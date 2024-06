Fußball EM Spiele heute am 22.06. – Spielplan, Ergebnisse, Aufstellungen: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am heutigen Samstag – den 22. Juni 2024 – gibt es bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 die letzten Partien des 2. Spieltags der Vorrunde in den Gruppen E und F. Außerdem ist es heute der letzte EM-Tag mit 3 Länderspielen an 3 Anstoßzeiten um 15, 18 und 21 Uhr. Das erste EM-Spiel des Tages ist Georgien gegen Tschechien, welches ab 13:30 Uhr wird auf RTL ausgestrahlt wird. Weiterhin stehen heute Türkei gegen Portugal und Belgien gegen Rumänien auf dem EM-Spielplan. Diese Duelle werden ab 17:05 auf dem ZDF zu sehen sein. Außerdem werden alle Spiele bei Magenta TV gezeigt.

Am 9. Tag der EM 2024 gibt es mit dem Duell der türkischen und der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft ein Top-Spiel, denn beide Teams konnten am 1. Spieltag einen Sieg einfahren. Der Gewinner des direkten Duells heute wäre für die Finalrunde der UEFA Euro 2024 qualifiziert. Außerdem spielen die georgische und die tschechische Nationalmannschaft darum, in der Tabelle den Anschluss an Türkei und Portugal herzustellen. Außerdem haben heute die Belgier die Chance, die Niederlage vom 1. Spieltag vergessen zu machen, während Rumänien mit einem 2. Sieg ins Achtelfinale einziehen kann.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

EM Spiele heute 22.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Georgien 1 1 Tschechien Europameisterschaften Türkei 0 3 Portugal Europameisterschaften Belgien 2 0 Rumänien

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Das 1. EM-Spiel am heutigen Samstag, den 22. Juni 2024, wird ab 13:30 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Weiterhin gibt es eine ZDF-Ausstrahlung mit 2 EM-Spielen ab 17:05 Uhr. Außerdem ist Magenta TV ab 13:30 Uhr mit der EM-Übertragung auf Sendung, wo alle Spiele gezeigt werden.

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Das heutige 15-Uhr-Spiel wird ab 13:30 Uhr auf RTL und Magenta TV übertragen. Kommentator des Live-Spiels ist Marco Hagemann. Außerdem gibt es zwei Moderatorenteams, die aus Moderator Florian König und Experte Matthäus sowie Moderatorin Laura Wontorra und Experte Mustafi bestehen.

Bei den anschließenden EM-Spielen auf dem Magenta-TV-Spielplan ist das Moderationsteam mit Johannes B. Kerner, Mustafi und Hargreaves dabei. Die Kommentatoren der anschließenden Spiele sind Jonas Friedrich um 18:00 Uhr und Jan Platte um 21:00 Uhr.

Weiterhin beginnt die ZDF-Ausstrahlung um 17:05 Uhr mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Expertin Laura Freigang sowie den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer. Der ARD-Kommentator des 18-Uhr-Spiels ist Oliver Schmidt, und beim 21-Uhr-Spiel sind die Kommentatoren Martin Schneider und Experte Hanno Balitsch dabei.

EM-Spiel heute 22.06. – Ergebnis Georgien gegen Tschechien 1:1

Laut den Vorhersagen hat Tschechien eine gute Chance, Georgien im EM-Länderspiel zu besiegen. Die tschechische Nationalmannschaft hatte am 1. Spieltag die Portugiesen am Rande einer Niederlage und musste sich am Ende nur knapp geschlagen geben. Weiterhin spricht für Tschechien, dass sie mit Nationalspielern wie Schick, Soucek und Hlozek den besser besetzten Kader haben. Bei der Euro 2024 treffen die Nationalmannschaften erstmals in der Länderspielgeschichte aufeinander.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Volksparkstadion | - 15:00 Georgien N S U S N 1 : 1 Spielstand anzeigen Endergebnis Tschechien S S S S N Georges Mikautadze 45'+4' P. Schick 59' 25 Giorgi Mamardashvili 3 L. Dvali 4 Guram Kashia 5 Solomon Kvirkvelia 21 G. Tsitaishvili 20 Anzor Mekvabishvili 6 Giorgi Kochorashvili 2 O. Kakabadze 7 Khvicha Kvaratskhelia 22 Georges Mikautadze 9 Zuriko Davitashvili 1 Jindřich Staněk 18 Ladislav Krejčí 4 R. Hranáč 3 Tomáš Holeš 15 D. Jurásek 14 Lukáš Provod 22 Tomáš Souček 5 V. Coufal 9 A. Hložek 17 V. Černý 10 P. Schick Tore Elfmetertor Georges Mikautadze 45' +4 59' Tor P. Schick Assist: Ondrej Lingr)

EM-Spiel heute 22.06. – Ergebnis Türkei gegen Portugal 0:3

Portugal steht als Gruppensieger fest!

