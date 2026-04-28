Fußball Ergebnis heute – FC Bayern droht Aus in der Champions League

Der FC Bayern hat das Endspiel der Champions League in weite Ferne rücken lassen. Im spektakulären Halbfinal-Hinspiel verlor der deutsche Rekordmeister bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit 4:5 nach einer wilden Partie mit neun Toren und muss das Rückspiel in München am nächsten Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN nun gewinnen.

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München

Neun Tore im Prinzenpark

Im Pariser Prinzenpark entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Harry Kane brachte die Bayern in der 17. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Chwitscha Kwarazchelia glich in der 24. Minute aus. João Neves drehte die Partie in der 33. Minute, Michael Olise stellte in der 41. Minute auf 2:2.

Noch vor der Pause schlug Paris erneut zu. Ousmane Dembélé verwandelte in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter, nachdem der Videobeweis eingeschaltet worden war, und sorgte für das 3:2. Nach dem Seitenwechsel legte PSG nach: Kwarazchelia erhöhte in der 56. Minute auf 4:2, Dembélé traf nur zwei Minuten später erneut und stellte auf 5:2.

Die Bayern gaben sich aber nicht geschlagen. Dayot Upamecano verkürzte in der 65. Minute per Kopf nach einer Freistoßflanke von Joshua Kimmich, Luis Díaz setzte in der 68. Minute nach einem feinen Pass von Kane mit einem technisch starken Abschluss das 5:4. Danach drängten die Münchner noch auf den Ausgleich, wobei Senny Mayulu in der 87. Minute für Paris nur die Latte traf.

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Bayern unter Druck, Kompany gesperrt

Für die Münchner stand das Spiel auch deshalb unter besonderer Beobachtung, weil Cheftrainer Vincent Kompany gesperrt war und auf der Tribüne Platz nehmen musste. Mit einem Knopf im Ohr hielt er Kontakt zur Bank, an der ihn Assistent Aaron Danks vertrat. Im stimmungsvollen Prinzenpark saß Kompany zwischen seinen Spielanalysten und verfolgte einen Abend voller Abwehrfehler und hochklassiger Offensivaktionen.

Die Bayern waren mit Jamal Musiala in der Startelf angetreten, 297 Tage nach seiner schweren Verletzung beim bitteren Klub-WM-Aus gegen Paris, als München mit 0:2 verlor. Kompany hatte vor dem Anpfiff betont: „Nicht nur einer, die ganze Mannschaft muss da sein“. Zu seiner Sperre sagte er: „Ich habe Vertrauen in die Jungs.“ Kapitän Manuel Neuer ergänzte mit Blick auf den abwesenden Coach: „Vincent ist im Herzen dabei, wir spielen auch für ihn“.

Nationalspieler Jonathan Tah ordnete die Partie nach dem Schlusspfiff bei Prime Video ein: „Es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Trotz der Niederlage haben wir in vielen Phasen gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind. Es ist alles drin im Rückspiel.“

Spektakel schon vor dem Anpfiff

Bereits vor dem Anpfiff war die Atmosphäre aufgeladen. Die PSG-Profis wurden bei der Busankunft von den Fans mit reichlich Pyronebel empfangen, im Stadion spielte eine Blaskapelle inmitten von Bühnenflammen die Star-Wars-Melodie. Die Choreografie zeigte ein Schlachtengemälde mit einem um Gnade flehenden roten „Bayern-Soldaten“, dazu ging vor dem Anpfiff ein Feuerwerk hoch.

Auch auf dem Rasen begann die Partie mit hoher Spannung. Die erste gute Bayern-Aktion führte direkt zum 1:0, weil Willian Pacho Luis Díaz zu hart attackierte. Kane verwandelte den Strafstoß sicher und ballte die Faust. PSG reagierte mit viel Wucht, Dembélé scheiterte zunächst frei vor Neuer in der 23. Minute, ehe Kwarazchelia den schläfrigen Josip Stanisic vor dem Ausgleich überlistete.

Olises Treffer zum 2:2 war eines der Highlights des Abends. Nach Kanes Zuckerpass hatte er zunächst in der 20. Minute schon die Chance zum 2:0, ehe er sich später gegen vier Gegenspieler durchsetzte und eiskalt abschloss. Auf der anderen Seite hatte João Neves den Ball nach einem feinen Olise-Dribbling an den eigenen Pfosten gelenkt, ehe er im Gegenzug nach einer Ecke traf und Musiala dabei entwischte. Nach dem Handspiel von Alphonso Davies, der zur Pause für Konrad Laimer rausging, brachte Dembélé PSG per Strafstoß erneut in Front. Neuer war zwar mit den Händen noch dran, konnte den scharf getretenen Elfmeter aber nicht stoppen.

Im zweiten Halbfinale treffen Atlético Madrid und der FC Arsenal aufeinander. Das Rückspiel zwischen Bayern und PSG steigt am kommenden Mittwoch in München.

Schema: Paris Saint-Germain – Bayern München 5:4 (3:2)

Paris: Safonow – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (84. Hernandez) – Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Joao Neves – Doué (70. Barcola), Dembelé, Kwarazchelia (84. Mayulu). Trainer: Enrique

München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) – Kimmich, Pavlovic (90.+3 Jackson) – Olise, Musiala (79. Goretzka), Díaz – Kane. Trainer: Danks

Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)

Tore: 0:1 Kane (17., Foulelfmeter), 1:1 Kwarazchelia (24.), 2:1 Neves (33.), 2:2 Olise (41.), 3:2 Dembelé (45.+5, Handelfmeter nach Videobeweis), 4:2 Kwarazchelia (56.), 5:2 Dembelé (58.), 5:3 Upamecano (65.), 5:4 Diaz (68.)

Gelbe Karten: Marquinhos, Ruiz, Hakimi

Zuschauer: 48.583, ausverkauft