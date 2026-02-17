Fußball Champions League heute – Wieder Hexenkessel in Piräus: Bayer will „Revanche“

Bayer Leverkusen reist zum Hinspiel der Champions-League-Play-offs nach Piräus und will im griechischen Hexenkessel Revanche für die erst vor vier Wochen erlittene 0:2-Niederlage. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes fordert ein hellwaches Auftreten und sieht das Spiel im Stadio Georgios Karaiskakis als Chance, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Trainer Kasper Hjulmand setzt auf Ruhe und Disziplin nach dem 4:0 gegen St. Pauli und verbietet jegliche Karnevalsfeier. Die Partie steigt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) – Leverkusen fährt gezielt dorthin, „um zu gewinnen“.

Revanche in Piräus: Erinnerung an die 0:2-Niederlage

Leverkusen will das Déjà-vu aus der Ligaphase vermeiden: Erst vor vier Wochen kassierte die Werkself in Piräus ein 0:2, diese Niederlage hat beim Klub Spuren hinterlassen. Rolfes bezeichnete das Ergebnis als „Warnschuss“ und betonte, dass die Erfahrung die Mannschaft wachrütteln werde. Gleichzeitig macht die Erinnerung an den intensiven Hexenkessel deutlich, welchen Einfluss Atmosphäre, Zweikampfintensität und Direktheit im Spielverlauf haben können.

Konzentration statt Karneval: Ansage von Rolfes und Hjulmand

Nach dem 4:0 gegen den FC St. Pauli schränkten sowohl Sport-Geschäftsführer als auch Trainer die Feiern ein: Rolfes untersagte eine ausgelassene Karnevalsparty und empfahl, den Umzug „im Fernsehen“ zu verfolgen. Hjulmand ergänzte klar: „Nein, nein, nein, nein. Ruhe. Zu Hause. Essen. Schlafen. Und dann geht es weiter.“ Beide setzen auf mentale Frische und Disziplin, um das Spiel mit voller Konzentration anzugehen.

Taktik-Vorgaben: „Vorne durchspielen, in die Tiefe kommen“

Für die taktische Marschroute gab Rolfes klare Leitlinien vor: Die Werkself müsse „vorne durchspielen, in die Tiefe kommen“ und den Gegner in seine Hälfte drängen. Diese Vorgabe zielt auf intensives Offensivspiel, frühzeitiges Pressing und das Erzwingen von Ballverlusten des Gegners ab. Rolfes machte zudem deutlich, dass das Erreichen der „Top 16“ das Ziel ist und die Mannschaft mit einer Topleistung die Grundlage dafür legen wolle.