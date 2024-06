Fußball EM heute live am 23.06. * ARD / MagentaTV * ARD Co-Kommentator EM heute * Wer kommentiert heute?

Heute ab 21 Uhr spielt die Deutsche Fußballnationalmannschaft zum Dritten Mal bei der Heim-EM 2024. Nach dem 5:1 Sieg gegen Schottland und dem 2:0 Sieg gegen Ungarn hat man das EM-Achtelfinale bereits erreicht, nun geht es gegen die Schweiz um den Gruppensieg und den weiteren Weg in der k.o.Phase. Darum kümmern sich Esther Sedlaczek mit Bastian Schweinsteiger ab 19.15 Uhr in der ARD Sportschau, bevor es dann um 21 Uhr in Frankfurt los geht. Gerd Gottlob darf fürs Erste das Spiel kommentieren. Das Spiel läuft auch bei MagentaTV, die zudem das Parallelspiel Schottland gegen Ungarn übertragen und auch eine Konferenz beider Spiele anbieten werden. Dort geht es um 19.30 Uhr mit dem Vorbericht los. EM K.o.Runde: Welcher Teil des Turnierbaums liegt Deutschland?

⚽ Liveticker Schweiz gegen Deutschland heute ⚽

EM Spiele heute 23.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Schweiz - - Deutschland Europameisterschaften Schottland - - Ungarn

Warum finden die letzten EM Gruppenspiele parallel statt?

Bei der Fußball-Europameisterschaft finden die letzten Spiele jeder Vorrundengruppe zeitgleich um 18 Uhr oder 21 Uhr statt, um taktische Absprachen zu verhindern. Dies geht auf die „Schande von Gijón“ bei der WM 1982 zurück, als Deutschland und Österreich nach dem 1:0 durch Hrubesch das Spiel einstellten, da das Ergebnis beiden das Weiterkommen sicherte. Dieses unsportliche Verhalten führte zu einer Regeländerung, die seit der EM 1984 gilt. Die gleichzeitige Austragung der letzten Gruppenspiele sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen, erhöht die Spannung und hat seitdem ähnliche Skandale verhindert. Spieler und Fans begrüßen diese Regelung, auch wenn sie logistische Herausforderungen bei der Übertragung mit sich bringt. Moderne Technologien erleichtern jedoch das gleichzeitige Verfolgen mehrerer Spiele. Die Spiele morgen werden in der ARD und auf MagentaTV übertragen.

Wer moderiert und kommentiert heute die EM-Spiele?

Die 2 EM-Spiele am heutigen Dienstag, den 18. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV ab 16:30 Uhr. Zudem wird ein EM-Spiel ab 17:05 Uhr bei RTL gezeigt. Bei Magenta TV sind die Moderatoren Johannes B. Kerner und Jan Henkel im Studio, die gemeinsam mit Experten Michael Ballack von den Spielen berichten. Außerdem sind die RTL-Kommentatoren Marco Hagemann und der Experte Steffen Freund am Mikro. In der ARD wird Esther Sedlaczek zusammen mit Bastian Schweinsteiger das Portugalspiel moderieren. Gerd Gottlob & Thomas Hitzlsperger werden das Spiel moderieren.

EM-Spiel heute 23.06. 21 Uhr ARD live – Wer kommentiert Schweiz gegen Deutschland?

Moderation: Esther Sedlaczek mit Bastian Schweinsteiger

ARD Kommentator: Gerd Gottlob & Thomas Hitzlsperger

TV1 ab 20.50 Uhr: Deutschland – Schweiz – Kommentar: Wolff Fuss

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Frankfurt Arena | - 21:00 Schweiz S S U S U - : - Spielstand anzeigen Deutschland S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Y. Sommer 13 R. Rodríguez 5 M. Akanji 22 F. Schär 20 M. Aebischer 10 G. Xhaka 8 R. Freuler 3 S. Widmer 19 D. Ndoye 26 F. Rieder 7 B. Embolo 1 M. Neuer 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F.Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz

EM-Spiel heute 23.06. 21 Uhr MagentaTV – Wer kommentiert Schottland gegen Ungarn?

TV2 ab 20.50 Uhr: Exklusiv bei MagentaTV: Schottland – Ungarn – Kommentar: Christian Straßburger

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Stuttgart Arena | - 21:00 Schottland N S U N U - : - Spielstand anzeigen Ungarn S N S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Angus Gunn 26 Scott McKenna 5 G. Hanley 13 Jack Hendry 3 Andrew Robertson 8 Callum McGregor 14 Billy Gilmour 2 A. Ralston 4 Scott McTominay 7 John McGinn 10 Che Adams 1 P. Gulácsi 24 M. Dárdai 6 W. Orbán 21 Endre Botka 11 Miloš Kerkez 17 Callum Styles 13 A. Schäfer 14 Bendegúz Bolla 10 D. Szoboszlai 20 Roland Sallai 19 Barnabás Varga