Fußball EM 2024: Stand der EM Qualifikation nach 6 Spieltagen – Wer fährt zur EM 2024?

Nur wenige Monate dauert es noch bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 und die EM-Qualifikation ist in vollem Gange. In 10 Gruppen können sich 20 Teams direkt für die EM-Endrunde qualifizieren. Top-Teams wie England, Belgien, Portugal und Frankreich sind auf Kurs und haben bisher alle Spiele gewonnen. Weiterhin könnte es für einige Teams ein bisschen knapper werden, denn deren EM-Qualifikation ist in Gefahr. Außerdem sind wieder ein paar Überraschungen möglich und einige Teams könnten unerwartet die Qualifikation verpassen. Wie ist der aktuelle Stand der Quali nach dem 6. Spieltag? Und wie liefen die Länderspiele im September 2023? Wie geht es in der EM-Qualifikation weiter? Hier der EM 2024 Spielplan. Die EM Gruppenauslosung findet übrigens im Dezember 2023 in Hamburg statt.



EM 2024 Qualifikation – Wie ist der Stand der Dinge nach dem 6. Spieltag?

Die EM 2024 Qualifikation befindet sich nach 6 von 10 Spieltagen bereits in der Rückrunde. Keines der Teams ist bereits sicher für die Europameisterschaft qualifiziert, aber einige Teams haben eine gute Ausgangslage, um an der EM in Deutschland teilzunehmen. Wer zu den EM-Favoriten gehört, kann man auch heute schon an den EM 2024 Wettquoten ablesen. Demnach sind Frankreich und England die Top-Favoriten auf den Titel des Europameisters 2024.

Gruppe A: Schottland dominiert die Gruppe

In EM 2024 Quali-Gruppe A führt Schottland mit 15 Punkten aus 5 Spielen souverän vor Spanien, die mit 2 Spielen weniger noch 6 Punkte Rückstand auf Schottland haben. Das liegt unter anderem an Schottlands Sieg gegen Spanien. Bereits am 7. Spieltag kann Spanien die Pleite gegen Schottland aus dem Hinspiel wieder gutmachen. Weiterhin spielt Norwegen in Gruppe A, die allerdings nur noch geringe Aussichten auf die EM haben. Georgien und Zypern sind so gut wie sicher raus.

Gruppe B: Zweikampf hinter Frankreich

In EM 2024 Quali-Gruppe B kann die französische Nationalmannschaft noch die perfekte Qualifikation spielen, denn nach 5 Spielen hat Frankreich 5 Siege und 0 Gegentore bei 11 geschossenen Toren. Der erste Platz ist Frankreich kaum noch zu nehmen, allerdings müssen Les Bleus die anstehenden Spiele gewinnen. Im Top-Spiel Niederlande gegen Frankreich am 7. Spieltag könnte die Vorentscheidung um den Gruppensieg fallen. Währenddessen hat Griechenland noch eine kleine Chance auf Platz 2.

Gruppe C: England führt, dahinter wird es spannend

In EM-Quali-Gruppe C hat England am 5. Spieltag zum ersten Mal Punkte liegen lassen, als sie gegen Ukraine nur 1:1 spielten. Allerdings führen die Three Lions noch souverän mit 6 Punkten Vorsprung vor den Verfolgern, die allerdings weniger Spiele haben als England. So könnte zum Beispiel Italien mit 2 Spielen weniger noch einen großen Sprung in der Tabelle machen. Bei noch 4 ausstehenden Spieltagen können neben England Ukraine, Italien und Nordmazedonien noch die EM-Qualifikation schaffen.

Gruppe D: Kuntz und Türkei im Krisenmodus

Die Türkei ist zwar noch 2. auf der Tabelle in Gruppe D, allerdings liefen die letzten Länderspiele nicht so gut, unter anderem mit dem 1:1 gegen Armenien am 5. Spieltag. Daher steht der deutsche Coach der Türken, Stefan Kuntz, auch in der Kritik. Die Türkei ist punktgleich mit Kroatien und dicht gefolgt von Armenien und Wales. Bei noch 4 Spielen und einigen direkten Duellen ist in der spannenden Gruppe D noch einiges möglich.

