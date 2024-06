Fußball EM Spiele heute am 23.06. * Tabelle, Spielplan, Aufstellungen: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Heute – am Sonntag, den 23. Juni 2024 – findet um 21:00 Uhr der 3. Spieltag der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Gruppe A statt, wo Deutschland und Schweiz sowie Schottland und Ungarn aufeinandertreffen. Die deutsche Nationalmannschaft kann den Gruppensieg gegen die Schweizer einfahren, während die Schotten und die Ungarn um den 3. Platz spielen. Die beiden Länderspiele finden parallel statt und werden auf ARD ab 19:15 Uhr und Magenta ab 19:30 Uhr übertragen. Die ARD-Ausstrahlung von Deutschland gegen Schweiz kommt aus Frankfurt, und das Magenta-Spiel Schottland und Ungarn wird in Stuttgart stattfindet. Deutschland gegen Schweiz läuft ebenfalls bei Magenta. EM K.o.Runde: Welcher Teil des Turnierbaums liegt Deutschland?

⚽ Liveticker Schweiz gegen Deutschland heute ⚽

Am 10. Tag der Fußball-EM 2024, dem 23. Juni 2024, startet der letzte Spieltag der Vorrunde mit 2 Länderspielen in Gruppe A, wo die Entscheidungen um Weiterkommen, Vorrundenaus und Endplatzierungen fallen. Lediglich Spanien und Portugal stehen nach 2 Vorrundenspielen bereits als Gruppensieger fest. Hingegen kämpfen in Gruppe A Deutschland, Schweiz, Schottland und Ungarn noch um die Endplatzierung. Die deutsche Nationalmannschaft ist Favorit auf den 1. Tabellenplatz und kann gegen die Schweiz aus eigener Kraft den Gruppensieg einfahren. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte im Vorfeld des Schweiz-Spiels, dass er dieselbe Startelf aufstellen wird, wie zuletzt gegen Schottland und Ungarn.

EM Spiele heute 23.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Schweiz - - Deutschland Europameisterschaften Schottland - - Ungarn

Tabelle der deutschen EM Gruppe

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S S > 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Schweiz S U > 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Schottland N U > 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 Ungarn N N > 2 0 0 2 1 5 -4 0

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Am heutigen Sonntag, den 23. Juni 2024, stehen die Parallelspiele in Gruppe A auf dem EM-Spielplan. Die TV-Ausstrahlung des Deutschland-Spiels gegen die Schweiz ist auf ARD ab 20:15 Uhr und Magenta ab 20:30 Uhr. Weiterhin gibt es die Übertragung mit des EM-Spiels Schottland gegen Ungarn auf Magenta ab 20:30 Uhr. Die früheren Vorberichte beginnen um 19:15 Uhr auf ARD und 19:30 Uhr auf Magenta.

Am 23.6.2024 sind die ARD-Moderatoren Esther Sedlaczek und Experte Schweinsteiger bei Deutschland gegen Schweiz im Einsatz. Die ARD-Kommentatoren sind Gerd Gottlob und Experte Thomas Hitzsperger. Die Field-Reporterin ist Lea Wagner.

Außerdem übernehmen Johannes B. Kerner und Experte Ballack die Magenta-Moderation beim Deutschland-Spiel aus der Frankfurt Arena. Der Magenta-Kommentator ist Wolff Fuss. Weiterhin ist Moderator Sascha Bandermann im Magenta-TV-Studio im Einsatz. Bei der Magenta-Ausstrahlung des Parallelspiel Schottland gegen Ungarn sind Experte Hargreaves und Kommentator Christian Straßburger mit dabei. Weiterhin gibt es eine Konferenz auf Magenta, die Alexander Klich kommentiert.

