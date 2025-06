Fußball EM U21 heute: Wer spielt heute bei der U21 EM?

Am heutigen Donnerstag wird der erste Spieltag der UEFA U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei abgeschlossen. Acht weitere Teams steigen ins Turnier ein – darunter auch die deutsche U21. Wir werfen einen Blick auf die heutigen Begegnungen und was die Fans erwarten dürfen. Fußball heute U21 Länderspiel: Wer überträgt Deutschland gegen Slowenien heute?

Deutschland startet gegen Slowenien: Pflichtsieg zum Auftakt?

In Nitra trifft die deutsche U21 auf Slowenien – es ist das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen diesen beiden Nationen auf dieser Ebene. Die DFB-Elf gehört bei dieser EM wieder zum Favoritenkreis, nachdem man bei den letzten vier Turnieren drei Mal das Finale erreicht und zwei Mal den Titel geholt hat. Doch der frühe Gruppenphasen-K.o. 2023 steckt noch in den Köpfen, Wiedergutmachung ist also angesagt.

Trainer Antonio Di Salvo setzt dabei auf einen talentierten Kader. Nick Woltemade, kürzlich erst in die A-Nationalmannschaft berufen, soll ebenso vorangehen wie Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt. Auch Brajan Gruda, der sich nach starken Leistungen bei Brighton in der Premier League etabliert hat, steht im Fokus. Auf dem Papier ist Deutschland klarer Favorit. Slowenien konnte sich bislang nur 2021 als Co-Gastgeber für eine Endrunde qualifizieren und schied damals ohne Sieg aus.

Spielplan heute bei der U21 EM

U21 EM Deutschland U21 - - Slowenien U21 U21 EM Finnland U21 - - Niederlande U21 U21 EM Tschechien U21 - - England U21 U21 EM Ukraine U21 - - Dänemark U21

England gegen Tschechien: Titelverteidiger mit vertrautem Auftakt

In Dunajská Streda trifft England auf Tschechien – exakt wie beim Auftaktspiel der letzten EM 2023. Damals gewannen die Young Lions mit 2:0 und holten sich später den Titel. Trainer Lee Carsley, nach einem kurzen Ausflug zur A-Nationalmannschaft zurück an der Seitenlinie, will mit seinem Team Historisches schaffen: den ersten erfolgreichen Titelgewinn in Serie seit Spaniens Doppeltriumph 2011 und 2013.

Die Tschechen reisen mit einer gewissen Außenseiterrolle an. In den Play-offs setzte man sich gegen Belgien durch, die ganz großen Namen sucht man im aktuellen Kader aber vergeblich. An die goldene Generation von 2002 mit Petr Čech, Zdeněk Grygera oder Milan Baroš kann man aktuell nicht anknüpfen. Dennoch dürfte die tschechische Mannschaft England alles abverlangen.

Ukraine gegen Dänemark: Aufeinandertreffen zweier Geheimfavoriten

In Prešov kommt es zum Duell zwischen der Ukraine und Dänemark. Die Ukrainer haben sich mit einer starken Qualifikation für das Turnier empfohlen: 24 von 30 möglichen Punkten sprechen eine klare Sprache. Nur gegen England und Serbien musste man sich geschlagen geben. 2023 scheiterte man erst im Halbfinale an Spanien.

Dänemark hingegen verpasste das letzte Turnier, dominierte diesmal aber seine Qualifikationsgruppe. Beim letzten direkten Duell 2021 sorgte Andreas Skov Olsen mit einem Dreierpack für einen 3:2-Erfolg der Dänen. Beide Teams bringen viel Offensivqualität auf den Platz – ein enges Match ist zu erwarten.

Niederlande gegen Finnland: Klarer Favorit trifft auf mutigen Außenseiter

In Košice wartet auf Finnland direkt ein echter Härtetest. Die Skandinavier nehmen zum ersten Mal seit 2009 wieder an einer U21-Endrunde teil, nachdem man sich in den Play-offs gegen Norwegen durchgesetzt hat. Sportdirektor Aki Hyryläinen zeigt sich optimistisch: „Wir haben eine Mannschaft, die in der Slowakei Großes erreichen kann“, sagte er gegenüber UEFA.com.

Doch gegen die Niederlande wird es schwer. Die Jong Oranje marschierten mit zehn Siegen durch die Qualifikation, erzielten dabei 32 Tore und kassierten nur drei Gegentreffer. Nach den EM-Titeln 2006 und 2007 peilen die Niederländer den dritten Titel an. Alles andere als ein Auftaktsieg wäre eine Überraschung.

