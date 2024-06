Fußball EM heute live am 24.06. * RTL, ZDF * Wer kommentiert heute die EM-Spiele?

Am heutigen Montag, 24.06., gibt es in der EM Gruppe B zwei spannende Matches im Gruppenfinale am 3.Spieltag. Erst um 21 Uhr geht es heute los, wenn in Düsseldorf Albanien auf Spanien treffen wird. Dieses Spiel wird von RTL übertragen sowie von MagentaTV. Das ZDF zeigt das parallele 3.Gruppenspiel zwischen Kroatien und Italien aus Leipzig. So langsam geht es in die heiße Phase der EM 2024, nachdem die Gruppe A gestern ihre Vorrundenspiele hinter sich brachte. Deutschland wurde Gruppensieger und wird in einem möglichen Viertelfinale auf ein Team aus der Gruppe B treffen, evtl. Spanien als Gruppensieger. Die Kommentatoren und Moderatoren der TV-Sender heute findest du unten zu lesen.

EM Spiele heute 24.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Kroatien - - Italien Europameisterschaften Albanien - - Spanien

Wer moderiert und kommentiert heute die EM-Spiele?

RTL / MagentaTV ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Die 2 EM-Spiele am heutigen Montag, den 24. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV ab 19:30 Uhr. Zudem wird das EM-Spiel zwischen Kroatien und Italien ab 20:15 Uhr im ZDF gezeigt. Das Parallelspiel zwischen Albanien und Spanien auf RTL gezeigt ab 20:15 Uhr. MagentaTV und RTL teilen sich die Kommentatoren und teilweise Moderatoren ebenso.

Bei Magenta TV sind die Moderatoren Laura Wontorra und Jan Henkel im Studio, die gemeinsam mit Experten Shkodran Mustafi von den Spielen berichten. Außerdem sind die RTL-Kommentatoren Marco Hagemann und der Experte Steffen Freund am Mikro zum Spiel Alabanien gegen Spanien. Im ZDF werden Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Kathrin Lehmann ins Spiel einstimmen, Oliver Schmidt wird das Spiel kommentieren

EM-Spiel heute 24.06. ZDF live – Wer kommentiert Kroatien gegen Italien?

Montag, 24. Juni 2024, 20.15 bis 23.45 Uhr, ZDF und ZDFmediathek

Sportstudio live: UEFA EURO 2024 aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Kathrin Lehmann startet um 20:15 Uhr mit der Liveübertragung. Um 21.00 Uhr

ist Anstoß beim Spiel Kroatien – Italien mit dem Kommentator Oliver Schmidt.

Auf MagentaTV wird Jonas Friedrich ab 20:50 Uhr das Spiel kommentieren.

EM-Spiel heute 24.06. RTL live – Wer kommentiert Albanien gegen Spanien?

Auf RTL und MagentaTV läuft das 2.Spiel, Marco Hagemann wird es für beide Sender kommentieren. Ab 19:30 Uhr geht es los im Vorbericht.

