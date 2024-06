Fußball EM Spiele heute am 24.06. – Spielplan, Ergebnisse – Wer spielt heute bei der Fußball EM?

Am heutigen Montag – den 24. Juni 2024 – findet um 21:00 Uhr der 3. Spieltag der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Gruppe B statt, wo Spanien bereits als Gruppensieger feststeht. Die Spanier treffen heute auf Albanien, die ihrerseits den 3. Platz verteidigen können. Außerdem treffen der Gruppenletzte Kroatien und der Tabellenzweite Italien aufeinander, wobei die Kroaten mit einem Sieg an den Italienern vorbeiziehen können. Die beiden Länderspiele finden parallel statt und werden auf ZDF und RTL jeweils ab 20:15 Uhr übertragen. Die ZDF-Ausstrahlung von Kroatien gegen Italien kommt aus Leipzig, und das RTL-Spiel Albanien und Spanien wird in Düsseldorf stattfindet. Weiterhin kommen beide Einzelspiele und eine Konferenz auf Magenta ab 19:30 Uhr.

Am 11. Tag der Fußball-EM 2024, dem 24. Juni 2024, fällt in EM-Gruppe B die Entscheidung um Weiterkommen, Vorrundenaus und Endplatzierung. Der Gruppensieger Spanien steht bereits fest, sodass sich der Rekordeuropameister heute gegen Albanien wahrscheinlich rotieren wird. Allerdings geht es für die Albaner noch ums Weiterkommen, weswegen die Partie interessant werden könnte. Außerdem stehen bei Italien gegen Kroatien beide Nationalmannschaften unter Druck, denn den Kroaten droht das Vorrundenaus, und Italien könnte ebenfalls noch auf den 4. Platz zurückfallen, falls heute Kroatien und Albanien gewinnen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

EM Spiele heute 24.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Kroatien - - Italien Europameisterschaften Albanien - - Spanien

EM 2024 Gruppe B Tabelle & Gegner

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Spanien S S > 2 2 0 0 4 0 4 6 2 Italien S N > 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Albanien N U > 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Kroatien N U > 2 0 1 1 2 5 -3 1

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Am heutigen Montag, den 24. Juni 2024, befinden sich die Parallelspiele in EM-Gruppe B auf dem EM-Spielplan. Die TV-Ausstrahlung des entscheidenden Spiels Kroatien gegen Italien findet auf ZDF ab 20:15 Uhr. Weiterhin gibt es die Übertragung mit des EM-Spiels Albanien gegen Spanien auf RTL ab 20:15 Uhr. Auf Magenta gibt es ebenfalls eine frühere Vorberichterstattung ab 19:30 Uhr, die Übertragung beider EM-Spiele sowie eine Konferenz.

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Am 24.6.2024 sind die ZDF-Moderatoren Jochen Breyer sowie Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker und Expertin Kathrin Lehmann im Einsatz. Der ZDF-Kommentator des Live-Spiels ist Oliver Schmidt. Außerdem ist Field-Reporterin Thomas Skulski mit dabei.

Die RTL-Übertragung wird von Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus begleitet, die die Partie analysieren werden. Außerdem ist der RTL-Kommentator Marco Hagemann am Start, der das Spiel ebenfalls für Magenta kommentieren wird.

Außerdem wird die Magenta-Ausstrahlung von Laura Wontorra und Experte Shkodran Mustafi aus dem Studio moderiert. Bei Magenta laufen die Einzelspiele mit den Kommentatoren Jonas Friedrich (Kroatien – Italien) und Marco Hagemann. Der Kommentator der Konferenz ist Alexander Küpper.

EM-Spiel heute 24.06. – Kroatien gegen Italien

Das EM-Spiel zwischen Kroatien und Italien wird ein spannendes, umkämpftes Match, denn die Nationalmannschaften sind in etwa gleichstark. Allerdings ist der amtierende Europameister Italien leicht favorisiert, aufgrund der aktuellen Form bei der Euro 2024. Außerdem hat Italien erst 1 von 9 letzten Spieltagen bei EM-Vorrunden verloren und könnte heute mit einem Remis das Achtelfinal-Ticket buchen. Der Vizeweltmeister 2018 Kroatien braucht dringend einen Sieg gegen die Italiener, muss sich allerdings steigern, denn die bisherigen Auftritte bei der EM 2024 waren eher enttäuschend. Weiterhin hat Kroatien einen guten Lauf gegen Italien und hat seit 8 Spielen nicht verloren (3 Siege, 5 Remis). Die letzten 3 Duelle der beiden endeten mit einem 1:1-Remis.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Leipzig Stadium | - 21:00 Kroatien S S S N U - : - Spielstand anzeigen Italien N U S S N Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 24.06. – Albanien gegen Spanien

Die spanische Nationalmannschaft ist Sieganwärter gegen Albanien und könnte mit dem 3. EM-Sieg die perfekte Vorrunde sicherstellen. Allerdings wird der Spanien-Coach de la Fuente die Startaufstellung wahrscheinlich auf einigen Positionen verändern, um die Stars zu schonen, sodass sich für die eingespielten Albaner eine Chance bietet. Die albanische Nationalmannschaft könnte den 3. Platz zwar sogar mit einer Niederlage verteidigen, falls Kroatien ebenfalls verliert. Allerdings brauchen die Albaner wahrscheinlich einen Sieg, um sich in der Wertung gegen die anderen Gruppendritten durchzusetzen. Falls Albanien gewinnt und Italien verliert, kann Albanien sogar noch Gruppenzweiter werden.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Düsseldorf Arena | - 21:00 Albanien N N S N U - : - Spielstand anzeigen Spanien U S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Spielort der Partie Kroatien gegen Italien um 21:00 Uhr ist das Leipzig Stadium, das im regulären Spielbetrieb Red Bull Arena heißt. Die Partie Albanien gegen Spanien um 21:00 Uhr ist in der Düsseldorf Arena, die sonst Merkur Spiel-Arena genannt wird.