Gruppe E: Schwache Polen und Albaniens Überraschung

In EM 2024 Qualifikationsgruppe E führt nach dem 6. Spieltag völlig überraschend Albanien die Tabelle an. Albanien hat 10 Punkte und damit 2 mehr als Tschechien, die allerdings ihrerseits ein Spiel weniger haben. Außerdem ist Republik Moldau stark unterwegs und distanziert derzeit sogar die Polen, die nur auf dem 4. Platz liegen. Polen muss sich deutlich steigern, um noch auf den EM-Zug aufzuspringen.

Gruppe F: Belgien und Österreich so gut wie durch

Die EM-2024-Quali-Gruppe F wird von Belgien und Österreich angeführt, die gemeinsam mit 13 Punkten an der Tabellenspitze sind. Dahinter liegt Schweden bereits mit 7 Punkten Rückstand auf dem 3. Platz und hat kaum noch Chancen auf die direkte EM-Quali. Vor allem die 3:1-Niederlage Schwedens gegen Österreich war deutlich. Schweden hat noch ein direktes Duell gegen Belgien am 8. Spieltag, wo das Sechs-Punkte-Spiel auf jeden Fall gewonnen werden muss, um noch im Rennen zu bleiben.

Gruppe G: Ungarn, Serbien und Montenegro auf EM-Kurs

In der Gruppe G der EM-Qualifikation gibt es ein engeres Rennen zwischen Ungarn, Serbien und Montenegro. Allerdings hat Ungarn die beste Ausgangsposition, denn sie haben erst 4 Spiele absolviert, während alle anderen bereits 5 Spiele gemacht haben. Ungarn kann am 7. Spieltag gegen Serbien einen großen Schritt Richtung EM machen. Außerdem muss Montenegro 2 Punkte Rückstand auf Serbien aufholen. Das Duell Serbien gegen Montenegro findet am 8. Spieltag statt.

Gruppe H: Vierkampf um die ersten 2 Plätze

Die EM Quali-Gruppe H ist die spannendste aller Gruppen, denn hier liegen Slowenien, Dänemark, Finnland und Kasachstan fast gleichauf. Nach 6 Spieltagen führt Slowenien vor Dänemark mit je 13 Punkten, dahinter folgen Finnland und Kasachstan mit je 12 Punkten. Von der Qualität her müssten sich Dänemark und Slowenien eigentlich durchsetzen, allerdings ist in der Gruppe noch viel möglich und Finnland und Kasachstan könnten den Sprung zur EM ebenfalls schaffen.

Gruppe I: Schweiz auf 1, dahinter Rumänien oder Israel

Die Schweizer Nationalmannschaft führt die Gruppe I nach 6 Spieltagen mit 14 Punkten an und sieht wie ein sicherer EM-Teilnehmer aus. Allerdings muss die Schweiz noch gegen die Verfolger Israel und Rumänien ran und könnte den ersten Platz noch verlieren. Außerdem spielen Rumänien und Israel wahrscheinlich um den 2. Platz in Gruppe I, wobei Rumänien die bessere Ausgangsposition hat, denn sie haben 12 Punkte auf dem Konto, während Israel erst 11 Punkte hat.

Gruppe J: Portugal auf dem Durchmarsch

In EM-2024-Quali-Gruppe J feierte Portugal am 6. Spieltag einen deutlichen 9:0-Sieg gegen Luxemburg und verwies damit einen Verfolger in die Schranken. Dadurch führt Portugal mit 18 Punkten aus 6 Spielen bereits mit einem großen Vorsprung und ist so gut wie durch. Dahinter entscheidet es sich zwischen Slowakei und Luxemburg, wobei die Slowakei die besseren Chancen hat. Außerdem sind Bosnien-Herzegowina und Island so gut wie raus.

EM 2024 Qualifikation – Wie geht es weiter?

Die EM 2024 Qualifikation wird in 2 anstehenden Länderspielphasen entschieden. Der 7. und 8. Spieltag wird zwischen dem 12. und 17. Oktober 2023 stattfinden. Außerdem gibt es den 9. und 10. Spieltag zwischen dem 16. und 21. November 2023.

Einige Top-Spiele an den entscheidenden Spieltagen sind Spanien gegen Schottland und Kroatien gegen Türkei am Donnerstag, den 12.10., Niederlande gegen Frankreich und Österreich gegen Belgien am Freitag, den 13.10., Ungarn gegen Serbien am Samstag, den 14.10., England gegen Italien am Dienstag, den 17.10., sowie Polen gegen Tschechien am Freitag, den 17.11. 2023.