Fußball-Bundesliga Sportwetten am 33.Spieltag: Stuttgart im Duell um die CL Favorit gegen Bayer 04

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga spitzt sich das Rennen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli weiter zu. Vor dem direkten Duell am letzten Spieltag sehen die Sportwettenanbieter bei bwin für beide Mannschaften in der aktuellen Woche wenig Grund zum Optimismus. Besonders heikel wird es für die Hamburger am Samstag in Leipzig, während Wolfsburg am Abend den FC Bayern erwartet.

Schwere Auswärtshürde für St. Pauli

Der FC St. Pauli muss am Samstagnachmittag bei RB Leipzig antreten, das mit einem Sieg die direkte Champions-League-Qualifikation perfekt machen kann. Für einen Leipziger Erfolg ist bei bwin eine Quote von 1.34 hinterlegt. Gelingt den Hamburgern dagegen ein Überraschungscoup, würde das mit 8.50 quotiert. Für St. Pauli steht damit in einem ohnehin engen Kellerduell ein richtungsweisender Auftritt an.

Auch der VfL Wolfsburg bekommt es am Abend mit einem Großkaliber zu tun. Die Niedersachsen empfangen den FC Bayern, der unter der Woche in der Champions League ausgeschieden ist. Dieses Detail könnte für Wolfsburg eine kleine Chance sein, denn der deutsche Meister gilt in dieser Saisonphase laut bwin mit einer Quote von 1.70 als durchaus angreifbar. Sollte die Hecking-Elf die Gelegenheit nutzen und mit einem Sieg den Weg in Richtung Relegation einschlagen, zahlt bwin für 10 Euro Einsatz 40 Euro zurück.

Heidenheim lauert auf den großen Sprung

Kommt es sowohl bei St. Pauli als auch in Wolfsburg zu Niederlagen, könnte der 1. FC Heidenheim am Sonntag der große Profiteur werden. Die Mannschaft von Kulttrainer Frank Schmidt hat mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln die Chance, mit den Kiezkickern und dem VfL gleichzuziehen. Ein Heidenheimer Erfolg ist bei bwin mit 3.80 bewertet, ein Sieg der bereits geretteten Kölner mit 1.85.

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Im oberen Tabellendrittel steht zugleich ein direktes Duell um Platz vier an, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt. bwin sieht den VfB Stuttgart dabei leicht vorne gegen den punktgleichen Bayer 04 Leverkusen. Die Schwaben gehen mit einer Quote von 2.15 als Favorit in das Heimspiel, während ein Erfolg der Rheinländer mit 2.95 notiert ist.

Dortmund, Freiburg und die internationalen Plätze

Zum Auftakt des Spieltags kann Borussia Dortmund mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt wieder in die Erfolgsspur finden. bwin setzt den BVB mit 1.53 klar vor die kriselnden Hessen, für die ein Auswärtserfolg mit 5.50 versehen ist. Gleichzeitig könnte der SC Freiburg am Sonntag das internationale Geschäft schon vorzeitig klarmachen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim bereits gesicherten Hamburger SV, wobei die Breisgauer mit 2.40 bewertet werden und der HSV mit 2.75 in die Partie geht.

Aktuelle Quoten gibt es auf bwin.de sowie in der App für iPhone und Android.

3-Weg-Quoten 1. Bundesliga 33. Spieltag, 08. Mai: Borussia Dortmund 1.53 X 4.75 Eintracht Frankfurt 5.50

3-Weg-Quoten 1. Bundesliga 33. Spieltag, 09. Mai: FC Augsburg 2.10 X 3.70 Borussia Mönchengladbach 3.30 RB Leipzig 1.34 X 5.50 FC St. Pauli 8.50 VfB Stuttgart 2.15 X 4.00 Bayer 04 Leverkusen 2.95 TSG Hoffenheim 1.49 X 5.00 SV Werder Bremen 5.75 VfL Wolfsburg 4.00 X 4.60 FC Bayern München 1.70

3-Weg-Quoten 1. Bundesliga 33. Spieltag, 10. Mai: Hamburger SV 2.75 X 3.70 SC Freiburg 2.40 1. FC Köln 1.85 X 4.00 1. FC Heidenheim 3.80 1. FSV Mainz 05 1.78 X 3.90 1. FC Union Berlin 4.20