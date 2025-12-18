Fußball Ergebnisse: Englischer League Cup: Newcastle jubelt spät – City reicht B-Elf

Titelverteidiger Newcastle United hat das Halbfinale im englischen League Cup erreicht, dank eines Last-Minute-Treffers von Lewis Miley. Die „Magpies“ setzten sich mit 2:1 gegen den FC Fulham durch und bleiben damit auf Titelkurs. Manchester City sicherte sich ebenfalls den Einzug ins Halbfinale, nachdem eine B-Elf den FC Brentford mit 2:0 besiegte. Das spannende Turnier nimmt nun Fahrt auf, während Chelsea und der Sieger des Duells zwischen Arsenal und Crystal Palace bereits auf ihre Halbfinalgegner warten.

Newcastle United jubelt über Last-Minute-Sieg

Im Viertelfinalspiel gegen den FC Fulham führte Newcastle United zunächst durch einen Treffer von Yoane Wissa in der 10. Minute. Doch Sasa Lukic glich für die „Cottagers“ nur sechs Minuten später aus. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sorgte Lewis Miley mit seinem Treffer in der 90.+2 Minute für den entscheidenden 2:1-Sieg der „Magpies“, die sich über den Einzug ins Halbfinale freuen dürfen.

Manchester City dominiert trotz Rotation

Auch Manchester City bleibt im Rennen um den League Cup. Der Chefcoach Pep Guardiola setzte gegen den FC Brentford auf eine stark rotierte Mannschaft. Trotz des Fehlens von Stars wie Erling Haaland und Gianluigi Donnarumma zeigte die B-Elf eine überzeugende Leistung. Rayan Cherki erzielte in der 32. Minute mit einem präzisen Distanzschuss das 1:0, bevor Savinho in der 67. Minute nachlegte und den Endstand von 2:0 herstellte.

FC Chelsea bereits im Halbfinale

Bereits am Dienstag hatte der FC Chelsea die nächste Runde erreicht. Das Team hat sich in den letzten Spielen stabilisiert und wird im Halbfinale auf einen der beiden Rivalen treffen, die am 23. Dezember gegeneinander antreten werden: der FC Arsenal oder Crystal Palace. Die Vorfreude auf die kommenden Spiele steigt, während die Teams um den begehrten Titel kämpfen.