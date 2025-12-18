Fußball EM 2028: DAZN übertragt EM-Qualifikationsspiele ohne Deutschland

Die Fußball-Europameisterschaft 2028 in Großbritannien ist noch weit weg. DAZN wird alle Qualifikationsspiele ohne die DFB-Elf live in Deutschland übertragen. Der Streamingdienst verlängert seinen Rechtevertrag mit der UEFA um zwei Jahre, der auch die Nations League-Spiele ohne deutsche Beteiligung umfasst. Zudem sind ausgewählte internationale Freundschaftsspiele im Angebot. Die EM-Qualifikation startet im März 2027 und verspricht spannende Begegnungen.

DAZN sichert sich Übertragungsrechte bis 2028

Wie DAZN am Donnerstag bekanntgab, wird der bestehende Rechtevertrag mit der UEFA, der zur WM 2026 ausläuft, bis 2028 verlängert. Dies bedeutet, dass Fußballfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in den kommenden Jahren alle EM-Qualifikationsspiele ohne DFB-Beteiligung live verfolgen können. Die Spiele der Nationalmannschaften aus dem jeweiligen Heimatmarkt sind dabei jedoch ausgeschlossen.

EM-Qualifikation und Nations League im Fokus

Die Qualifikation für die Europameisterschaft beginnt im März 2027 und wird bis November desselben Jahres dauern. Die Play-offs folgen dann im März 2028. Die kommende Spielzeit der Nations League startet im September 2026, während die Finals im Juni 2027 ausgetragen werden. Die Fans können sich auf hochklassige Fußball-Action freuen, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht im Mittelpunkt steht.

Vertragliche Details und weitere Spiele

DAZN wird nicht nur die EM-Qualifikationsspiele zeigen, sondern auch ausgewählte internationale Freundschaftsspiele, die für die Zuschauer von Interesse sein könnten. Dieses breite Angebot wird als strategischer Schritt gewertet, um die Zuschauerzahlen in den DACH-Ländern weiter zu steigern. Der Vertrag sichert DAZN einen privilegierten Platz im deutschen Sportübertragungsmarkt.