Das EM-Länderspiel zwischen der Türkei und Portugal könnte zugunsten von Portugal ausgehen. Allerdings wird die Türkei als zweitstärkstes Team in der Gruppe F angesehen, was das Spiel sehr spannend machen dürfte. Außerdem gaben die Türken am 1. Spieltag die meisten Torschüsse ab, was ein Beleg für die Offensivqualitäten des Teams ist. Auffälligster Türke war Real-Talent Arda Güler. Weiterhin hat der Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo in seiner Karriere noch nie gegen die Türkei getroffen. Dennoch konnte Portugal 7 der letzten 8 Spiele gegen die Türkei gewinnen.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | BVB Stadion Dortmund | - 18:00 Türkei N N U N S 0 : 3 Spielstand anzeigen Endergebnis Portugal N S N S S Bernardo Silva 21' Samet Akaydin 28' Bruno Fernandes 56' 12 Altay Bayındır 20 Ferdi Kadıoğlu 14 Abdülkerim Bardakcı 4 Samet Akaydin 2 Zeki Çelik 22 Kaan Ayhan 10 Hakan Çalhanoğlu 7 Kerem Aktürkoğlu 6 Orkun Kökçü 25 Y. Akgün 21 Barış Alper Yılmaz 22 Diogo Costa 19 Nuno Mendes 3 Pepe 4 Rúben Dias 20 João Cancelo 6 João Palhinha 23 Vitinha 17 Rafael Leão 8 Bruno Fernandes 10 Bernardo Silva 7 Cristiano Ronaldo Tore 21' Tor Bernardo Silva 28' Eigentor Samet Akaydin 56' Tor Bruno Fernandes Assist: Cristiano Ronaldo)

EM-Spiel heute 22.06. – Aufstellungen Belgien gegen Rumänien

Die belgische Nationalmannschaft ist Favorit gegen die rumänische Nationalmannschaft, und braucht dringend einen Sieg nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei. Dafür wird eine bessere Produktivität nötig sein, denn Belgien konnte mit den letzten 47 Torschüssen keinen Treffer erzielen. Belgiens Stars wie de Bryune, Lukaku, Doku und Openda sind gefordert. Weiterhin konnten die Rumänen am 1. Spieltag einen Sieg einfahren und spielen gegen Belgien bereits um den Achtelfinaleinzug. Falls Belgien gewinnt, gibt es in Gruppe E eine spannende Tabelle, denn dann hätten alle Teams 3 Punkte auf dem Konto.

Aufstellungen Belgien gegen Rumänien

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Cologne Stadium | - 21:00 Belgien U U S S N 2 : 0 Spielstand anzeigen Endergebnis Rumänien U S U U S Youri Tielemans 2' Kevin De Bruyne 80' 1 K. Casteels 3 Arthur Theate 5 Jan Vertonghen 4 Wout Faes 21 Timothy Castagne 24 Amadou Onana 8 Youri Tielemans 22 Jérémy Doku 7 Kevin De Bruyne 14 D. Lukébakio 10 Romelu Lukaku 1 F. Niţă 11 N. Bancu 15 A. Burcă 3 R. Drăgușin 2 A. Rațiu 6 M. Marin 13 V. Mihăilă 21 N. Stanciu 18 R. Marin 20 D. Man 19 Denis Drăguş Tore Tor Youri Tielemans Assist : Romelu Lukaku) 2' Tor Kevin De Bruyne Assist : K. Casteels) 80'

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Spielort der Partie Georgien gegen Tschechien um 15:00 Uhr ist das Volksparkstadion Hamburg. Die Partie Türkei gegen Portugal um 18:00 Uhr wird im Signal-Iduna-Park ausgetragen, der bei der UEFA Euro 2024 in BVB Stadion Dortmund umbenannt wurde. Weiterhin spielen Belgien und Rumänien um 21:00 Uhr im Cologne Stadium gegeneinander, das sonst den Namen RheinEnergieStadion trägt.