüterdiskussion erklärte Bierhoff: „Ich hoffe, dass Manuel so souverän spielt und die Ergebnisse gut sind“. Zudem stellte er klar: „Ich glaube, wenn man alle Bundesligaspieler fragen würde, würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen: Ich möchte Manuel im Tor haben, weil er immer noch Weltklasse ist und mit seiner Persönlichkeit wahnsinnig viel bewegen kann. Deswegen ist er noch nie infrage gestellt worden“.