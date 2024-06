Fußball EM Spiele heute am 25.06. – Spielplan + Aufstellungen: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am heutigen Dienstag – den 25. Juni 2024 – gibt es einen vollen Spielplan bei der Fußball-Europameisterschaft 2024, denn heute fallen die Entscheidungen in den Gruppen C und D in insgesamt 4 Spielen. Um 18:00 Uhr stehen die Partien Niederlande gegen Österreich in Berlin und Frankreich gegen Polen in Dortmund auf dem Spielplan, und um 21:00 Uhr spielen Dänemark gegen Serbien in München und England gegen Slowenien in Köln. Eine TV-Ausstrahlung läuft auf ZDF, wo ab 17:05 die Länderspiele von Frankreich und England gezeigt werden. Weiterhin läuft ab 17:00 Uhr das EM-Spiel Niederlande gegen Österreich im Free-TV auf RTL. Außerdem kommen alle Einzelspiele und eine Konferenz auf Magenta ab 16:30 Uhr.

Wer wird deutscher Gegner im Achtelfinale?

Am 12. Tag der Fußball-EM 2024, dem 25. Juni 2024, geht es um den Achtelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft, der in Gruppe C um 21:00 Uhr zwischen Dänemark und Serbien sowie England und Slowenien entschieden wird. Bisher steht lediglich England als Achtelfinalteilnehmer fest, und die anderen Teams spielen ums Weiterkommen oder Ausscheiden. In Gruppe D geht es heute um 18:00 Uhr für Niederlande, Frankreich und Österreich um die Tabellenpositionen, während Polens Vorrundenaus bereits nach dem 2. Spieltag besiegelt war. Polen schied bei der Fußball-EM 2024 als erster Turnierteilnehmer aus.

Der Turnierbaum der EM 2024

EM Spiele heute 25.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Niederlande - - Österreich Europameisterschaften Frankreich - - Polen Europameisterschaften England - - Slowenien Europameisterschaften Dänemark - - Serbien

EM 2024 am 25.6.2024: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Am heutigen Dienstag, den 25. Juni 2024, wird die Fußball-EM 2024 auf ZDF, RTL und Magenta übertragen. Auf dem ZDF-Spielplan stehen die 2 EM-Spiele Frankreich gegen Polen und England gegen Slowenien. Bei RTL wird Niederlande gegen Österreich übertragen. Dänemark und Serbien kommt exklusiv auf Magenta TV.

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Wer sind EM-Moderatoren und Kommentatoren am 25.6.2024?

Am 25.6.2024 sind die ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker und Expertin Friederike Kromp im Einsatz. Die ZDF-Kommentatoren der Live-Spiele sind Martin Schneider und Hanno Balitsch (Frankreich-Polen) sowie Claudia Neumann und Experte Moritz Volz (England-Slowenien).

Die RTL-Übertragung wird von Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus begleitet. Außerdem ist der RTL- und Magenta-Kommentator Wolff Fuss am Start, der das Niederlande-Österreich-Spiel kommentieren wird.

Die Magenta-Ausstrahlung der 18-Uhr-Spiele wird von Laura Wontorra moderiert. Danach folgt Moderator Johannes B. Kerner mit den 21-Uhr-Spielen. Außerdem sind Experte Michael Ballack und Expertin Tabea Kemme dabei. Bei Magenta laufen die 4 Einzelspiele, die von Christian Straßburger (FRA-POL), Wolff Fuss (NED-AUT), Markus Höhner (ENG-SLO) und Jan Platte (DEN-SRB) kommentiert werden. Die Konferenzen kommentiert Benni Zander.

Tabelle Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Dänemark U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Slowenien U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Serbien N U > 2 0 1 1 1 2 -1 1

EM-Spiel heute 25.06. – Niederlande gegen Österreich

Die niederländische Elftal ist Favorit auf einen Sieg gegen das ÖFB-Team von Ralf Rangnick. Die Niederlande sind der Angstgegner Österreichs, die siebenmal infolge verloren haben. Dies ist die aktuell längste Niederlagenserie der österreichischen Nationalmannschaft. Hingegen kann die Niederlande mit RB-Leipzig-Star Xavi den 8. Sieg gegen Österreich holen und den Gruppensieg sicherstellen.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Olympiastadion Berlin | - 18:00 Niederlande N S S S U - : - Spielstand anzeigen Österreich S S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 25.06. – Frankreich gegen Polen

Die französische Fußball-Nationalmannschaft ist der klare Favorit gegen die polnische Mannschaft, die keine Chance mehr aufs Weiterkommen hat. Die Franzosen sind defensivstark und haben seit 367 Minuten kein Gegentor kassiert. Für Polen wird es schwer, die 3. Niederlage im 3. EM-2024-Spiel zu verhindern. Weiterhin gibt Mbappé gegen Polen möglicherweise sein Comeback nach einem Nasenbeinbruch.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | BVB Stadion Dortmund | - 18:00 Frankreich U N S S U - : - Spielstand anzeigen Polen U S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Tabelle Gruppe D

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S U > 2 1 1 0 1 0 1 4 2 Niederlande S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 3 Österreich N S > 2 1 0 1 3 2 1 3 4 Polen N N > 2 0 0 2 2 5 -3 0

EM-Spiel heute 25.06. – Dänemark gegen Serbien

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft könnte gegen die serbische Nationalmannschaft gewinnen, allerdings stehen sich in der Partie zwei nahezu gleichstarke Teams gegenüber, denen beiden ein Sieg zuzutrauen ist. Serbien IST etwas schwächer in Form mit nur 4 Siegen aus den letzten 13 Spielen. Hingegen hätte Dänemark am 2. Spieltag fast gegen England gewonnen. Der Sieger dieser heutigen Begegnung wird wahrscheinlich Gruppenzweiter und damit Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Fußball Arena München | - 21:00 Dänemark S S S U U - : - Spielstand anzeigen Serbien S N S N U Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 25.06. – England gegen Slowenien

Die englischen Three Lions sind als Top-Favorit auf den EM-Titel ins Turnier gegangen und gelten daher als Top-Favorit im Spiel gegen den EM-Außenseiter Slowenien. Allerdings haben die Slowenen gegen Dänemark und Serbien bereits zwei Unentschieden geholt und würden heute mit einem Sieg in die Finalrunde einziehen. Dafür wäre jedoch der erste Sieg gegen England der Geschichte nötig, denn bisher holte Slowenien nur 1 Remis und 5 Niederlagen.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Cologne Stadium | - 21:00 England U S N S U - : - Spielstand anzeigen Slowenien S S U U U Tage Stunden Minuten Sekunden

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Heute wird im Olympiastadion Berlin, Signal-Iduna-Park, Rhein-Energie-Stadion und in der Allianz-Arena gespielt. der Partie. Die Spielorte sind Berlin, Dortmund, Köln und München.