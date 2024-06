Fußball EM heute live am 25.06. * RTL, ZDF * Wer kommentiert heute die EM-Spiele?

Heute am Dienstag, 25.Juni geht es ab 18 Uhr los mit den nächsten Entscheidungsspielen bei der UEFA Fußball Europameisterschaft am 3.Spieltag. In der EM Gruppe D wird es spannend, wenn die Niederlande auf Österreich trifft und Frankreich gegen Polen. Während die Polen ausgeschieden sind, haben die anderen drei Mannschaften beste Voraussetzungen aufs Weiterkommen ins EM-Achtelfinale. RTL und ZDF teilen sich die beiden zeitgleichen EM-Spiele. MagentaTV zeigt dann im Anschluß um 21 Uhr England gegen Slowenien, das ZDF überträgt Dänemark gegen Serbien. Diese Spiele sind besonders interessant, denn der Gruppenzweiter der Gruppe C spielt dann am Samstag im EM-Achtelfinale gegen Deutschland.

EM Spiele heute 25.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Niederlande - - Österreich Europameisterschaften Frankreich - - Polen Europameisterschaften England - - Slowenien Europameisterschaften Dänemark - - Serbien

Wer moderiert und kommentiert heute die EM-Spiele?

RTL / MagentaTV ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Die 4 EM-Spiele am heutigen Dienstag, den 25. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV ab 17:30 Uhr. Zudem wird das EM-Spiel zwischen Dänemark und Serbien ab 20:15 Uhr am MagentaTV exklusiv gezeigt. Das ZDF zeigt zwei Spiele, nämlich Frankreich gegen Polen um 18:00 Uhr und um 21 Uhr England gegen Slowenien. Die ZDF Berichterstattung geht um 17.05 Uhr los, Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Friederike Kromp stimmen auf den EM-Tag ein. Martin Schneider wird im ZDF das 18 Uhr kommentieren und Claudia Neumann um 21 Uhr das Englandspiel.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die RTL-Übertragung wird von Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus geleitet. Außerdem ist der RTL- und Magenta-Kommentator Wolff Fuss am Start, der das Niederlande-Österreich-Spiel kommentieren wird.

Tabelle Gruppe D

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S U > 2 1 1 0 1 0 1 4 2 Niederlande S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 3 Österreich N S > 2 1 0 1 3 2 1 3 4 Polen N N > 2 0 0 2 2 5 -3 0

Tabelle Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Dänemark U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Slowenien U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Serbien N U > 2 0 1 1 1 2 -1 1

EM-Spiel heute 25.06. 18 Uhr – Wer kommentiert Niederlande gegen Österreich?

Niederlande gegen Österreich läuft auf RTL und MagentaTV. Die RTL-Übertragung wird von Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus begleitet. Außerdem ist der RTL- und Magenta-Kommentator Wolff Fuss am Start, der das Niederlande-Österreich-Spiel kommentieren wird. Auf MagentaTV kommentiert Wolff Fuss .

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Olympiastadion Berlin | - 18:00 Niederlande N S S S U - : - Spielstand anzeigen Österreich S S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 25.06. 18 Uhr – Wer kommentiert Frankreich gegen Polen?

Für Frankreich geht es um den Gruppensieg, die schon ausgeschiedenen Polen spielen um die Ehre. Dennoch wird das Spiel im ZDF gezeigt, Martin Schneider wird zusammen mit Hanno Balitsch das Spiel kommentieren. Auf der Couch sitzen das Team rund um Katrin Müller-Hohenstein mit den Weltmeistern Christoph Kramer, Per Mertesacker sowie Trainerin Friederike Kromp. Auf MagentaTV kommentiert Christian Straßburger.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | BVB Stadion Dortmund | - 18:00 Frankreich U N S S U - : - Spielstand anzeigen Polen U S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Tabelle Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 England S U > 2 1 1 0 2 1 1 4 2 Dänemark U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 3 Slowenien U U > 2 0 2 0 2 2 0 2 4 Serbien N U > 2 0 1 1 1 2 -1 1

EM-Spiel heute 25.06. 21 Uhr – Wer kommentiert Dänemark gegen Serbien?

Auf MagentaTV läuft dieses Spiel exklusiv. Die Magenta-Ausstrahlung der 18-Uhr-Spiele wird von Laura Wontorra moderiert. Danach folgt Moderator Johannes B. Kerner mit den 21-Uhr-Spielen. Jan Platte kommentiert auf MagentaTV.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Fußball Arena München | - 21:00 Dänemark S S S U U - : - Spielstand anzeigen Serbien S N S N U Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 25.06. 21 Uhr – Wer kommentiert England gegen Slowenien?

England – Slowenien wird im ZDF von Claudia Neumann zusammen mit Moritz Volz kommentiert. Markus Höhner kommentiert auf MagentaTV.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Cologne Stadium | - 21:00 England U S N S U - : - Spielstand anzeigen Slowenien S S U U U Tage Stunden Minuten Sekunden