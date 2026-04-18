Fußball DFB Frauen heute Ergebnis: Deutschland nur 0:0 in Österreich

Die DFB-Frauen sind in Österreich nicht über ein 0:0 hinausgekommen, haben sich im Kampf um das WM-Ticket für 2027 in Brasilien aber dennoch eine gute Ausgangsposition bewahrt. Nach dem ernüchternden Auftritt in Ried war die Stimmung auf deutscher Seite deutlich gedämpft, während die Gastgeberinnen das torlose Remis wie einen Sieg feierten.

Wück kritisiert die fehlende Durchschlagskraft

Christian Wück stand nach dem zweiten Nachbarschaftsduell mit Österreich binnen weniger Tage sichtbar verärgert am Rand, vergrub nach der enttäuschenden Nullnummer die Hände in den Hosentaschen und sprach anschließend auf dem Platz mit seinem Team über die versäumte Chance. In der ARD sagte der Bundestrainer: „Wir sind alle unzufrieden, wir hatten uns etwas anderes vorgenommen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber es ist ja nicht viel passiert, wir haben alles noch in der eigenen Hand. Wir müssen uns jetzt einmal schütteln“.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 4 | - 18:00 Österreich Frauen N S N N N 0 : 0 Endergebnis Deutschland Frauen U N S S S

Der 52-Jährige hatte schon nach dem 5:1 gegen Österreich am vergangenen Dienstag in Nürnberg Kritik geäußert, weil nur „sehr wenige an ihre Leistungsgrenze gekommen“ seien. Entsprechend forderte er vor dem schnellen Wiedersehen mehr Souveränität und Stabilität „in den Basics“ und änderte seine Startelf wie angekündigt an mehreren Stellen. Dennoch tat sich die deutsche Auswahl offensiv schwer und kam kaum zu klaren Aktionen.

Matchball gegen Norwegen rückt näher

Nach dem Remis geht die DFB-Elf zwar angeschlagen, aber weiterhin als Tabellenführerinnen in ihr erstes Matchball-Spiel der WM-Qualifikation. Am kommenden Spieltag am 5. Juni kann die deutsche Mannschaft mit einem Sieg gegen Norwegen in Köln eines der begehrten Tickets für die Endrunde in Brasilien lösen. In der Gruppe A4 liegt Deutschland bei noch zwei ausstehenden Partien allerdings nur noch einen Zähler vor Norwegen, das am Samstag mit 3:2 in Slowenien gewann.

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Sjoeke Nüsken ordnete die Lage nach dem Spiel nüchtern ein: „Wir sind noch immer Tabellenerster“, sagte die Nationalspielerin, ergänzte aber auch: „Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Es hat heute vorne und hinten nicht gepasst.“

Latte, Platzverweis und fast das späte 1:0

Defensiv stand die deutsche Mannschaft bei den wenigen Konterangriffen der Österreicherinnen insgesamt stabil, doch im letzten Drittel fehlte Präzision und Tempo. Wück beobachtete an der Seitenlinie, wie sich seine Spielerinnen wiederholt festliefen, und machte spätestens im zweiten Durchgang seinem Ärger deutlich Luft. Mehrfach schimpfte er hörbar, schüttelte den Kopf und sah weiterhin kaum Gefahr im Angriffsspiel.

Die beste Möglichkeit hatte Deutschland in der 72. Minute: Janina Minge traf mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nicht ins leere Tor, sondern nur die Latte. Wenig später folgte für sie der Platzverweis nach einer Notbremse in der 79. Minute, sodass sie im nächsten Spiel fehlen wird. Trotz Unterzahl wäre Linda Dallmann in der vierten Minute der Nachspielzeit beinahe noch das Siegtor gelungen.