EM-Spiel heute 23.06. 21 Uhr – Schweiz gegen Deutschland

Deutschlands Heim-EM 2024 hätte mit 2 Siegen und 7:1 Toren kaum besser beginnen können, nun wartet allerdings mit der Schweiz der schwerste Gegner in der Vorrunde. Die deutsche Nationalmannschaft hat seit 3 Spielen nicht gegen die Schweiz gewonnen und ist nicht so deutlich favorisiert, wie zuvor gegen Schottland und Ungarn. Weiterhin haben Schweizer einige erfahrene Nationalspieler und einen guten EM-Lauf mit nur 1 Niederlage aus 12 Spielen. Der deutsche EM-Kader mit Kroos, Wirtz, Musiala und Co ist jedoch wertvoller und namhafter besetzt als das Schweizer Team, sodass es durchaus mit dem 3. Sieg für EM-Gastgeber Deutschland klappen könnte. Bundestrainer Nagelsmann will keinen Mann austauschen, trotz vier gelb verwarnter Spieler.

Aufstellung heute von Deutschland:

Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Frankfurt Arena | - 21:00 Schweiz S S U S U - : - Spielstand anzeigen Deutschland S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Y. Sommer 13 R. Rodríguez 5 M. Akanji 22 F. Schär 20 M. Aebischer 10 G. Xhaka 8 R. Freuler 3 S. Widmer 19 D. Ndoye 26 F. Rieder 7 B. Embolo 1 M. Neuer 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F.Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz

EM-Spiel heute 23.06. 21 Uhr – Schottland gegen Ungarn

Das Aufeinandertreffen von Schottland und Ungarn bei der EM 2024 könnte ein knappes Match werden, weil beide Teams durchaus siegfähig sind. Beide Teams brauchen einen Sieg, um eine Chance auf das Erreichen des EM-Achtelfinals zu haben. Die schottische Tartan Army könnte gar mit einem hohen Sieg und einer deutlichen Schweiz-Niederlage im Parallelspiel noch an den Eidgenossen vorbeiziehen und Tabellenzweiter werden. Ungarn kann mit einem Sieg den 3. Platz erobern und hätte mit 3 Punkten noch eine Chance weiterzukommen. Beim Duell Schottland gegen Ungarn gilt keines der Teams als Favorit, sodass es ein spannendes Spiel werden könnte.



UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Stuttgart Arena | - 21:00 Schottland N S U N U - : - Spielstand anzeigen Ungarn S N S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Angus Gunn 26 Scott McKenna 5 G. Hanley 13 Jack Hendry 3 Andrew Robertson 8 Callum McGregor 14 Billy Gilmour 2 A. Ralston 4 Scott McTominay 7 John McGinn 10 Che Adams 1 P. Gulácsi 24 M. Dárdai 6 W. Orbán 21 Endre Botka 11 Miloš Kerkez 17 Callum Styles 13 A. Schäfer 14 Bendegúz Bolla 10 D. Szoboszlai 20 Roland Sallai 19 Barnabás Varga

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Spielort der Partie Deutschland gegen Schweiz um 21:00 Uhr ist die Frankfurt Arena, die im regulären Spielbetrieb Deutsche Bank Park heißt. Die Partie Schottland gegen Ungarn um 21:00 Uhr ist in der Stuttgart Arena, die sonst MHPArena genannt wird.

Warum finden die letzten EM Gruppenspiele parallel statt?

Bei der Fußball-Europameisterschaft finden die letzten Spiele jeder Vorrundengruppe zeitgleich um 18 Uhr oder 21 Uhr statt, um taktische Absprachen zu verhindern. Dies geht auf die „Schande von Gijón“ bei der WM 1982 zurück, als Deutschland und Österreich nach dem 1:0 durch Hrubesch das Spiel einstellten, da das Ergebnis beiden das Weiterkommen sicherte. Dieses unsportliche Verhalten führte zu einer Regeländerung, die seit der EM 1984 gilt. Die gleichzeitige Austragung der letzten Gruppenspiele sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen, erhöht die Spannung und hat seitdem ähnliche Skandale verhindert. Spieler und Fans begrüßen diese Regelung, auch wenn sie logistische Herausforderungen bei der Übertragung mit sich bringt. Moderne Technologien erleichtern jedoch das gleichzeitige Verfolgen mehrerer Spiele. Die Spiele morgen werden in der ARD und auf MagentaTV übertragen.